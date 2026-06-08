Pentagon, Alibaba, Baidu ve BYD'yi kara listeye aldı

·9·Teknoloji
Pentagon, Alibaba, Baidu ve BYD'yi kara listeye aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ordusunu destekleyen şirketlerin listesini genişletti. Güncellenen listeye Alibaba, Baidu, elektrikli araç üreticisi BYD ve robotik alanında tanınan Unitree şirketleri eklendi. Bu kararın, ABD'li şirketlerin söz konusu kuruluşlarla iş birliğini önemli ölçüde zorlaştırması bekleniyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

1260H olarak adlandırılan bu liste, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası temelinde oluşturulmuştur. Bu, ABD hükümetinin Çinli teknoloji devlerine karşı kısıtlamalar uygularken kullandığı temel araçlardan biridir. Halen listedeki şirket sayısı 188'e ulaşmış durumda ve bu durum iki ülke arasındaki ekonomik çatışmaları daha da şiddetlendirebilir.

Çin'in yapay zeka alanındaki neredeyse tüm büyük oyuncuları, geçen yıl eklenen Tencent de dahil olmak üzere, artık Pentagon'un denetimi altında. Baidu şirketi sadece arama motoru alanında değil, aynı zamanda otonom araçlar konusunda da lider konumda. Ayrıca, Donald Trump yönetimi daha önce Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi getirmişti.

Otomotiv endüstrisinin diğer temsilcileri de kısıtlamalardan muaf kalmadı. BYD'nin yanı sıra Nio, akü üreticisi CALB Group ve EVE Energy şirketleri de listeye alındı. Ayrıca, lidar sensörleri üreticisi Robosense de rakibi Hesai'nin ardından bu listede yerini aldı. Şu ana kadar Alibaba, Baidu ve BYD gibi şirketler bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

PentagonAlibabaBaiduBYDÇin
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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