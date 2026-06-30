Futbolchilar «Malibu» bilan taqdirlanishi kutilmoqda
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining 26 nafar futbolchisiga «Malibu» avtomobili sovg‘a qilinishi kutilmoqda. Hozircha bu haqda rasmiy qaror e’lon qilinmagan.
Futbolchilarni tantanali kutib olish marosimi 1 iyul kuni soat 10:00 da Toshkentda o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Sovg‘alar ham shu tadbir doirasida topshirilishi mumkin, ammo marosimning to‘liq dasturi va avtomobillar bo‘yicha rasmiy tafsilotlar hali ochiqlanmagan.
O‘zbekiston terma jamoasi o‘z tarixida birinchi marta jahon chempionatining final bosqichida qatnashdi. Fabio Kannavaro boshqaruvidagi jamoa «K» guruhida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushdi.
Milliy jamoa musobaqani 18 iyun kuni Kolumbiyaga qarshi o‘yin bilan boshladi. Meksiko shahridagi uchrashuvda O‘zbekiston 1:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Kolumbiya safida Daniel Munos 41-daqiqada, Luis Dias 66-daqiqada va Xaminton Kampas 90+9-daqiqada gol urdi. Abbosbek Fayzullayev 61-daqiqada hisobni tenglashtirib, O‘zbekistonning jahon chempionatlaridagi ilk goliga mualliflik qildi.
Ikkinchi turda O‘zbekiston Portugaliya bilan uchrashdi va 0:5 hisobida imkoniyatni boy berdi. Krishtianu Ronaldu ushbu bahsda ikkita gol urdi. Portugaliyaning boshqa gollariga Nunu Mendesh va Rafael Leau mualliflik qildi, yana bir to‘p avtogol sifatida qayd etildi.
Guruhning so‘nggi turida O‘zbekiston Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bahsni Eldor Shomurodovning 10-daqiqadagi goli bilan yaxshi boshladi. Bu golga Vladimir Mozgovoy assistentlik qildi. Ammo ikkinchi bo‘limda Yoan Vissa 68-daqiqada penaltidan va 90+1-daqiqada yana bir bor, Fiston Mayele esa 78-daqiqada gol urib, Kongoga 3:1 hisobidagi g‘alabani keltirdi.
Shu tariqa, O‘zbekiston guruhda uchta o‘yin o‘tkazib, uch bor mag‘lub bo‘ldi. Jamoa ikkita gol urdi va 11 ta to‘p o‘tkazib yubordi. Abbosbek Fayzullayev hamda Eldor Shomurodov bittadan gol bilan terma jamoaning jahon chempionatidagi dastlabki to‘plariga mualliflik qildi. O‘zbekiston ochkosiz qolib, «K» guruhida to‘rtinchi o‘rinni egalladi. Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DR keyingi bosqichga chiqdi.
Milliy jamoa natija qayd eta olmagan bo‘lsa-da, futbolchilar mamlakat tarixida ilk marta jahon chempionati maydoniga tushdi. Endi terma jamoa kelasi yil yanvar oyida Saudiya Arabistonida o‘tkaziladigan Osiyo kubogiga tayyorgarlikni boshlaydi.
…