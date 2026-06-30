Futbolchilar «Malibu» bilan taqdirlanishi kutilmoqda

·88·Avto
Futbolchilar «Malibu» bilan taqdirlanishi kutilmoqda

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining 26 nafar futbolchisiga «Malibu» avtomobili sovg‘a qilinishi kutilmoqda. Hozircha bu haqda rasmiy qaror e’lon qilinmagan.

Futbolchilarni tantanali kutib olish marosimi 1 iyul kuni soat 10:00 da Toshkentda o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Sovg‘alar ham shu tadbir doirasida topshirilishi mumkin, ammo marosimning to‘liq dasturi va avtomobillar bo‘yicha rasmiy tafsilotlar hali ochiqlanmagan.

O‘zbekiston terma jamoasi o‘z tarixida birinchi marta jahon chempionatining final bosqichida qatnashdi. Fabio Kannavaro boshqaruvidagi jamoa «K» guruhida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushdi.

Milliy jamoa musobaqani 18 iyun kuni Kolumbiyaga qarshi o‘yin bilan boshladi. Meksiko shahridagi uchrashuvda O‘zbekiston 1:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Kolumbiya safida Daniel Munos 41-daqiqada, Luis Dias 66-daqiqada va Xaminton Kampas 90+9-daqiqada gol urdi. Abbosbek Fayzullayev 61-daqiqada hisobni tenglashtirib, O‘zbekistonning jahon chempionatlaridagi ilk goliga mualliflik qildi.

Ikkinchi turda O‘zbekiston Portugaliya bilan uchrashdi va 0:5 hisobida imkoniyatni boy berdi. Krishtianu Ronaldu ushbu bahsda ikkita gol urdi. Portugaliyaning boshqa gollariga Nunu Mendesh va Rafael Leau mualliflik qildi, yana bir to‘p avtogol sifatida qayd etildi.

Guruhning so‘nggi turida O‘zbekiston Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bahsni Eldor Shomurodovning 10-daqiqadagi goli bilan yaxshi boshladi. Bu golga Vladimir Mozgovoy assistentlik qildi. Ammo ikkinchi bo‘limda Yoan Vissa 68-daqiqada penaltidan va 90+1-daqiqada yana bir bor, Fiston Mayele esa 78-daqiqada gol urib, Kongoga 3:1 hisobidagi g‘alabani keltirdi.

Shu tariqa, O‘zbekiston guruhda uchta o‘yin o‘tkazib, uch bor mag‘lub bo‘ldi. Jamoa ikkita gol urdi va 11 ta to‘p o‘tkazib yubordi. Abbosbek Fayzullayev hamda Eldor Shomurodov bittadan gol bilan terma jamoaning jahon chempionatidagi dastlabki to‘plariga mualliflik qildi. O‘zbekiston ochkosiz qolib, «K» guruhida to‘rtinchi o‘rinni egalladi. Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DR keyingi bosqichga chiqdi.

Milliy jamoa natija qayd eta olmagan bo‘lsa-da, futbolchilar mamlakat tarixida ilk marta jahon chempionati maydoniga tushdi. Endi terma jamoa kelasi yil yanvar oyida Saudiya Arabistonida o‘tkaziladigan Osiyo kubogiga tayyorgarlikni boshlaydi.

O‘zbekiston terma jamoasiEldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevVladimir MozgovoyKolumbiyaKongo DR
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilobRenault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilobBugun, 12:51Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?Yoqilgʻi narxini nazorat qilish tizimi: Britaniya tajribasi kutilgan natijani bermoqdami?Bugun, 10:57JLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqdaJLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqdaBugun, 06:55Jeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadiJeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadiKecha, 23:58Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdiPorsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdiKecha, 20:00Yangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiYangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiKecha, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik