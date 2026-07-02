Sevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindi

·23·Dunyo
Sevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindi

Nyu-Yorkdagi mashhur Empire State Building binosining qariyb 443 metr balandlikdagi cho‘qqisiga noqonuniy ravishda chiqqan ekstremal bloger Ivan Birkus sevgilisi Anjela Nikolauga kutilmagan tarzda turmush qurishni taklif qildi.

Juftlik balandlikda "Muhabbat kuchi hokimiyatga bo‘lgan muhabbatdan ustun kelganida, dunyo tinchlik topadi" degan mazmundagi bannerni namoyish etdi. Ushbu voqea ularning ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilari orasida katta qiziqish uyg‘otdi.

Biroq romantik lahzalar uzoq davom etmadi. Yerga tushganidan so‘ng ular huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo‘lga olindi. Juftlikka noqonuniy ravishda qo‘riqlanadigan hududga kirish, xavfsizlik qoidalarini buzish hamda yana bir nechta modda bo‘yicha ayblovlar qo‘yilgan. Endilikda ularni asal oyidan avval sud jarayoni kutmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, bu juftlikning ilk xavfli sarguzashti emas. Ivan Birkus va Anjela Nikolau dunyoning turli mamlakatlaridagi osmono‘par binolar, ko‘priklar va baland inshootlarga xavfsizlik vositalarisiz chiqishlari bilan tanilgan. Ularning ekstremal hayoti va sarguzashtlari haqida hujjatli film ham suratga olingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiMashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiBugun, 18:05Xaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganXaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganBugun, 17:38Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 17:28Zilziladan keyin dollarga to‘la seyf topildiZilziladan keyin dollarga to‘la seyf topildiBugun, 16:26Soniyasiga 30 ta chivin: Xitoyda chivinlarni lazer bilan yo‘q qiladigan qurilma yaratildiSoniyasiga 30 ta chivin: Xitoyda chivinlarni lazer bilan yo‘q qiladigan qurilma yaratildiBugun, 16:22443 metr balandlikdagi nikoh taklifi juftlikning politsiya bo‘limida yakunlandi443 metr balandlikdagi nikoh taklifi juftlikning politsiya bo‘limida yakunlandiBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi