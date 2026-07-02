Bekinmachoq o‘ynab yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi
Xitoyda sodir bo‘lgan voqea minglab insonlarning qalbiga ta’sir qildi. Bolaligida bekinmachoq o‘yini paytida tasodifan poyezdga chiqib ketgan va 35 yil davomida oilasidan ayrilgan erkak nihoyat yaqinlari bilan qayta diydorlashdi.
Ma’lum bo‘lishicha, Ley Zetsin 1991 yilda Xenan viloyatida do‘stlari bilan o‘ynab yurgan vaqtda hazil tariqasida poyezdga chiqqan. U vagon o‘rindig‘i ostida uxlab qolgan va ko‘zini ochganida tug‘ilib o‘sgan hududidan qariyb 1,5 ming kilometr uzoqdagi Shenchjen shahriga kelib qolgan.
Tug‘ma kar va so‘zlay olmasligi sababli Ley o‘zining ismi, manzili yoki oilasi haqida hech kimga tushuntira olmagan. Natijada u uzoq vaqt temir yo‘l vokzali atrofida uysiz bola sifatida kun kechirishga majbur bo‘lgan.
Oradan ko‘p o‘tmay, mehribon ayol unga savod chiqarishga yordam bergan. Keyinchalik esa restoran egasi Xun Syan Syan uni o‘z qaramog‘iga olib, turar joy va ish bilan ta’minlagan. Hatto restoran yopilganidan keyin ham Leyni tashlab qo‘ymagan. Xun va uning turmush o‘rtog‘i qariyb o‘ttiz yil davomida uni o‘z farzandidek parvarish qildi.
Shunga qaramay, Ley haqiqiy oilasini izlashdan hech qachon to‘xtamadi. U internetda qidiruv e’lonlarini joylashtirdi, bolalik xotiralari bilan bog‘liq hududlarga bordi va DNK tahlilidan o‘tdi.
Taqdirning ajoyib burilishi tufayli uning ham kar va so‘zlay olmaydigan akasi Ley Zexu messenjer guruhlaridan birida ukasining qidiruv e’lonini ko‘rib qoldi. Leyning ism-familiyasini bolaligidagidek teskari tartibda yozish odati akasiga uni tanib olishga yordam berdi.
Bir necha onlayn muloqotlardan so‘ng o‘tkazilgan DNK ekspertizasi ularning haqiqatdan ham aka-uka ekanini tasdiqladi.
2026 yil 11 iyun kuni Ley 35 yillik hijrondan keyin otasi, akasi va opasi bilan ko‘z yoshlar ichida uchrashdi. Bu nafaqat uning, balki ikki oilaning ham unutilmas kuniga aylandi.
Ley o‘z bayonotida uni dunyoga keltirgan oilasi bilan bir qatorda, Shenchjenda unga mehr, boshpana va g‘amxo‘rlik bergan insonlarni ham umrbod qadrlashini ta’kidladi.
«Biologik oilam oldidagi burchimni ham, meni tarbiyalagan insonlarning mehrini ham hech qachon unutmayman», dedi u.
…