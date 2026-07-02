Bekinmachoq o‘ynab yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi

·0·Dunyo
Bekinmachoq o‘ynab yo‘qolgan bola 35 yildan keyin oilasini topdi

Xitoyda sodir bo‘lgan voqea minglab insonlarning qalbiga ta’sir qildi. Bolaligida bekinmachoq o‘yini paytida tasodifan poyezdga chiqib ketgan va 35 yil davomida oilasidan ayrilgan erkak nihoyat yaqinlari bilan qayta diydorlashdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Ley Zetsin 1991 yilda Xenan viloyatida do‘stlari bilan o‘ynab yurgan vaqtda hazil tariqasida poyezdga chiqqan. U vagon o‘rindig‘i ostida uxlab qolgan va ko‘zini ochganida tug‘ilib o‘sgan hududidan qariyb 1,5 ming kilometr uzoqdagi Shenchjen shahriga kelib qolgan.

Tug‘ma kar va so‘zlay olmasligi sababli Ley o‘zining ismi, manzili yoki oilasi haqida hech kimga tushuntira olmagan. Natijada u uzoq vaqt temir yo‘l vokzali atrofida uysiz bola sifatida kun kechirishga majbur bo‘lgan.

Oradan ko‘p o‘tmay, mehribon ayol unga savod chiqarishga yordam bergan. Keyinchalik esa restoran egasi Xun Syan Syan uni o‘z qaramog‘iga olib, turar joy va ish bilan ta’minlagan. Hatto restoran yopilganidan keyin ham Leyni tashlab qo‘ymagan. Xun va uning turmush o‘rtog‘i qariyb o‘ttiz yil davomida uni o‘z farzandidek parvarish qildi.

Shunga qaramay, Ley haqiqiy oilasini izlashdan hech qachon to‘xtamadi. U internetda qidiruv e’lonlarini joylashtirdi, bolalik xotiralari bilan bog‘liq hududlarga bordi va DNK tahlilidan o‘tdi.

Taqdirning ajoyib burilishi tufayli uning ham kar va so‘zlay olmaydigan akasi Ley Zexu messenjer guruhlaridan birida ukasining qidiruv e’lonini ko‘rib qoldi. Leyning ism-familiyasini bolaligidagidek teskari tartibda yozish odati akasiga uni tanib olishga yordam berdi.

Bir necha onlayn muloqotlardan so‘ng o‘tkazilgan DNK ekspertizasi ularning haqiqatdan ham aka-uka ekanini tasdiqladi.

2026 yil 11 iyun kuni Ley 35 yillik hijrondan keyin otasi, akasi va opasi bilan ko‘z yoshlar ichida uchrashdi. Bu nafaqat uning, balki ikki oilaning ham unutilmas kuniga aylandi.

Ley o‘z bayonotida uni dunyoga keltirgan oilasi bilan bir qatorda, Shenchjenda unga mehr, boshpana va g‘amxo‘rlik bergan insonlarni ham umrbod qadrlashini ta’kidladi.

«Biologik oilam oldidagi burchimni ham, meni tarbiyalagan insonlarning mehrini ham hech qachon unutmayman», dedi u.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiSevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiBugun, 18:17Mashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiMashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiBugun, 18:05Xaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganXaroba uydagi sir: AQSHda 16 nafar bola to‘rt yil davomida bitta xonada saqlanganBugun, 17:38Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Tarmoqlarda turkiyalik ayolning erkaklarga tegajog‘lik qilayotgani aks etgan video muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 17:28Zilziladan keyin dollarga to‘la seyf topildiZilziladan keyin dollarga to‘la seyf topildiBugun, 16:26Soniyasiga 30 ta chivin: Xitoyda chivinlarni lazer bilan yo‘q qiladigan qurilma yaratildiSoniyasiga 30 ta chivin: Xitoyda chivinlarni lazer bilan yo‘q qiladigan qurilma yaratildiBugun, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi