Imo-ishora tilini tushungan labrador internet yulduziga aylandi
AQSHda yashovchi qora labrador o‘zining noyob qobiliyati bilan ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishdi. Slater laqabli it eshitishda nuqsoni bo‘lgan xo‘jayini bilan bemalol muloqot qilish uchun imo-ishora tilini o‘rganib olgan.
Uning egasi, amerikalik bloger Robert Haney bolaligida eshitish qobiliyatidan ayrilgan. Shu sababli u kundalik hayotda asosan imo-ishora tilidan foydalanadi. Vaqt o‘tishi bilan Slater ham xo‘jayinining qo‘l harakatlari, yuz ifodalari va mimikalarini tushunishni o‘rganib, buyruqlarni aynan shu usulda bajaradigan bo‘lgan.
Bugungi kunda labrador ko‘plab ishoralarni bir-biridan farqlay oladi va Robert bilan deyarli so‘zsiz muloqot qiladi. U oddiy buyruqlargina emas, balki kundalik hayotda qo‘llaniladigan turli ishoralarni ham tezda anglaydi.
Mazkur it haqidagi videolar ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshalarni yig‘moqda. Foydalanuvchilar Slaterning aql-zakovati, sadoqati va xo‘jayini bilan o‘zaro tushunishiga yuqori baho berib, uni inson va hayvon o‘rtasidagi ishonchning yorqin namunasi sifatida e’tirof etmoqda.
…