Qora dengizda neft tankeriga dron hujumi: Qozog‘iston TIV keskin bayonot berdi

·123·Dunyo
Qora dengizda neft tankeriga dron hujumi: Qozog‘iston TIV keskin bayonot berdi

19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi Qora dengizdagi Kaspiy quvurlari konsorsiumining (KQK/KTK) dengiz terminalida Qozog‘iston neftini yuklayotgan NELSA tankeriga dron hujum qildi. Hujum oqibatida kemada yong‘in sodir bo‘lgan, ammo tezkor choralar tufayli olov o‘chirilgan.

Zamin.uz hodisa tafsilotlari, kemaning holati va Qozog‘istonning rasmiy munosabatini taqdim etadi.

1. Hujum tafsilotlari: NELSA tankerida nima yuz berdi?

KTK matbuot xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, NELSA tankeri VPU-1 portativ prichal qurilmasi yonida neft yuklayotgan vaqtda dron kemaning o‘ng bordidagi quyruq qismiga — ustqurma va mashina-qozon bo‘limi oralig‘iga kelib tushgan.

  • Yong‘in va uni o‘chirish: Dron zarbasi oqibatida tanker palubasi va bo‘linmalarida yong‘in chiqqan. Yuklash brigadasi va KTK avariya xizmatlari bir necha soat davomida yong‘inni to‘liq bartaraf etgan.

  • Oqibatlar: Jabrlanganlar va dengizga neft to‘kilish holatlari qayd etilmagan. Hozirda kemaning texnik holati va yetkazilgan zarar miqdori baholanmoqda.

Tanker haqida ma’lumot: NELSA (IMO 9408205) 2010 yilda qurilgan bo‘lib, ilgari FRONT NJORD va FAST KATHY nomlari bilan atalgan. Ushbu kema Buyuk Britaniya (2024 yil dekabr), Yevropa Ittifoqi (2025 yil may), AQSH, Kanada, Shveysariya, Avstraliya va Ukraina tomonidan sanksiyalar ro‘yxatiga kiritilgan.

2. KTK terminalidagi ketma-ket hujumlar

So‘nggi kunlarda Qozog‘iston neftini tashuvchi tankerlarga va KTK terminali atrofiga qilingan dron hujumlari keskin ko‘paydi:

  • 18 iyul: KTK terminali yaqinida Nordic Zenith tankeriga dron hujumi uyushtirildi.

  • 19 iyul: Qozog‘iston neftini yuklashda ishtirok etayotgan ASIA va NISSOS IOS tankerlariga dronlar zarba berdi. Kemalarda yong‘in chiqdi, ammo neft to‘kilishining oldi olindi va yuklash ishlari o‘sha kuni kechqurun qayta tiklandi.

  • 2026 yil yanvar: Qora dengizda konsorsiumning dengiz terminali tomon harakatlanayotgan uchta tankerga hujum qilingan edi.

3. Qozog‘istonning keskin reaksiyasi: «Zarar qoplanishini talab qilamiz»

Qozog‘iston Tashqi ishlar vazirligi ushbu hujumlarni mamlakatning iqtisodiy manfaatlariga qarshi yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan tajovuz deb baholadi.

Vazirlik Qozog‘iston neftini eksport qilish uchun foydalaniladigan kemalar va infratuzilmaga hujumlarni zudlik bilan to‘xtatishni talab qildi. Shuningdek, rasmiy Ostona yetkazilgan zararni baholayotganini va xalqaro huquq doirasida zararni qoplash talabi bilan chiqish huquqini saqlab qolishini ma’lum qildi.

KTK terminalidagi oxirgi hujumlar xronikasi

Vaqt / Sana

Hujumga uchragan tanker(lar)

Oqibatlari

2026 yil yanvar

3 ta tanker

KTK terminali tomon ketayotgan kemalarga zarba berilgan

18 iyul

Nordic Zenith

KTK terminali yaqinida dron hujumi

19 iyul

ASIA, NISSOS IOS

Yong‘in chiqdi, neft to‘kilmadi, yuklash vaqtincha to‘xtatilib, qayta tiklandi

19–20 iyul

NELSA

Palubada yong‘in, jabrlanganlar yo‘q, texnik zarar baholanmoqda

Ma’lumot uchun: Kaspiy quvurlari konsorsiumi (KTK) Rossiya, AQSH va Qozog‘iston korxonalarini birlashtiradi. U Qozog‘istonning uchta yirik koni — Tengiz, Qashag‘an va Qorachag‘anaq neftini jahon bozoriga olib chiquvchi asosiy eksport yo‘li hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi