Meksikada haydovchi devordagi chizilgan tunnelni haqiqiy deb o‘ylab, mashinasini borib urdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Monterrey shahrida g‘ayrioddiy yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Ayol haydovchi devorga chizilgan tunnel ko‘rinishidagi muralni haqiqiy yo‘l deb qabul qilib, mashinasini devor tomon boshqargan.
Ma’lum qilinishicha, mural "Uayli I. Koyot" multfilmidagi mashhur soxta tunnel sahnasi asosida yaratilgan. Tasvir uzoq masofadan qaraganda yo‘l davom etayotgandek taassurot uyg‘otgan.
Haydovchi rasm ekanini kech anglagan va avtomobil devorga borib urilgan. Zarba natijasida mashinaga shikast yetgan. Hodisa vaqtida odamlar jarohatlangani haqida xabar berilmagan.
Avtomobil va devor tasvirlangan kadrlar tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Foydalanuvchilarning bir qismi bu holatni multfilmdagi sahnaning haqiqiy hayotda takrorlanishiga qiyoslagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…