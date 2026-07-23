Tailandda 1,8 metrli ulkan varan do‘konga bostirib kirib, xaridorlarni qo‘rqitib yubordi!
Tailandning Nakxon Patxom viloyatidagi oziq-ovqat do‘koniga uzunligi qariyb 1,8 metr bo‘lgan ulkan varan kirib keldi. Sudralib yuruvchi hayvonning savdo zalida paydo bo‘lishi xaridorlar va xodimlar orasida sarosima uyg‘otdi.
Guvohlar tasvirga olgan videoda varan do‘kon javonlariga chiqib, oziq-ovqat qidirayotgani ko‘rinadi. U harakatlanish davomida ayrim mahsulotlarni yerga tushirib yuborgan. Odamlar esa hayvonga yaqinlashmay, xavfsiz masofadan vaziyatni kuzatgan.
Xabar berilgach, voqea joyiga yovvoyi tabiat mutaxassislari yetib keldi. Ular varanni hech kimga zarar yetkazmagan holda ushlab, do‘kondan olib chiqdi.
Dastlabki taxminlarga ko‘ra, quruq ob-havo va ozuqa tanqisligi hayvonning aholi yashaydigan hududga kirib kelishiga sabab bo‘lgan. Hodisa vaqtida odamlar jabrlanmagan.
…