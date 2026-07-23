500 mln muxlisi bor MrBeast uylandi: to‘ydagi sirli orol...
Dunyodagi eng mashhur YouTube blogerlaridan biri MrBeast sevgilisi Tea Booysen bilan turmush qurdi. Juftlik to‘y uchun oddiy maskanni emas, milliarder Richard Bransonga tegishli Britaniya Virgin orollaridagi shaxsiy Nekker orolini tanladi.
Marosim dabdabali manzilda o‘tgan bo‘lsa-da, MrBeast avvaldan va’da qilganidek, uni shaxsiy va samimiy ruhda tashkil etishga uringan. Ammo muxlislar e’tiborini oroldan ham ko‘proq jalb qilgan bir tafsilot bor edi — kelin to‘y davomida bir necha bor libosini almashtirdi.
«Nihoyat Mrs. Beast'ni topdim»
Haqiqiy ismi Jimmi Donaldson bo‘lgan 28 yoshli kontent yaratuvchisi to‘ydan olingan suratlarni Instagram'da Tea Booysen bilan birgalikda e’lon qildi.
Oq rangdagi liboslarda tushgan fotosuratlarga u qisqa, ammo muxlislarini hayajonga solgan izoh qoldirdi:
«Mrs. Beast'ni topdim».
Keyinroq MrBeast marosimni hayotidagi eng yaxshi kun deb atadi.
«Bu hayotimdagi eng yaxshi kun bo‘ldi», — deya yozdi u.
Juftlikning suratlarida Donaldson oq smokingda, Booysen esa uzun to‘rli va gul bezaklariga ega to‘y libosida ko‘ringan.
Kelin to‘yda uch xil obrazda ko‘rindi
Tea Booysen marosim davomida bir nechta to‘y libosini almashtirgani muxlislar e’tiborini tortdi.
Asosiy nikoh marosimi uchun u uzun, to‘rli va gulli bezaklarga ega klassik libosni tanladi. Tort kesish paytida esa yaltiroq bezakli yuqori qism va patli yubkaga ega oq mini-ko‘ylakda ko‘rindi.
Kechqurungi bayram uchun Booysen yelkalari ochiq atlas libosni tanlagan.
To‘ydagi asosiy obrazlar:
nikoh marosimi uchun uzun to‘rli libos;
tort kesish uchun patli oq mini-ko‘ylak;
kechki dastur uchun yelkalari ochiq atlas libos.
MrBeast esa marosim davomida oq smokingda bo‘lib, kelinning turli obrazlariga mos minimalistik uslubni tanlagan.
Nikoh taklifi ham o‘ziga xos bo‘lgan
Jimmi Donaldson Tea Booysenga 2024 yil Rojdestvo kuni turmush qurishni taklif qilgan.
O‘sha paytda juftlik MrBeast logotipi tushirilgan bayram sviterlarini kiyib olgan edi. Katta ko‘lamdagi onlayn loyihalari bilan tanilgan bloger nikoh taklifini esa imkoni boricha shaxsiy muhitda o‘tkazishni istagan.
U People jurnaliga bergan intervyusida ulkan shou yoki virusli tryukdan ko‘ra, samimiy taklif va kichik to‘yni xohlashini aytgan edi.
Nekker orolidagi marosim ham aynan shu rejaning davomi bo‘ldi: hashamatli manzil, ammo ommaviy shouga aylantirilmagan shaxsiy to‘y.
Tea Booysen kim?
Tea Booysen Janubiy Afrikada tug‘ilgan. U ham internetda o‘z auditoriyasiga ega kontent yaratuvchisi hisoblanadi.
Uning TheaBeasty nomli YouTube kanalida qariyb 140 ming obunachi bor. Booysen Twitch platformasida videoo‘yinlarni jonli efirda namoyish qiladi va kitob nashr etgan muallif sifatida ham tanilgan.
Juftlik internet va ijodiy faoliyat orqali yaqinlashgan bo‘lsa-da, shaxsiy munosabatlarini doimo ommaviy kontentga aylantirmagan.
MrBeast qanday qilib global yulduzga aylandi?
MrBeast YouTube'dagi keng ko‘lamli videolari, katta sovrinli musobaqalari va notanish insonlarga yirik mablag‘lar sovg‘a qilishi bilan mashhur bo‘ldi.
Uning kanalidagi obunachilar soni 500 milliondan oshgani aytilmoqda. Bu ko‘rsatkich uni dunyodagi eng katta auditoriyaga ega kontent yaratuvchilaridan biriga aylantirdi.
Donaldson, shuningdek, Prime Video platformasida namoyish etilgan «Beast Games» realiti-shousini yaratishda ishtirok etdi. Dasturda ishtirokchilar 5 million dollarlik bosh sovrin uchun turli sinovlarda raqobatlashadi.
Muvaffaqiyat ortidagi mojarolar ham bor
MrBeast'ning ulkan mashhurligi turli bahs va da’volar bilan ham kechdi.
Aprel oyida uning Beast Industries media kompaniyasi sobiq xodim tomonidan ish joyidagi jinsiy zo‘ravonlik va gender kamsitishga oid ayblovlar asosida sudga berilgani xabar qilindi.
Shuningdek, ayrim realiti-shou ishtirokchilari ularga bo‘lgan munosabatdan norozi ekanini bildirgan. MrBeast'ning ba’zi virusli tanlov va tryuklari oldindan rejalashtirilgani haqida ham da’volar aytilgan.
Biroq bunday ayblovlar sudda yakuniy isbotlangan faktlar bilan teng emas. Mazkur da’volar bo‘yicha yakuniy huquqiy baho tegishli jarayonlar natijasida beriladi.
Internet yulduzining hayotida yangi sahifa
Millionlab odamlar uchun ulkan tanlovlar va favqulodda videolar tayyorlaydigan MrBeast shaxsiy hayotida nisbatan kichik va samimiy marosimni tanladi.
Oq smoking, kelinning uchta obrazi va Britaniya Virgin orollaridagi yopiq maskan — juftlikning to‘yi qisqa vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p muhokama qilingan voqealardan biriga aylandi.
Sizningcha, MrBeast to‘yini ommaviy shoudan xoli o‘tkazib, to‘g‘ri qaror qildimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu yangilikni uning videolarini kuzatadigan do‘stingizga yuboring.
…