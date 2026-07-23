500 mln muxlisi bor MrBeast uylandi: to‘ydagi sirli orol...

·138·Dunyo
500 mln muxlisi bor MrBeast uylandi: to‘ydagi sirli orol...

Dunyodagi eng mashhur YouTube blogerlaridan biri MrBeast sevgilisi Tea Booysen bilan turmush qurdi. Juftlik to‘y uchun oddiy maskanni emas, milliarder Richard Bransonga tegishli Britaniya Virgin orollaridagi shaxsiy Nekker orolini tanladi.

Marosim dabdabali manzilda o‘tgan bo‘lsa-da, MrBeast avvaldan va’da qilganidek, uni shaxsiy va samimiy ruhda tashkil etishga uringan. Ammo muxlislar e’tiborini oroldan ham ko‘proq jalb qilgan bir tafsilot bor edi — kelin to‘y davomida bir necha bor libosini almashtirdi.

«Nihoyat Mrs. Beast'ni topdim»

Haqiqiy ismi Jimmi Donaldson bo‘lgan 28 yoshli kontent yaratuvchisi to‘ydan olingan suratlarni Instagram'da Tea Booysen bilan birgalikda e’lon qildi.

Oq rangdagi liboslarda tushgan fotosuratlarga u qisqa, ammo muxlislarini hayajonga solgan izoh qoldirdi:

«Mrs. Beast'ni topdim».

Keyinroq MrBeast marosimni hayotidagi eng yaxshi kun deb atadi.

«Bu hayotimdagi eng yaxshi kun bo‘ldi», — deya yozdi u.

Juftlikning suratlarida Donaldson oq smokingda, Booysen esa uzun to‘rli va gul bezaklariga ega to‘y libosida ko‘ringan.

Kelin to‘yda uch xil obrazda ko‘rindi

Tea Booysen marosim davomida bir nechta to‘y libosini almashtirgani muxlislar e’tiborini tortdi.

Asosiy nikoh marosimi uchun u uzun, to‘rli va gulli bezaklarga ega klassik libosni tanladi. Tort kesish paytida esa yaltiroq bezakli yuqori qism va patli yubkaga ega oq mini-ko‘ylakda ko‘rindi.

Kechqurungi bayram uchun Booysen yelkalari ochiq atlas libosni tanlagan.

To‘ydagi asosiy obrazlar:

  • nikoh marosimi uchun uzun to‘rli libos;

  • tort kesish uchun patli oq mini-ko‘ylak;

  • kechki dastur uchun yelkalari ochiq atlas libos.

MrBeast esa marosim davomida oq smokingda bo‘lib, kelinning turli obrazlariga mos minimalistik uslubni tanlagan.

Nikoh taklifi ham o‘ziga xos bo‘lgan

Jimmi Donaldson Tea Booysenga 2024 yil Rojdestvo kuni turmush qurishni taklif qilgan.

O‘sha paytda juftlik MrBeast logotipi tushirilgan bayram sviterlarini kiyib olgan edi. Katta ko‘lamdagi onlayn loyihalari bilan tanilgan bloger nikoh taklifini esa imkoni boricha shaxsiy muhitda o‘tkazishni istagan.

U People jurnaliga bergan intervyusida ulkan shou yoki virusli tryukdan ko‘ra, samimiy taklif va kichik to‘yni xohlashini aytgan edi.

Nekker orolidagi marosim ham aynan shu rejaning davomi bo‘ldi: hashamatli manzil, ammo ommaviy shouga aylantirilmagan shaxsiy to‘y.

Tea Booysen kim?

Tea Booysen Janubiy Afrikada tug‘ilgan. U ham internetda o‘z auditoriyasiga ega kontent yaratuvchisi hisoblanadi.

Uning TheaBeasty nomli YouTube kanalida qariyb 140 ming obunachi bor. Booysen Twitch platformasida videoo‘yinlarni jonli efirda namoyish qiladi va kitob nashr etgan muallif sifatida ham tanilgan.

Juftlik internet va ijodiy faoliyat orqali yaqinlashgan bo‘lsa-da, shaxsiy munosabatlarini doimo ommaviy kontentga aylantirmagan.

MrBeast qanday qilib global yulduzga aylandi?

MrBeast YouTube'dagi keng ko‘lamli videolari, katta sovrinli musobaqalari va notanish insonlarga yirik mablag‘lar sovg‘a qilishi bilan mashhur bo‘ldi.

Uning kanalidagi obunachilar soni 500 milliondan oshgani aytilmoqda. Bu ko‘rsatkich uni dunyodagi eng katta auditoriyaga ega kontent yaratuvchilaridan biriga aylantirdi.

Donaldson, shuningdek, Prime Video platformasida namoyish etilgan «Beast Games» realiti-shousini yaratishda ishtirok etdi. Dasturda ishtirokchilar 5 million dollarlik bosh sovrin uchun turli sinovlarda raqobatlashadi.

Muvaffaqiyat ortidagi mojarolar ham bor

MrBeast'ning ulkan mashhurligi turli bahs va da’volar bilan ham kechdi.

Aprel oyida uning Beast Industries media kompaniyasi sobiq xodim tomonidan ish joyidagi jinsiy zo‘ravonlik va gender kamsitishga oid ayblovlar asosida sudga berilgani xabar qilindi.

Shuningdek, ayrim realiti-shou ishtirokchilari ularga bo‘lgan munosabatdan norozi ekanini bildirgan. MrBeast'ning ba’zi virusli tanlov va tryuklari oldindan rejalashtirilgani haqida ham da’volar aytilgan.

Biroq bunday ayblovlar sudda yakuniy isbotlangan faktlar bilan teng emas. Mazkur da’volar bo‘yicha yakuniy huquqiy baho tegishli jarayonlar natijasida beriladi.

Internet yulduzining hayotida yangi sahifa

Millionlab odamlar uchun ulkan tanlovlar va favqulodda videolar tayyorlaydigan MrBeast shaxsiy hayotida nisbatan kichik va samimiy marosimni tanladi.

Oq smoking, kelinning uchta obrazi va Britaniya Virgin orollaridagi yopiq maskan — juftlikning to‘yi qisqa vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p muhokama qilingan voqealardan biriga aylandi.

Sizningcha, MrBeast to‘yini ommaviy shoudan xoli o‘tkazib, to‘g‘ri qaror qildimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu yangilikni uning videolarini kuzatadigan do‘stingizga yuboring.

MrBeastThea BooysenRichard BransonNecker IslandInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi