Shinasi yorilgan ZIL'ni suyab borgan haydovchi olqishlarga sazovor bo‘ldi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda katta yuk mashinasi ishtirokidagi video keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Unda harakatlanib ketayotgan ZIL yuk mashinasining shinalaridan biri kutilmaganda kuchli ovoz bilan yorilib ketgani aks etgan.
Shu paytda uning ortidan kelayotgan yana bir ZIL haydovchisi vaziyatni tezda anglab, yuk mashinasi yoniga yaqinlashadi. U o‘z avtomobili bilan shikastlangan yuk mashinasini suyab, muvozanatini saqlashiga yordam beradi. Haydovchining tezkor va oqilona harakati tufayli ehtimoliy yo‘l-transport hodisasining oldi olingani aytilmoqda.
Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar yordam qo‘lini cho‘zgan haydovchining jasorati va hamjihatligini olqishlamoqda. Ko‘pchilik bunday vaziyatlarda insoniylik va o‘zaro yordam eng katta fazilat ekanini ta’kidlab, unga minnatdorlik bildiruvchi izohlar qoldirmoqda.
…