Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandi
Qozog‘istonning Pavlodar viloyati prokuraturasi 2026 yil 12 avgust kuni Turkiston shahrida yashovchi, 2002 yilda tug‘ilgan ayol bilan bog‘liq jinoyat ishi haqida ma’lumot berdi.
Ma’lum qilinishicha, ayol moddiy qiyinchiliklarga duch kelgani sababli homiladorlik davridayoq hali tug‘ilmagan farzandini sotishga qaror qilgan. Shu maqsadda u “VKontakte” ijtimoiy tarmog‘idagi farzand asrab olish bilan bog‘liq guruhlardan biriga e’lon joylashtirgan. Natijada xaridor topilib, chaqaloqni 800 ming tenge evaziga sotish bo‘yicha kelishuvga erishilgan.
2026 yil 28 mart kuni ayol Pavlodar viloyat perinatal markazi №1da sog‘lom qiz farzandni dunyoga keltirgan.
Prokuratura muvofiqlashtiruvi ostida o‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlari va yashirin tergov harakatlari davomida ayolning noqonuniy faoliyati hujjatlashtirilgan. Tezkor tadbir doirasida xaridor sifatida ishtirok etgan shaxsga seriya raqamlari oldindan qayd etilgan pullar berilgan.
31 mart kuni Pavlodar shahridagi xonadonlardan birida ayol yangi tug‘ilgan chaqaloqni uning tibbiy hujjatlari bilan birga xaridorga topshirgan. Buning evaziga u 100 ming tenge olgan.
Pavlodar voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan tumanlararo sudining hukmiga ko‘ra, ayol Jinoyat kodeksining 135-moddasi 1-qismi — voyaga yetmaganlar savdosida aybdor deb topilgan. Unga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.
Biroq Qozog‘iston Jinoyat kodeksining 74-moddasiga asosan, jazoni ijro etish 5 yil muddatga kechiktirilgan. Mazkur tartib homilador ayollar hamda voyaga yetmagan farzandlari bor yoki ularni amalda tarbiyalayotgan ayollarga nisbatan qo‘llanishi mumkin.
…