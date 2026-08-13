Afg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdi
Afg‘onistonda “Tolibon” hokimiyatni qayta egallaganidan beri 2,4 millionga yaqin qiz o‘rta ta’lim olish imkoniyatidan mahrum bo‘lgan. UNESCO ma’lumotlariga ko‘ra, Afg‘oniston qizlar va ayollarning o‘rta hamda oliy ta’limi rasman taqiqlangan dunyodagi yagona davlat bo‘lib qolmoqda.
Ta’lim taqiqlari qachon joriy etilgan?
2022 yil mart oyida qizlarning o‘rta maktablarda o‘qishi taqiqlangan. Shu yil dekabr oyida esa ayollarning universitetlarda tahsil olishiga ham cheklov joriy qilingan. “Tolibon” ushbu taqiqlarni vaqtinchalik deb atagan, ammo ular hanuz amalda.
UNESCO bu cheklovlar Afg‘onistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojiga uzoq muddatli zarar yetkazishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Iqtisodiy yo‘qotishlar ham kutilmoqda
Tashkilot hisob-kitoblariga ko‘ra, amaldagi cheklovlar 2066 yilga qadar 600 ming nafar afg‘on ayolini mehnat bozoridan chiqib ketishiga sabab bo‘lishi mumkin. Mamlakat 9,6 milliard dollargacha daromaddan mahrum bo‘lish ehtimoli bor.
Shuningdek, 2030 yilga borib Afg‘onistonda 11 mingdan ortiq malakali ayol o‘qituvchi yetishmasligi prognoz qilinmoqda.
Mamlakatda ta’limning umumiy holati ham og‘ir: 10 yoshli bolalarning 90 foizidan ortig‘i oddiy matnni o‘qiy olmaydi, savodxonlik darajasi esa 37 foizni tashkil etadi.
Afg‘onistondagi ta’lim cheklovlari haqida siz qanday fikrdasiz? Izohlarda fikringizni qoldiring va maqolani yaqinlaringiz bilan ulashing.
…