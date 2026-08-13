Meksikalik tadbirkorlar oddiy kaktusdan “charm” yaratishdi: nega aynan kaktus?

·0·Dunyo
Meksikalik tadbirkorlar oddiy kaktusdan “charm” yaratishdi: nega aynan kaktus?

Meksikalik ikki tadbirkor c nopal kaktusidan hayvon terisiga muqobil bo‘la oladigan material yaratdi. Desserto deb nomlangan ushbu material moda sanoatida sumka, poyabzal va boshqa mahsulotlar tayyorlashda qo‘llanmoqda.

Kaktus qanday qilib “charm”ga aylanadi?

Desserto nopal kaktusining barglaridan tayyorlanadi. Uning asosiy afzalligi — materialni ishlab chiqarishda hayvon terisidan foydalanilmasligi.

Oddiy cho‘l kaktusi kelajakda moda sanoatida hayvon terisiga ekologik muqobil bo‘lishi mumkin.

Nega aynan kaktus?

Nopal kaktusi qurg‘oqchilikka chidamli bo‘lib, boshqa ko‘plab ekinlarga nisbatan kam suv talab qiladi. Shu sababli uni yetishtirish resurslarni tejash nuqtayi nazaridan ham qiziqarli yechim hisoblanadi.

Yaratilgan materialdan sumka, poyabzal va turli moda aksessuarlari ishlab chiqarish mumkin.

Moda sanoati uchun yangi imkoniyat

An’anaviy charm ishlab chiqarishga muqobil materiallarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda kaktusdan tayyorlangan Desserto ekologik yondashuvga asoslangan variantlardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Siz kaktusdan tayyorlangan “charm”dan sumka yoki poyabzal sotib olgan bo‘lardingizmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani do‘stlaringiz bilan ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdiAfg‘onistonda 2,4 million qiz ta’lim olish imkonidan mahrum: UNESCO ogohlantirdiBugun, 09:01Bishkek avtobusida o‘rindiq talashidan boshlangan janjal mushtlashuvga aylandiBishkek avtobusida o‘rindiq talashidan boshlangan janjal mushtlashuvga aylandiBugun, 08:57Tojikistonda duo o‘qishga yangi qoida: endi bu marosimni hamma ham o‘tkaza olmaydiTojikistonda duo o‘qishga yangi qoida: endi bu marosimni hamma ham o‘tkaza olmaydiBugun, 08:51Ta’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdiTa’sirli lahza: Ronaldu otasidan ayrilgan Messiga ta’sirli dalda berdiBugun, 00:03Uchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandiUchuvchilardan biri narkotik ta’sirida samolyotni boshqargani aniqlandiKecha, 22:12Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Bo‘rilardan himoya uchun «qo‘y zirhi»: Nega fermerlar norozi bo‘ldi? (video)Kecha, 22:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi