Meksikalik tadbirkorlar oddiy kaktusdan “charm” yaratishdi: nega aynan kaktus?
Meksikalik ikki tadbirkor c nopal kaktusidan hayvon terisiga muqobil bo‘la oladigan material yaratdi. Desserto deb nomlangan ushbu material moda sanoatida sumka, poyabzal va boshqa mahsulotlar tayyorlashda qo‘llanmoqda.
Kaktus qanday qilib “charm”ga aylanadi?
Desserto nopal kaktusining barglaridan tayyorlanadi. Uning asosiy afzalligi — materialni ishlab chiqarishda hayvon terisidan foydalanilmasligi.
Oddiy cho‘l kaktusi kelajakda moda sanoatida hayvon terisiga ekologik muqobil bo‘lishi mumkin.
Nega aynan kaktus?
Nopal kaktusi qurg‘oqchilikka chidamli bo‘lib, boshqa ko‘plab ekinlarga nisbatan kam suv talab qiladi. Shu sababli uni yetishtirish resurslarni tejash nuqtayi nazaridan ham qiziqarli yechim hisoblanadi.
Yaratilgan materialdan sumka, poyabzal va turli moda aksessuarlari ishlab chiqarish mumkin.
Moda sanoati uchun yangi imkoniyat
An’anaviy charm ishlab chiqarishga muqobil materiallarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda kaktusdan tayyorlangan Desserto ekologik yondashuvga asoslangan variantlardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.
Siz kaktusdan tayyorlangan “charm”dan sumka yoki poyabzal sotib olgan bo‘lardingizmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani do‘stlaringiz bilan ulashing.
…