Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)

·0·Dunyo
Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)

Berlinda ko‘p qavatli turar joy binosining 11-qavatida yong‘in sodir bo‘lib, qutqaruv jarayonida qiz xavfli vaziyatda qoldi. Yong‘in zinapoyasi binoning yuqori qismigacha yetib bormagani sababli, u 11-qavatdan qutqaruvchilar ushlab turgan maxsus savatga sakrashga majbur bo‘ldi. Bu haqda Incidentia xabar berdi.

Hodisa 2026 yil 14 avgust kuni sodir bo‘lgan. Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, yong‘in-qutqaruv texnikasi faqat binoning pastroq qismigacha yetib borgan. Shu bois qutqaruvchilar maxsus lyulkani yong‘in sodir bo‘lgan qavatdan ikki qavat pastroqda ushlab turishgan.

Tarqalgan kadrlarda ko‘p qavatli bino derazasidan quyuq tutun chiqayotgani, qiz esa tor tashqi tokchada o‘tirib, yordam kutayotgani aks etgan. Qutqaruvchi lyulkani bino devoriga yaqinlashtirishga harakat qilganidan so‘ng, qiz unga sakrab tushgan.

Ushbu xavfli harakat natijasida qiz qutqaruvchilar savatiga tushib, xavfsiz joyga olib chiqilgan. Hodisa vaqtida besh kishi jabrlangani xabar qilingan. Ayrim aholi vakillari esa olovdan qutulish uchun yuqori qavatlardan sakrash ehtimolini ham ko‘rib chiqqan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiIsroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 11:16Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiYosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiBugun, 11:02Eron AQSH harbiylarini ushlash uchun mukofot e’lon qildiEron AQSH harbiylarini ushlash uchun mukofot e’lon qildiBugun, 10:08Vengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradiVengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradiBugun, 09:57€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildi€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildiBugun, 06:29Holandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiHolandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiBugun, 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi