Berlinda 11-qavatdagi yong‘inda qiz qutqaruv savatiga sakradi (video)
Berlinda ko‘p qavatli turar joy binosining 11-qavatida yong‘in sodir bo‘lib, qutqaruv jarayonida qiz xavfli vaziyatda qoldi. Yong‘in zinapoyasi binoning yuqori qismigacha yetib bormagani sababli, u 11-qavatdan qutqaruvchilar ushlab turgan maxsus savatga sakrashga majbur bo‘ldi. Bu haqda Incidentia xabar berdi.
Hodisa 2026 yil 14 avgust kuni sodir bo‘lgan. Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, yong‘in-qutqaruv texnikasi faqat binoning pastroq qismigacha yetib borgan. Shu bois qutqaruvchilar maxsus lyulkani yong‘in sodir bo‘lgan qavatdan ikki qavat pastroqda ushlab turishgan.
Tarqalgan kadrlarda ko‘p qavatli bino derazasidan quyuq tutun chiqayotgani, qiz esa tor tashqi tokchada o‘tirib, yordam kutayotgani aks etgan. Qutqaruvchi lyulkani bino devoriga yaqinlashtirishga harakat qilganidan so‘ng, qiz unga sakrab tushgan.
Ushbu xavfli harakat natijasida qiz qutqaruvchilar savatiga tushib, xavfsiz joyga olib chiqilgan. Hodisa vaqtida besh kishi jabrlangani xabar qilingan. Ayrim aholi vakillari esa olovdan qutulish uchun yuqori qavatlardan sakrash ehtimolini ham ko‘rib chiqqan.
…