Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdi

·0·Dunyo
Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdi

Yaqin Sharqdagi kelishuv muzokaralari muvaffaqiyatsiz yakunlangani ortidan AQSH va Eron o‘rtasidagi qarama-qarshilik yangi, yanada xavfli bosqichga qadam qo‘ydi. AQSH Prezidenti Donald Tramp Tehron taklif etilgan shartlarga ko‘nmagani sababli, Eronga nisbatan dunyo tarixidagi eng keng ko‘lamli va qat’iy iqtisodiy jazo choralari ishga tushirilishini ma’lum qildi. Oq uy rahbarining bu keskin bayonoti ortida qanday rejalar yotibdi?

«Ular qulay imkoniyatdan foydalana olishmadi»: Trampning Truth Social'dagi bayonoti

Donald Tramp o‘zining Truth Social tarmog‘idagi rasmiy sahifasida Eron rahbariyati taklif qilingan diplomatik yo‘ldan foydalanmaganini ta’kidlab, quyidagi bayonotni qoldirdi:

"Hech kim Eron Islom Respublikasiga bitim tuzish uchun mendan ko‘ra qulayroq imkoniyat bermagan. Afsuski, ular bundan foydalana olishmadi. Shuning uchun bugun men biron bir mamlakatga qarshi amalga oshirilgan eng dahshatli iqtisodiy operatsiyani e’lon qilaman.", - dedi Donald Tramp.

AQSH Prezidentining ta’kidlashicha, gap misli ko‘rilmagan darajadagi to‘liq iqtisodiy va moliyaviy izolyatsiya haqida bormoqda. Shuningdek, Tramp Tehronga yordam berayotgan yoki uni qo‘llab-quvvatlayotgan uchinchi davlatlarni ham og‘ir oqibatlardan ogohlantirib, barcha ittifoqchilarni Vashington cheklovlariga qo‘shilishga chaqirdi.

AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlik dinamikasi

Bosqich / Voqea

Sodir bo‘lgan holat va tafsilotlar

Iyun oyi o‘rtalari

Tinchlik bitimi tuzish bo‘yicha dastlabki memorandum imzolangan edi

Iyul oyi (3 hafta o‘tib)

Hormuz bo‘g‘ozidagi kemalar o‘qqa tutilishi va o‘zaro raketa zarbalari

So‘nggi haftalar

Yaqin Sharq vositachilari ishtirokidagi kelishuv muzokaralari muvaffaqiyatsiz tugadi

Yangi chora

Eronga qarshi to‘liq iqtisodiy blok va global izolyatsiya kampaniyasi

Iyun memorandumidan raketa zarbalarigacha

Ikki davlat o‘rtasidagi inqiroz yoz faslida avjiga chiqdi. Iyun oyida tinchlik kelishuvi sari dastlabki memorandum imzolangan bo‘lsa-da, oradan uch hafta o‘tib, Hormuz bo‘g‘ozidagi savdo kemalariga hujumlar va raketa zarbalari almashinuvi tinchlik jarayonini butunlay izdan chiqardi.

So‘nggi haftalarda mintaqaviy vositachilar orqali kechgan muzokaralar ham natijasiz yakunlangach, Vashington kuch ishlatish bilan birga Eron iqtisodiyotini to‘liq falaj qilish strategiyasiga o‘tdi.

Sizningcha, AQSHning ushbu yangi iqtisodiy blokadasi Eronni kelishuv shartlariga ko‘ndira oladimi yoki mintaqadagi harbiy nizoni yanada kuchaytiradimi?

O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va xalqaro siyosat ixlosmandlariga ushbu muhim tahliliy xabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiHormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiBugun, 06:41Tog‘ sheri hujumida ayol halok bo‘ldi: 1999 yildan beri ilk fojiaTog‘ sheri hujumida ayol halok bo‘ldi: 1999 yildan beri ilk fojiaBugun, 00:26Ferrari elektromobili 40 million dollarga sotilib rekord qo‘ydiFerrari elektromobili 40 million dollarga sotilib rekord qo‘ydiKecha, 23:11Xitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqdaXitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqdaKecha, 23:04Singapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiSingapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiKecha, 19:24Kubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKecha, 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi