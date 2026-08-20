Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdi
Yaqin Sharqdagi kelishuv muzokaralari muvaffaqiyatsiz yakunlangani ortidan AQSH va Eron o‘rtasidagi qarama-qarshilik yangi, yanada xavfli bosqichga qadam qo‘ydi. AQSH Prezidenti Donald Tramp Tehron taklif etilgan shartlarga ko‘nmagani sababli, Eronga nisbatan dunyo tarixidagi eng keng ko‘lamli va qat’iy iqtisodiy jazo choralari ishga tushirilishini ma’lum qildi. Oq uy rahbarining bu keskin bayonoti ortida qanday rejalar yotibdi?
«Ular qulay imkoniyatdan foydalana olishmadi»: Trampning Truth Social'dagi bayonoti
Donald Tramp o‘zining Truth Social tarmog‘idagi rasmiy sahifasida Eron rahbariyati taklif qilingan diplomatik yo‘ldan foydalanmaganini ta’kidlab, quyidagi bayonotni qoldirdi:
"Hech kim Eron Islom Respublikasiga bitim tuzish uchun mendan ko‘ra qulayroq imkoniyat bermagan. Afsuski, ular bundan foydalana olishmadi. Shuning uchun bugun men biron bir mamlakatga qarshi amalga oshirilgan eng dahshatli iqtisodiy operatsiyani e’lon qilaman.", - dedi Donald Tramp.
AQSH Prezidentining ta’kidlashicha, gap misli ko‘rilmagan darajadagi to‘liq iqtisodiy va moliyaviy izolyatsiya haqida bormoqda. Shuningdek, Tramp Tehronga yordam berayotgan yoki uni qo‘llab-quvvatlayotgan uchinchi davlatlarni ham og‘ir oqibatlardan ogohlantirib, barcha ittifoqchilarni Vashington cheklovlariga qo‘shilishga chaqirdi.
AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlik dinamikasi
Bosqich / Voqea
Sodir bo‘lgan holat va tafsilotlar
Iyun oyi o‘rtalari
Tinchlik bitimi tuzish bo‘yicha dastlabki memorandum imzolangan edi
Iyul oyi (3 hafta o‘tib)
Hormuz bo‘g‘ozidagi kemalar o‘qqa tutilishi va o‘zaro raketa zarbalari
So‘nggi haftalar
Yaqin Sharq vositachilari ishtirokidagi kelishuv muzokaralari muvaffaqiyatsiz tugadi
Yangi chora
Eronga qarshi to‘liq iqtisodiy blok va global izolyatsiya kampaniyasi
Iyun memorandumidan raketa zarbalarigacha
Ikki davlat o‘rtasidagi inqiroz yoz faslida avjiga chiqdi. Iyun oyida tinchlik kelishuvi sari dastlabki memorandum imzolangan bo‘lsa-da, oradan uch hafta o‘tib, Hormuz bo‘g‘ozidagi savdo kemalariga hujumlar va raketa zarbalari almashinuvi tinchlik jarayonini butunlay izdan chiqardi.
So‘nggi haftalarda mintaqaviy vositachilar orqali kechgan muzokaralar ham natijasiz yakunlangach, Vashington kuch ishlatish bilan birga Eron iqtisodiyotini to‘liq falaj qilish strategiyasiga o‘tdi.
Sizningcha, AQSHning ushbu yangi iqtisodiy blokadasi Eronni kelishuv shartlariga ko‘ndira oladimi yoki mintaqadagi harbiy nizoni yanada kuchaytiradimi?
O‘z munosabatingizni izohlarda qoldiring va xalqaro siyosat ixlosmandlariga ushbu muhim tahliliy xabarni darhol ulashing!
…