«Masha va Ayiq» ijodkorlariga qarshi sanksiyalar bahslarga sabab bo‘ldi...

·0·Dunyo
«Masha va Ayiq» ijodkorlariga qarshi sanksiyalar bahslarga sabab bo‘ldi...

Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova Ukraina tomonining «Masha va Ayiq» animatsion seriali yaratuvchilariga qarshi sanksiyalar joriy etganiga munosabat bildirdi.

Zaxarovaning fikricha, Kiyevning bunday qaror qabul qilishi Ukraina hukumati ustuvor yo‘nalishlarini tanlash borasida savollar tug‘diradi.

«Ko‘rinib turibdiki, Zelenskiy faqat shu yo‘l bilan frontdagi vaziyatni o‘zgartirish mumkin deb hisoblaydi», — dedi Zaxarova TASS agentligiga.

«Kiyev rejimining xunukligini ko‘rsatadi»

Avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham animatsion serial ijodkorlariga qarshi sanksiyalar joriy etilganiga munosabat bildirgan edi.

Peskov bunday qarorni Kiyev siyosatining yana bir ko‘rinishi sifatida baholagan.

«Bu, ehtimol, Kiyev rejimining xunukligini yana bir bor ko‘rsatadi», — dedi Kreml vakili.

Kimlarga sanksiya qo‘llandi?

Vladimir Zelenskiyning farmonlari bilan «Masha va Ayiq» multseriali yaratuvchilariga nisbatan cheklovlar joriy etilgan.

Sanksiyalar ro‘yxatiga:

  • Rossiyaning 5 nafar fuqarosi;

  • 4 ta yuridik shaxs;

  • jumladan, «Animakkord» animatsion studiyasi kiritilgan.

Cheklovlar 10 yil davomida amal qilishi va Ukraina hududida multserialga kirishni cheklash imkonini berishi aytilgan.

«Masha va Ayiq» haqida

«Masha va Ayiq» — «Animakkord» studiyasi tomonidan yaratilgan Rossiya animatsion seriali. Uning ilk qismi 2009 yil 7 yanvarda namoyish etilgan.

Loyiha yaratuvchilari orasida animator va g‘oya muallifi Oleg Kuzovkov, «Animakkord» bosh aksiyadori Sergey Kuzmin hamda serial prodyuseri va studiya boshqaruvchi direktori Dmitriy Loveyko bor.

Shu tariqa, bolalarga mo‘ljallangan mashhur multserial ijodkorlariga qarshi kiritilgan sanksiyalar Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi siyosiy bahslarning yana bir mavzusiga aylandi.

Sizningcha, bolalar uchun mo‘ljallangan animatsion filmlar va madaniy mahsulotlarga nisbatan siyosiy sanksiyalar qo‘llanilishi qanchalik to‘g‘ri qaror?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosati ixlosmandlariga ushbu g‘aroyib xabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya Netanyaxuga qarshi order berdi: xalqaro qidiruv masalasi ko‘tarildiTurkiya Netanyaxuga qarshi order berdi: xalqaro qidiruv masalasi ko‘tarildiBugun, 18:37Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!Bugun, 16:24Fransiyada evtanaziya rasman qonuniylashtirildiFransiyada evtanaziya rasman qonuniylashtirildiBugun, 16:22Ayiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdiAyiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdiBugun, 16:18“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamadaBugun, 16:18Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!Bugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi