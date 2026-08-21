«Masha va Ayiq» ijodkorlariga qarshi sanksiyalar bahslarga sabab bo‘ldi...
Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova Ukraina tomonining «Masha va Ayiq» animatsion seriali yaratuvchilariga qarshi sanksiyalar joriy etganiga munosabat bildirdi.
Zaxarovaning fikricha, Kiyevning bunday qaror qabul qilishi Ukraina hukumati ustuvor yo‘nalishlarini tanlash borasida savollar tug‘diradi.
«Ko‘rinib turibdiki, Zelenskiy faqat shu yo‘l bilan frontdagi vaziyatni o‘zgartirish mumkin deb hisoblaydi», — dedi Zaxarova TASS agentligiga.
«Kiyev rejimining xunukligini ko‘rsatadi»
Avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham animatsion serial ijodkorlariga qarshi sanksiyalar joriy etilganiga munosabat bildirgan edi.
Peskov bunday qarorni Kiyev siyosatining yana bir ko‘rinishi sifatida baholagan.
«Bu, ehtimol, Kiyev rejimining xunukligini yana bir bor ko‘rsatadi», — dedi Kreml vakili.
Kimlarga sanksiya qo‘llandi?
Vladimir Zelenskiyning farmonlari bilan «Masha va Ayiq» multseriali yaratuvchilariga nisbatan cheklovlar joriy etilgan.
Sanksiyalar ro‘yxatiga:
Rossiyaning 5 nafar fuqarosi;
4 ta yuridik shaxs;
jumladan, «Animakkord» animatsion studiyasi kiritilgan.
Cheklovlar 10 yil davomida amal qilishi va Ukraina hududida multserialga kirishni cheklash imkonini berishi aytilgan.
«Masha va Ayiq» haqida
«Masha va Ayiq» — «Animakkord» studiyasi tomonidan yaratilgan Rossiya animatsion seriali. Uning ilk qismi 2009 yil 7 yanvarda namoyish etilgan.
Loyiha yaratuvchilari orasida animator va g‘oya muallifi Oleg Kuzovkov, «Animakkord» bosh aksiyadori Sergey Kuzmin hamda serial prodyuseri va studiya boshqaruvchi direktori Dmitriy Loveyko bor.
Shu tariqa, bolalarga mo‘ljallangan mashhur multserial ijodkorlariga qarshi kiritilgan sanksiyalar Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi siyosiy bahslarning yana bir mavzusiga aylandi.
Sizningcha, bolalar uchun mo‘ljallangan animatsion filmlar va madaniy mahsulotlarga nisbatan siyosiy sanksiyalar qo‘llanilishi qanchalik to‘g‘ri qaror?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosati ixlosmandlariga ushbu g‘aroyib xabarni darhol ulashing!
…