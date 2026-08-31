AQSHda 13 yoshli qizga zo‘ravonlik qilgan o‘zbekistonlik haydovchiga hukm chiqarildi
AQSHning Ogayo shtatida 2019 yilda 13 yoshli qizga nisbatan sodir etilgan jinsiy zo‘ravonlik ishi bo‘yicha o‘zbekistonlik yuk mashinasi haydovchisi Shavkat Abshukurov aybdor deb topildi. Bu haqda The Vindicator xabar berdi.
Voqea 2019 yil 12 avgust kuni Nort-Jekson hududida sodir bo‘lgan. O‘sha vaqtda 13 yoshda bo‘lgan qiz uyidan chiqib ketganidan so‘ng Interstate 76 avtomagistrali yaqinida Abshukurov boshqaruvidagi yuk mashinasiga chiqqan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, haydovchi uni yuk mashinasining kabinasiga olib kirib, zo‘ravonlik qilgan. Keyin qizga yo‘l haqi uchun 40 dollar bergan.
Dastlab tergovchilar yuk mashinasini aniqlay olmagan. DNK bo‘yicha o‘tkazilgan ilk tekshiruvlar ham gumonlanuvchini topishga yordam bermagan. Biroq 2022 yilda huquqni muhofaza qiluvchi organlar elektron ma’lumotlar, jumladan, voqea sodir bo‘lgan vaqt va joyga oid ma’lumotlar asosida Abshukurovga chiqishgan. Qiz esa uni fotosuratlar orasida tanib olgan.
Abshukurov 2022 yil 7 sentyabrda qo‘lga olingan. Keyinchalik tergov davomida uning telefoni va uyi bo‘yicha tintuvlar o‘tkazilib, undan DNK namunasi olingan. Sudda esa bu namuna jabrlanuvchidan olingan biologik dalil bilan mos kelgani ma’lum qilindi.
2026 yil 26 avgust kuni Maxoning okrugi sudida hakamlar Abshukurovni ikki modda bo‘yicha zo‘rlash, odam o‘g‘irlash, voyaga yetmagan shaxs bilan noqonuniy jinsiy aloqa va boshqa jinsiy jinoyatlarda aybdor deb topdi. Uning jazosi hali belgilanmagan.
…