FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)

·0·Dunyo
FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)

Dubaydan Tel-Avivga yo‘l olgan FlyDubai aviakompaniyasining Boeing 737 laynerida (FZ1073 / FDB1549 reysi) dunyo aviatsiyasi tarixidagi eng dahshatli falokatlardan birining oldi mo‘jiza tufayli olindi. Ma’lum bo‘lishicha, parvoz davomida uchuvchilar kabinasida qonli to‘qnashuv yuz berib, ikkinchi pilot kapitanga pichoq bilan tashlangan va samolyot shturvalini keskin pastga burib, havo kemasini yo‘lovchilar bilan birga qulatishga (sho‘ng‘itishga) uringan.

Layner 573 km/soat tezlikda harakatlanib, atigi 29 soniya ichida naqd 4,5 kilometrga sho‘ng‘igan paytda salon ichida qichqiriq va vahima boshlangan. Kabinadagi chinqiriqlarni eshitgan bort kuzatuvchilari hamda jasur isroillik yo‘lovchilar darhol eshikni buzib kirib, qonga belangan kapitanni himoya qilishgan va terakt sodir etmoqchi bo‘lgan hujumchini kuch bilan zararsizlantirishgan. 180 nafar odamning hayoti saqlab qolingan layner Saudiya Arabistonining Tabuk aeroportiga favqulodda qo‘ndirildi.

«29 soniyalik sho‘ng‘ish, kabinadagi pichoq va ozod qilingan layner»: Hodisaning 5 ta asosiy nuqtasi

Osmondagi dahshatli teraktga urinish va samolyotning qutqarilishi bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Kabinadagi qonli teraktga urinish: Ikkinchi uchuvchi kabinada kapitanga pichoq bilan bir necha bor jarohat yetkazib, samolyotni to‘g‘ridan to‘g‘ri yerga qulatishga harakat qilgan;

  • 29 soniyada 4,5 km sho‘ng‘ish: Samolyot boshqaruvi buzilib, 573 km/soat tezlikda keskin qulay boshlaganda salon ichida chinakam vahima yuzaga kelgan;

  • Isroillik yo‘lovchilar qahramonligi: Bortdagi yo‘lovchilar va ekipaj kabinaga bostirib kirib, hujumchini bog‘lab zararsizlantirgan va samolyotni falokatdan qutqarib qolgan;

  • Tarmoqlarda qonli suratlar tarqaldi: Salondagi yo‘lovchilar olgan kadrlarda hujumchini ushlash vaqtida kiyimlari qonga bo‘yalgan erkaklar aks etgan;

  • Saudiya Arabistoniga shoshilinch qo‘nish: Bort nazorati tiklangach, samolyot Isroil bilan rasmiy diplomatik aloqasi bo‘lmagan Saudiya Arabistonining Tabuk shahriga eson-omon qo‘ndirildi.

FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)

FlyDubai reysidagi teraktga urinish va uning bartaraf etilishi tasnifi

Havodagi fojiali harakatlar, texnik raqamlar va ko‘rilgan shoshilinch choralar tahlili:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

Qayd etilgan dahshatli holatlar va faktlar

Avialayner va yo‘nalish

FlyDubai Boeing 737 MAX 8 (FZ1073 / FDB1549), Dubay — Tel-Aviv

Hodisa tafsiloti va qurol

Ikkinchi uchuvchining kapitanga kabina ichida pichoq bilan hamla qilishi

Sho‘ng‘ish dinamikasi va xavf

29 soniyada 4500 metr pastlash (tezlik 573 km/soat, yerga qulash xavfi)

Signallar ketma-ketligi

Skvok 7700 (umumiy apat) va Skvok 7500 (bortni garovga olish/olib qochish)

Qutqaruv harakati va qahramonlar

Isroillik yo‘lovchilar va ekipaj hujumchini kuch bilan bosib oldi

Bortdagi insonlar taqdiri

180 nafar yo‘lovchi (100 ga yaqini isroillik) — barchasi omon qoldi

Qo‘nish joyi va hozirgi holat

Saudiya Arabistoni (Tabuk aeroporti), gumonlanuvchi so‘roq qilinmoqda

Isroildagi xavfsizlik chorasi

BAAdan keluvchi barcha FlyDubai reyslari Ben-Gurionda alohida tekshirilmoqda

FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)

Aviatsiya xavfsizligi va xalqaro kriminalistika ekspertizasi: Samolyot ichidagi teraktdan qanday xulosa chiqariladi?

Aviatsiya ekspertlari, harbiy tahlilchilar va xavfsizlik xizmatlarining xulosalari:

  • «Nemis fojiasi (Germanwings) takrorining oldi olindi»: 2015 yilda ruhiy nosog‘lom uchuvchi Andreas Lubis samolyotni toqqa urib 149 kishini halok qilgan edi; bu gal ham ikkinchi pilot xuddi shunday ssenariyni amalga oshirmoqchi bo‘lgan: kapitanni pichoqlab safdan chiqarish va laynerni yerga urish; biroq kabinaning o‘z vaqtida ochilishi va yo‘lovchilarning o‘lim xavfiga qaramay jasorat ko‘rsatishi 180 kishining hayotini saqlab qoldi;

  • «Uchuvchilar qanday qilib bortga pichoq olib kirdi?»: Xalqaro fuqarolik aviatsiyasi uchun bu voqea ulkan shok va signaldir; ekipaj a’zolari qattiq xavfsizlik nazoratidan o‘tishiga qaramay, kabinaga sovuq qurol qanday olib kirilgani bo‘yicha BAA aeroportlari xavfsizlik tizimlarida katta tekshiruvlar boshlanishi muqarrar;

  • Saudiya zaminida isroilliklarni qutqarish diplomatiyasi: Murakkab siyosiy munosabatlarga qaramay, Saudiya Arabistoni havo hududini ochib berdi va samolyotni xavfsiz qabul qildi; hozirda Saudiya maxsus xizmatlari jinoyatchini hibsda ushlab tergov qilmoqda, Isroil tomoni esa o‘z fuqarolarini vatanga qaytarish bo‘yicha muzokaralarni olib bormoqda.

Sizningcha, bort ichida minglab metr balandlikda samolyotni qulatishga uringan jinoyatchiga qarshi yo‘lovchilarning ko‘rsatgan jasoratiga qanday baho berish mumkin? Nima sababdan aviakompaniyalar uchuvchilarning ruhiy holati va yonidagi buyumlarini yetarlicha qattiq nazorat qilmayapti deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va haqiqiy mo‘jizaviy qutqaruv tafsilotlari aks etgan ushbu shoshilinch global tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!

FlyDubaiBoeing 737 MAX 8Terakt (FlyDubai reysi)Tabuk aeroporti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?Bugun 13:31Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Bugun 13:19«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi13 sentabr 00:48Uchuvchi uch soatlik parvozda osmonda Mona Lizani chizdiUchuvchi uch soatlik parvozda osmonda Mona Lizani chizdi28 sentabr 06:00Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldi16 sentabr 09:10Antarktidada −43°C sovuqda misli ko‘rilmagan qutqaruv amalga oshirildiAntarktidada −43°C sovuqda misli ko‘rilmagan qutqaruv amalga oshirildi9 avgust 12:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota