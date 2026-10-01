O‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildi
AQSHning Tennessi shtatidagi qattiq tartibli qamoqxonalardan birida kamdan-kam uchraydigan favqulodda hodisa yuz berdi. O‘lim jazosiga hukm qilingan 50 yoshli mahkuma Krista Paykga nisbatan oliy jazo hukmini ijro etish jarayoni kutilmagan tarzda bekor qilindi.
Mahbusga o‘limga olib keluvchi maxsus preparatning ikkita ketma-ket dozasi yuborilganiga qaramay, in’eksiya kutilgan biologik natijani bermagan va u tirik qolgan.
Qatl xonasidan shifoxonaga shoshilinch evakuatsiya
Oliy jazo ijrosi vaqtida preparat ta’sir qilmagani va mahkumaning ahvoli og‘irlashgani bois jarayonni zudlik bilan to‘xtatishga to‘g‘ri kelgan:
Shoshilinch yordam: Qamoqxona tibbiy xodimlari va nazoratchilar zudlik bilan tez tibbiy yordam guruhini chaqirtirgan;
Gospitalizatsiya: Mahbus ayol qamoqxona binosidan tez yordam mashinasida shoshilinch ravishda yaqindagi shifoxonaga yetkazilgan va shifokorlar nazoratiga olingan;
Hukm ijrosi kechiktirildi: Yuzaga kelgan tibbiy va texnik nosozliklar sababli rasmiylar qatl ijrosini 2026 yilning oxiriga qadar qoldirish to‘g‘risida qaror chiqardi.
Tizimdagi navbatdagi muammo va huquqiy bahslar
Ushbu muvaffaqiyatsiz urinish AQSH penitensiar tizimida qatl uchun qo‘llaniladigan o‘lim in’eksiyalarining sifati, xavfsizligi va insonparvarlik tamoyillariga mosligi borasidagi bahslarni yanada keskinlashtirdi.
In’eksiya orqali qatl etish protokollarida bunday uzilishlar va tibbiy xatoliklarning kuzatilishi huquq himoyachilari hamda advokatlar tomonidan mahbusga «g‘ayriinsoniy va shafqatsiz azob berish» sifatida baholanmoqda. Hozirda mahalliy adliya va ijro organlari zaharli preparatning nega ta’sir qilmagani va bu holatga nima sabab bo‘lgani yuzasidan rasmiy tekshiruv olib bormoqda.
Izohlar 0
…