O‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildi

·0·Dunyo
O‘lim in’eksiyasidan keyin ham tirik qolgan Krista Payk: AQSHda qatl ijrosi to‘xtatildi

AQSHning Tennessi shtatidagi qattiq tartibli qamoqxonalardan birida kamdan-kam uchraydigan favqulodda hodisa yuz berdi. O‘lim jazosiga hukm qilingan 50 yoshli mahkuma Krista Paykga nisbatan oliy jazo hukmini ijro etish jarayoni kutilmagan tarzda bekor qilindi.

Mahbusga o‘limga olib keluvchi maxsus preparatning ikkita ketma-ket dozasi yuborilganiga qaramay, in’eksiya kutilgan biologik natijani bermagan va u tirik qolgan.

Qatl xonasidan shifoxonaga shoshilinch evakuatsiya

Oliy jazo ijrosi vaqtida preparat ta’sir qilmagani va mahkumaning ahvoli og‘irlashgani bois jarayonni zudlik bilan to‘xtatishga to‘g‘ri kelgan:

  • Shoshilinch yordam: Qamoqxona tibbiy xodimlari va nazoratchilar zudlik bilan tez tibbiy yordam guruhini chaqirtirgan;

  • Gospitalizatsiya: Mahbus ayol qamoqxona binosidan tez yordam mashinasida shoshilinch ravishda yaqindagi shifoxonaga yetkazilgan va shifokorlar nazoratiga olingan;

  • Hukm ijrosi kechiktirildi: Yuzaga kelgan tibbiy va texnik nosozliklar sababli rasmiylar qatl ijrosini 2026 yilning oxiriga qadar qoldirish to‘g‘risida qaror chiqardi.

Tizimdagi navbatdagi muammo va huquqiy bahslar

Ushbu muvaffaqiyatsiz urinish AQSH penitensiar tizimida qatl uchun qo‘llaniladigan o‘lim in’eksiyalarining sifati, xavfsizligi va insonparvarlik tamoyillariga mosligi borasidagi bahslarni yanada keskinlashtirdi.

In’eksiya orqali qatl etish protokollarida bunday uzilishlar va tibbiy xatoliklarning kuzatilishi huquq himoyachilari hamda advokatlar tomonidan mahbusga «g‘ayriinsoniy va shafqatsiz azob berish» sifatida baholanmoqda. Hozirda mahalliy adliya va ijro organlari zaharli preparatning nega ta’sir qilmagani va bu holatga nima sabab bo‘lgani yuzasidan rasmiy tekshiruv olib bormoqda.

Krista PaykTennessi shtatiqatl in’eksiyasiqatl xo‘jaligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiAQSHning Tennessi shtatida 200 yildan ortiq vaqtdan keyin ayol qatl etiladiKecha 09:03Pitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdiPitssani o‘g‘irlamoqchi bo‘lgan yigit kutilmagan holatga tushdi14 sentabr 10:39Ikki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldiIkki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldiBugun 15:22Oq uyda Kremniy vodiysi sammiti: Tramp AI “titan”larini bir dasturxon atrofiga to‘pladiOq uyda Kremniy vodiysi sammiti: Tramp AI “titan”larini bir dasturxon atrofiga to‘pladiBugun 15:15Qonli ko‘ylakda Bosh vazir huzuriga: Flydubai samolyotini fojiadan qutqargan oddiy santexnikQonli ko‘ylakda Bosh vazir huzuriga: Flydubai samolyotini fojiadan qutqargan oddiy santexnikBugun 15:07Dubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlariDubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlariBugun 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota