Turk qo‘shiqlariga raqs tushib mashhur bo‘lgan braziliyalik chiqindi yig‘uvchi og‘ir ahvolga tushdi

·0·Dunyo
Turk qo‘shiqlariga raqs tushib mashhur bo‘lgan braziliyalik chiqindi yig‘uvchi og‘ir ahvolga tushdi

Braziliyalik 38 yoshli Luis Fernando Sanches turk qo‘shiqlari ostida raqs tushib, chiqindi yig‘ish jarayoni aks etgan videolari orqali ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘lgan. U, ayniqsa, Turkiyada ko‘plab muxlislarga ega bo‘lib, Tarkan, Mustafa Sandal va Mahsun Qirmizig‘ul qo‘shiqlariga raqs tushgan videolari bilan tanilgan. Bu haqda Turkiyaning Habertürk nashri ham xabar bergan.

Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, Sanches yaqinda ish vaqtida jarohat olganidan so‘ng qo‘l-oyoqlarida kuchsizlikni sezgan. MRT tekshiruvida bo‘yin umurtqasining C4–C5 qismida disk churrasi aniqlangani aytilmoqda. Biroq uning ahvoliga nima sabab bo‘lgani hali o‘rganilmoqda.

Dastlabki xabarda aytilishicha, Sanches taxminan olti oy davomida ishlay olmasligi mumkin. U davolanish vaqtida daromad topish uchun obunachilaridan reklama buyurtmalari orqali qo‘llab-quvvatlashni so‘ragan.

Uning eng katta istagi — sog‘lig‘ini tiklab, yana odatdagi ishiga va muxlislariga tanish bo‘lgan raqslariga qaytish.

Luis Fernando SanchesMustafa SandalHabertürkC4-C5 disk churrasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Merem Uzerli “Muhtasham yuz yil”ni tomosha qilayotgan qo‘shnisiga syurpriz qildi (video)Merem Uzerli “Muhtasham yuz yil”ni tomosha qilayotgan qo‘shnisiga syurpriz qildi (video)27 sentabr 17:47Gvineyada chiqindi poligoni quladiGvineyada chiqindi poligoni quladi25 avgust 09:43Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)22 sentabr 09:25Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaIndoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqda8 iyul 23:25Chiqindi qopidan qariyb 19 ming dollar topgan erkak pulga egalik qildiChiqindi qopidan qariyb 19 ming dollar topgan erkak pulga egalik qildi7 oktabr 14:22Bir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildiBir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildi27 iyun 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?