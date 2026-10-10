AQSH, Yevropa va Ukraina urushni qishgacha to‘xtatish rejasini muhokama qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mayamida bo‘lib o‘tgan maxfiy uchrashuvda AQSH, Ukraina, Yevropa davlatlari va NATO vakillari qish fasli boshlangunga qadar nizoni to‘xtatish yo‘llarini muhokama qildi.
- Muzokaralarda «yangi xavfsizlik arxitekturasi»ni yaratish konsepsiyasi va hududiy bahslar bo‘yicha «ayrim g‘oyalar» ko‘rib chiqildi, biroq tafsilotlar oshkor etilmadi.
AQSH, Ukraina, Yevropa davlatlari va NATO vakillari ishtirokida Mayamida bo‘lib o‘tgan maxfiy uchrashuv xalqaro siyosat sahnasida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Reuters agentligining muzokaralar jarayonidan xabardor manbasiga tayanib xabar berishicha, 6 soat davom etgan ushbu uchrashuvda Rossiya va Yevropa o‘rtasida uzoq yillik tinchlikni kafolatlovchi «yangi xavfsizlik arxitekturasi»ni yaratish konsepsiyasi muhokama qilingan.
Manbaning qayd etishicha, tomonlar eng nozik masala — hududiy bahslar bo‘yicha ham «ayrim g‘oyalar»ni ko‘rib chiqqan, biroq ularning tafsilotlari hozircha oshkor qilinmayapti.
Trampning vakillari va urushni qishgacha yakunlash rejasi
9 oktyabr kuni o‘tkazilgan mazkur muhim sammitda yuqori martabali siyosatchilar va diplomatlar qatnashdi:
Yuqori darajadagi ishtirokchilar: Muzokaralarda AQSH prezidentining maxsus vakili Stiv Uitkoff, Amerika yetakchisining kuyovi Jared Kushner, shuningdek, Ukraina, yetakchi Yevropa davlatlari hamda NATO rasmiylari ishtirok etdi;
Qishgacha to‘xtatish maqsadi: Stiv Uitkoffning bildirishicha, kun tartibidagi asosiy mavzu nizoni qish fasli boshlangunga qadar to‘xtatish yo‘llarini topish bo‘lgan;
Keng ko‘lamli muammolar: Bundan tashqari, qish mavsumiga tayyorgarlik, g‘alla eksporti koridorlari, Ukrainani urushdan keyin qayta tiklash hamda unga AQSH va Yevropa tomonidan uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlari berish masalalari ko‘rib chiqildi;
Rossiya uchun yagona taklif: Reuters ma’lumotlariga ko‘ra, ittifoqchilar yaqin haftalar ichida Ukrainadagi mojaroni tartibga solish bo‘yicha yagona kelishilgan rejani ishlab chiqib, uni to‘g‘ridan to‘g‘ri Moskvaga taqdim etishni maqsad qilgan. Shuningdek, Ukrainaning Yevropa Ittifoqiga kirish istiqbollari ham kun tartibidan joy olgan.
Putin va Tramp muloqoti: Dronlar zarbasi va muzokaralar muddati
Mayamidagi sammit bilan bir kunda, 9 oktyabrda Rossiya va AQSH rahbarlari Vladimir Putin hamda Donald Tramp o‘rtasida ham telefon muloqoti bo‘lib o‘tdi:
Ushakovning bayonoti: Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovning ma’lum qilishicha, Putin telefon suhbati chog‘ida Kiyev bilan muzokaralarni tiklash muddati qo‘shimcha ravishda qayta ko‘rib chiqilishini bildirgan;
Saylov kunidagi hujumlar oqibati: «Davlat Dumasiga saylovlarning asosiy kunida Kiyev rejimi Moskva va boshqa shaharlarga dronlar orqali yirik zarbalar yo‘llashga urindi. Saylovlarni buzishga qaratilgan bu harakatlar muzokaralar jarayonini darhol qayta tiklash imkoniyatini, aslida, yo‘qqa chiqardi», — deya ta’kidladi Ushakov.
Oktyabr oyida kutilayotgan uch tomonlama sammit taqdiri
Moskva tomoni muloqotga tayyorligini ilgari bir necha bor ta’kidlagan. Vladimir Putin iyun oyida tinchlik muzokaralari Istanbulda erishilgan avvalgi kelishuvlar asosida olib borilishi mumkinligini aytgan bo‘lsa, sentyabrda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya, Ukraina va AQSH ishtirokidagi uch tomonlama uchrashuv yaqin istiqbolda, xususan, oktyabr oyida bo‘lib o‘tishi ehtimolini inkor etmagan edi.
Biroq Mayamida G‘arb tomonidan tayyorlanayotgan yangi hujjatlar paketi va frontdagi so‘nggi keskinlashuv ushbu jarayonning qay darajada tez amalga oshishini katta so‘roq ostida qoldirmoqda.
Izohlar 0
…