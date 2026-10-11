Rossiyada laboratoriya xodimining o‘limi: JSST xavfli kasallik tarqalishiga dalil topmadi

·0·Dunyo
Rossiyada laboratoriya xodimining o‘limi: JSST xavfli kasallik tarqalishiga dalil topmadi

Rossiyaning Irkutsk viloyatida o‘latga qarshi ilmiy-tadqiqot markazida ishlagan xodimaning pnevmoniyadan vafot etishi ortidan xavotirlar yuzaga keldi. Biroq Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) hodisa bilan bog‘liq kasallikning davom etayotgan tarqalishiga dalil aniqlanmaganini bildirdi. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2 oktyabr kuni 28 yoshli laboratoriya xodimi Darya Shipilova noma’lum sabablarga ko‘ra pnevmoniyadan vafot etgan. Shundan so‘ng Rossiya rasmiylari u bilan aloqada bo‘lgan qariyb 200 kishini karantinga olgan.

JSST ma’lum qilishicha, marhuma va u bilan aloqada bo‘lgan shaxslardan olingan tahlillar tekshirilgan xavfli patogenlar bo‘yicha manfiy natija bergan. Shuningdek, aloqada bo‘lganlarda kasallik alomatlari va shu hodisa bilan bog‘liq boshqa og‘ir pnevmoniya holatlari aniqlanmagan.

Tashkilotning ta’kidlashicha, asosiy noaniqlik marhumaning o‘limiga sabab bo‘lgan kasallik bo‘yicha aniq tashxis qo‘yilmaganidir. Rossiya rasmiylari esa ayol zarur emlashlardan o‘tganini va uning organizmida laboratoriyadagi faoliyati bilan bog‘liq mikroorganizmlar topilmaganini bildirgan.

8 oktyabr kuni Rossiya marhuma bilan aloqada bo‘lgan shaxslarni tibbiy tekshirish yakunlanganini ma’lum qilgan. Hozircha JSST Rossiyada o‘lat tarqalayotganini tasdiqlovchi dalillar yo‘qligini qayd etmoqda.

Darya ShipilovaJahon sog‘liqni saqlash tashkilotiIrkutsk viloyatipnevmoniya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada o‘pka o‘lati bo‘yicha favqulodda holat: Sinov probirkasi sinib ketgani aytilmoqdaRossiyada o‘pka o‘lati bo‘yicha favqulodda holat: Sinov probirkasi sinib ketgani aytilmoqda3 oktabr 09:4181 yoshli baliqchi ayiq hujumida jonini saqlab qoldi81 yoshli baliqchi ayiq hujumida jonini saqlab qoldi7 oktabr 21:12Dunyoda 170 milliondan ortiq bola semizlikdan aziyat chekmoqdaDunyoda 170 milliondan ortiq bola semizlikdan aziyat chekmoqda7 oktabr 20:58«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat13 sentabr 13:02O‘zbekiston ortiqcha vazn bo‘yicha MDHda 1-o‘ringa chiqdi: Xavotirli statistikaO‘zbekiston ortiqcha vazn bo‘yicha MDHda 1-o‘ringa chiqdi: Xavotirli statistika10 avgust 20:5290 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?90 yoshgacha "yashash siri"mi? 11 odatdan qay biri haqiqatan ishlaydi?9 avgust 12:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi