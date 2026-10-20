Yapon olimlari nega sigirlarni zebraga aylantirdi ?

·0·Dunyo
Yapon olimlari nega sigirlarni zebraga aylantirdi ?

Yaponiyalik tadqiqotchilar sigirlarga zebrani eslatuvchi oq chiziqlar chizish orqali ularni qon so‘ruvchi pashshalardan himoya qilish mumkinligini aniqladi. Ushbu g‘ayrioddiy tadqiqot mualliflari hazilomuz Ig Nobel mukofotiga sazovor bo‘lishdi.

Ig Nobel — dastlab kulgi uyg‘otadigan, keyin esa insonlarni o‘ylashga undaydigan ilmiy yutuqlarni taqdirlash uchun ta’sis etilgan o‘ziga xos mukofot. U oddiy parodiya yoki shunchaki hazildek tuyulishi mumkin, ammo unga erishish uchun ham haqiqiy ilmiy izlanish va tajribalar o‘tkazish talab etiladi.

Bu yilgi mukofotlardan biri Yaponiyaning Ayti qishloq xo‘jaligi tadqiqot markazi olimlariga topshirildi. Ular sigirlarga suv asosida tayyorlangan bo‘yoqlar yordamida zebraga o‘xshash oq chiziqlar chizib, bu usulning samaradorligini tekshirishgan.

Tajriba davomida oq chiziqlar bilan bo‘yalgan sigirlarda qon so‘ruvchi pashshalar soni boshqa guruhlarga nisbatan sezilarli darajada kamaygan. Qora chiziqlar chizilgan yoki umuman bo‘yalmagan sigirlar bilan taqqoslaganda, oq chiziqlar tushirilgan hayvonlarga qo‘nadigan pashshalar miqdori 50 foizgacha qisqargan.

Oddiy bo‘yoq chorvachilikdagi muammoni hal qila oladimi?

Qon so‘ruvchi pashshalar qoramollar uchun eng zararli hasharotlardan biri hisoblanadi. Ular hayvonlarning o‘tlashi va oziqlanishiga xalaqit beradi, shuningdek, ularda kuchli stressni keltirib chiqaradi.

Buning oqibatida go‘sht uchun boqiladigan qoramollarning vazn olishi sekinlashadi, sut beradigan sigirlarda esa sut mahsuldorligi pasayadi. Shu sababli fermerlar chorvani hasharotlardan himoya qilish uchun turli insektitsidlardan, ya’ni hasharotlarga qarshi kimyoviy vositalardan foydalanishadi.

Tanasi va oyoqlariga oq chiziqlar chizilgan qora sigir tasviri.

Biroq bunday vositalarni ko‘p qo‘llash boshqa muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, hasharotlarda kimyoviy moddalarga chidamlilik shakllanishi, shuningdek, go‘sht va sut mahsulotlarining zararli moddalar bilan ifloslanish xavfi ortishi mumkin.

Yapon olimlari taklif qilgan usul esa kimyoviy vositalarga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirishga yordam berishi mumkin. Agar sigirlarga oq chiziqlar chizish orqali pashshalarni hayvonlardan uzoqroq tutish mumkin bo‘lsa, bu fermerlar uchun oddiy va nisbatan arzon muqobil yechimga aylanishi ehtimoldan xoli emas.

Olimlar zebralardan ilhom olishgan

Yapon tadqiqotchilarining ishi Vengriya, Ispaniya, Shvetsiya va Shveysariya olimlaridan iborat xalqaro guruh o‘tkazgan avvalgi izlanishlarga ham asoslangan. Ushbu tadqiqotlarda oq rangli otlarga qon so‘ruvchi pashshalar to‘q rangli otlarga nisbatan kamroq qo‘nishi aniqlangan.

Bu farqning aniq sababi hozircha to‘liq tushuntirilmagan. Biroq natijalar yetarlicha ahamiyatli bo‘lgani uchun olimlar mavzuni yanada chuqurroq o‘rganishga qaror qilishgan. Yapon mutaxassislari esa shunga o‘xshash ta’sirni sigirlarda ham kuzatish mumkinligini tekshirishgan.

Shunday bo‘lsa-da, bu usulni fermer xo‘jaliklarida keng joriy etish uchun hali ayrim to‘siqlar mavjud. Suv asosidagi bo‘yoq bir necha haftadan keyin yuvilib ketadi. Demak, sigirlarni muntazam ravishda qayta bo‘yashga to‘g‘ri keladi, bu esa qo‘shimcha vaqt va xarajat talab qiladi.

Shuning uchun olimlarga zebraga o‘xshash naqshni uzoq vaqt saqlab turadigan, hayvonlar uchun xavfsiz va fermerlarga qulayroq yechim topish kerak bo‘ladi.

Hozircha bunday muammo hal etilmagan ekan, yaylovlarda zebraga o‘xshab ketadigan sigirlarni ko‘rish ehtimoli yuqori emas. Ammo kulgili ko‘ringan bu tajriba chorvachilikda hasharotlarga qarshi kurashishning yangi usullarini ishlab chiqish uchun muhim ilmiy yo‘nalish bo‘lishi mumkin.

YaponiyaIg Nobelzebraga o‘xshash oq chiziqlarqon so‘ruvchi pashshalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qoyadan qulab ketgan sakkiz sigir dengizdan qutqarildiQoyadan qulab ketgan sakkiz sigir dengizdan qutqarildi27 sentabr 11:31Xitoyda 11 yoshli bola 14 soat dars qilgach shifoxonaga tushdiXitoyda 11 yoshli bola 14 soat dars qilgach shifoxonaga tushdiBugun 11:43Virtual sevgi qurboni: 49 yoshli erkak SI yaratgan “qiz” uchun bor-budini sotib, aldandiVirtual sevgi qurboni: 49 yoshli erkak SI yaratgan “qiz” uchun bor-budini sotib, aldandiBugun 11:42"Yadroviy Eron bilan yashay olmayman”: Netanyaxu yangi muddatdagi asosiy maqsadini ochiqladi"Yadroviy Eron bilan yashay olmayman”: Netanyaxu yangi muddatdagi asosiy maqsadini ochiqladiBugun 11:26Dunyo Uchinchi jahon urushi bo‘sag‘asidami? Qurolli mojarolar soni rekord darajaga yetdiDunyo Uchinchi jahon urushi bo‘sag‘asidami? Qurolli mojarolar soni rekord darajaga yetdiBugun 11:21Fransiyada birgina so‘z marodyorlarni to‘xtatib qoldi va do‘konni vayron bo‘lishdan asradiFransiyada birgina so‘z marodyorlarni to‘xtatib qoldi va do‘konni vayron bo‘lishdan asradiBugun 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda