Saudiya Arabistoni so‘nggi ikki oyda 20 ta havo vositasini yo‘qotdi: Husiylar bayonoti
Yamandagi «Ansorulloh» (husiylar) harakati bilan keskinlashgan to‘qnashuvlarda Saudiya Arabistoni harbiy havo kuchlari jiddiy yo‘qotishlarga uchragani xabar qilinmoqda. Husiylarning rasmiy bayonotlariga ko‘ra, so‘nggi ikki oy davomida Saudiyaning jami 20 ta havo vositasi yo‘q qilingan. Mazkur holat mintaqadagi harbiy taranglik yanada oshib ketganidan darak beradi.
Havo vositalarining yo‘qotilish tarkibi
Ochiq manbalar va husiylarning rasmiy manbalari e’lon qilgan ma’lumotlarga ko‘ra, yo‘qotilgan texnikalar qatoriga quyidagilar kiradi:
1 ta F-15SA qiruvchi samolyoti
2 ta Bayraktar uchuvchisiz uchish apparati
4 ta CH-4 uchuvchisiz uchish apparati
9 ta Wing Loong II uchuvchisiz uchish apparati
3 ta Karayel uchuvchisiz uchish apparati
1 ta AH-6i vertolyoti
Eslatib o‘tamiz, 2026 yil 16 sentyabr kuni husiylar harbiy vakili general Yahyo Sari Yamanning Marib viloyati osmonida Saudiya Harbiy-havo kuchlariga tegishli F-15 samolyoti zenit raketasi yordamida urib tushirilganini ma’lum qilgan edi. Shuningdek, 2026 yil noyabr oyi o‘rtalarida Al-Javf viloyati osmonida navbatdagi qurollangan razvedka droni yo‘q qilingani e’lon qilindi.
Harbiy yo‘qotishlar yo‘nalishi
Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar
Umumiy yo‘qotishlar
20 ta harbiy havo vositasi (husiylar bayonotiga ko‘ra)
Asosiy texnikalar
F-15SA qiruvchisi, turli rusumdagi dronlar va vertolyot
Harbiy harakatlar hududi
Marib va Al-Javf viloyatlari osmoni
Rasmiy pozitsiya
Saudiya Arabistoni Mudofaa vazirligi va Arab koalitsiyasi bularni rasman tasdiqlamagan
Sulhning buzilishi va kelajakdagi xavflar
Mazkur to‘qnashuvlar 2026 yil yozida to‘rt yillik sulh buzilganidan so‘ng yanada qayta avj oldi. Vaziyatga javoban Saudiya Arabistoni Yaman hududiga muntazam aviazarbalar bermoqda. O‘z navbatida, husiylar Ar-Riyod va mamlakatning sharqiy hududlaridagi neft infratuzilmasi hamda aeroportlarga raketa va dronlar orqali hujumlar uyushtirmoqda. Havo mudofaasini kuchaytirish maqsadida Buyuk Britaniya kabi G‘arb davlatlari Saudiyaga qo‘shimcha qiruvchi samolyotlar yuborishini ma’lum qilgan.
Sizningcha, Yamandagi sulhning buzilishi va harbiy to‘qnashuvlarning kuchayishi Yaqin Sharqdagi umumiy geosiyosiy vaziyatga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…