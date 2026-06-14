O‘zbekistonda nikohgacha olib boruvchi yangi milliy tanishuv ilovasi ishga tushdi
Raqamli asr shiddat bilan rivojlanib, kundalik hayotimizning barcha jabhalariga kirib kelayotgani hech kimga sir emas. Bugungi kunda nafaqat ish, o‘qish yoki xaridlarni onlayn platformalar orqali amalga oshirmoqdamiz, balki shaxsiy hayot va oila qurish borasidagi qadamlarimizda ham zamonaviy texnologiyalar yordamga kelmoqda. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinayotgan yangilik — mahalliy dasturchilar tomonidan ishlab chiqilgan va aynan o‘zbek mentalitetiga moslashtirilgan «nikoh.app» deyting (tanishuv) xizmatining ishga tushirilishi ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.
«Laykdan — to‘ygacha»: Eng muhim yo‘l endi raqamli
Mazkur platforma oddiy tanishuv ilovalaridan tubdan farq qiladi. Uning asosiy maqsadi — o‘tkinchi munosabatlar emas, balki aynan oila qurish niyatida bo‘lgan insonlarni birlashtirishdir. Dasturchilar ishlab chiqqan maxsus algoritmlar foydalanuvchilarga nafaqat tanishish, balki munosabatlarning birinchi xabardan tortib, to nikoh qayd etilguniga qadar bo‘lgan jarayonida hamrohlik qilishni va’da qilmoqda.
Platformaning ustuvor jihatlari:
Milliy mentalitet: Platforma o‘zbek oilaviy qadriyatlari va an’analarini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan.
Jiddiy yondashuv: Faqat oila qurish maqsadidagi foydalanuvchilar uchun mo‘ljallangan.
To‘liq kuzatuv: Algoritmlar juftliklarning muloqot jarayonida texnologik «ko‘makchi» sifatida xizmat qiladi.
An’anaviy «quda-andalar» davri o‘tayaptimi?
Texnologiyalarning tanishuv sohasiga kirib kelishi, asta-sekin oilaviy hayotni boshlashning an’anaviy usullarini transformatsiya qilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, sun’iy intellekt va yuqori texnologiyalarga asoslangan bu kabi yechimlar yaqin kelajakda xususiy «quda-andalar» (professional sovchilar) va folbinlar biznesini bozordan siqib chiqarishi yoki ularni yangi formatga o‘tishga majbur qilishi mumkin.
Quyidagi tahliliy jadvalda tanishuvning an’anaviy va raqamli usullari o‘rtasidagi farqlarni ko‘rishingiz mumkin:
Xususiyatlar
An’anaviy usullar (Sovchilik)
Raqamli platforma (Nikoh.app)
Tezkorlik
Uzoq davom etadi
Soniyalar ichida nomzod topiladi
Informatsion ochiqlik
Individual, subyektiv
Ma’lumotlarga asoslangan algoritm
Ishonch darajasi
Og‘zaki tavsiyalar
Profil verifikatsiyasi va tizimli tahlil
Kelajak istiqboli
Kamayib bormoqda
Jadal o‘sib bormoqda
Har qanday zamonaviy yechim o‘z ichiga qulaylik va xavfsizlikni qamrab olsa, u albatta xalq orasida ommalashadi. «Nikoh.app» loyihasi ham yurtimizda oila qurish istagida bo‘lgan yoshlar uchun yana bir muqobil va xavfsiz yo‘l sifatida o‘z o‘rnini topishi kutilmoqda.
Raqamli texnologiyalar olamidagi eng so‘nggi yangiliklar, mahalliy startaplarning muvaffaqiyatlari va kundalik hayotimizni osonlashtiruvchi innovatsiyalar haqidagi eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…