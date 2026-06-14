O‘zbekistonda nikohgacha olib boruvchi yangi milliy tanishuv ilovasi ishga tushdi

·9·Foydali
O‘zbekistonda nikohgacha olib boruvchi yangi milliy tanishuv ilovasi ishga tushdi

Raqamli asr shiddat bilan rivojlanib, kundalik hayotimizning barcha jabhalariga kirib kelayotgani hech kimga sir emas. Bugungi kunda nafaqat ish, o‘qish yoki xaridlarni onlayn platformalar orqali amalga oshirmoqdamiz, balki shaxsiy hayot va oila qurish borasidagi qadamlarimizda ham zamonaviy texnologiyalar yordamga kelmoqda. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinayotgan yangilik — mahalliy dasturchilar tomonidan ishlab chiqilgan va aynan o‘zbek mentalitetiga moslashtirilgan «nikoh.app» deyting (tanishuv) xizmatining ishga tushirilishi ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

«Laykdan — to‘ygacha»: Eng muhim yo‘l endi raqamli

Mazkur platforma oddiy tanishuv ilovalaridan tubdan farq qiladi. Uning asosiy maqsadi — o‘tkinchi munosabatlar emas, balki aynan oila qurish niyatida bo‘lgan insonlarni birlashtirishdir. Dasturchilar ishlab chiqqan maxsus algoritmlar foydalanuvchilarga nafaqat tanishish, balki munosabatlarning birinchi xabardan tortib, to nikoh qayd etilguniga qadar bo‘lgan jarayonida hamrohlik qilishni va’da qilmoqda.

Platformaning ustuvor jihatlari:

  • Milliy mentalitet: Platforma o‘zbek oilaviy qadriyatlari va an’analarini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan.

  • Jiddiy yondashuv: Faqat oila qurish maqsadidagi foydalanuvchilar uchun mo‘ljallangan.

  • To‘liq kuzatuv: Algoritmlar juftliklarning muloqot jarayonida texnologik «ko‘makchi» sifatida xizmat qiladi.

An’anaviy «quda-andalar» davri o‘tayaptimi?

Texnologiyalarning tanishuv sohasiga kirib kelishi, asta-sekin oilaviy hayotni boshlashning an’anaviy usullarini transformatsiya qilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, sun’iy intellekt va yuqori texnologiyalarga asoslangan bu kabi yechimlar yaqin kelajakda xususiy «quda-andalar» (professional sovchilar) va folbinlar biznesini bozordan siqib chiqarishi yoki ularni yangi formatga o‘tishga majbur qilishi mumkin.

Quyidagi tahliliy jadvalda tanishuvning an’anaviy va raqamli usullari o‘rtasidagi farqlarni ko‘rishingiz mumkin:

Xususiyatlar

An’anaviy usullar (Sovchilik)

Raqamli platforma (Nikoh.app)

Tezkorlik

Uzoq davom etadi

Soniyalar ichida nomzod topiladi

Informatsion ochiqlik

Individual, subyektiv

Ma’lumotlarga asoslangan algoritm

Ishonch darajasi

Og‘zaki tavsiyalar

Profil verifikatsiyasi va tizimli tahlil

Kelajak istiqboli

Kamayib bormoqda

Jadal o‘sib bormoqda

Har qanday zamonaviy yechim o‘z ichiga qulaylik va xavfsizlikni qamrab olsa, u albatta xalq orasida ommalashadi. «Nikoh.app» loyihasi ham yurtimizda oila qurish istagida bo‘lgan yoshlar uchun yana bir muqobil va xavfsiz yo‘l sifatida o‘z o‘rnini topishi kutilmoqda.

Raqamli texnologiyalar olamidagi eng so‘nggi yangiliklar, mahalliy startaplarning muvaffaqiyatlari va kundalik hayotimizni osonlashtiruvchi innovatsiyalar haqidagi eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Oʻzbekistonnikoh.app
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qog‘oz kitob va planshet taqqoslandi: natija olimlarni ham ajablantirdiQog‘oz kitob va planshet taqqoslandi: natija olimlarni ham ajablantirdiKecha, 18:20Shakarli gazlangan ichimliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkinShakarli gazlangan ichimliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkinKecha, 16:06Qog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandiQog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandiKecha, 05:34Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildiQarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi13.06, 17:33Stressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdiStressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdi13.06, 17:28Bolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladiBolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladi12.06, 16:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Bolalar choy ichishi mumkinmi?