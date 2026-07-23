24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 70,13 so‘mga qimmatlab, 13 811,83 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 24 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 53 so‘mga qimmatlab, 12 101,84 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 70,13 so‘mga qimmatlab, 13 811,83 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,87 so‘mga qimmatlab, 153,75 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 74,49 so‘mga qimmatlab, 16 183,79 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,18 so‘mga qimmatlab, 74,08 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 26,83 so‘mga qimmatlab, 14 854,35 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 8,65 so‘mga qimmatlab, 1 787,65 so‘mni tashkil etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…