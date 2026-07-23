24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·79·Iqtisodiyot
24 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 24 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 53 so‘mga qimmatlab, 12 101,84 so‘mni tashkil etdi.

• Yevro 70,13 so‘mga qimmatlab, 13 811,83 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,87 so‘mga qimmatlab, 153,75 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 74,49 so‘mga qimmatlab, 16 183,79 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,18 so‘mga qimmatlab, 74,08 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 26,83 so‘mga qimmatlab, 14 854,35 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 8,65 so‘mga qimmatlab, 1 787,65 so‘mni tashkil etdi.

O'zbekiston Markaziy bankiO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadiTadbirkorlar uchun jarimalar kamayadi: bir haftada taklif tayyorlanadiKecha, 12:5624 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda24 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 10:58Rossiya O‘zbekistonning ayrim meva-sabzavotlari importiga cheklov joriy etdiRossiya O‘zbekistonning ayrim meva-sabzavotlari importiga cheklov joriy etdiKecha, 01:4623 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi22.07, 16:0523 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda23 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda22.07, 11:02Go‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdiGo‘sht narxi oshishi va chorvadagi real raqamlar: Prezident qator topshiriqlar berdi22.07, 05:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi