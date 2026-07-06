«Katta Chimyon»da yura olmay qolgan sayyoh qutqarildi

·0·Jamiyat
«Katta Chimyon»da yura olmay qolgan sayyoh qutqarildi

Bo‘stonliq tumanidagi «Katta Chimyon» tog‘ida sayr qilayotgan fuqarolardan biri jarohat olib, mustaqil yura olmay qoldi. Unga Toshkent viloyati Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi qutqaruvchilari amaliy yordam ko‘rsatdi.

Soat 16:35 da «112» xizmatiga uch nafar fuqaro tog‘ga chiqqan vaqtda ulardan birining oyog‘i lat yegani haqida xabar berilgan.

Qutqaruvchilar zudlik bilan hududga yo‘l olgan va jabrlangan fuqaroni topish uchun qidiruv ishlarini boshlagan.

Unga birinchi zarur yordam ko‘rsatilib, xavfsiz joyga olib tushilgan.

FVV ma’lum qilishicha, fuqaroning hozirgi ahvoli qoniqarli.

Bo‘stonliq tumaniKatta ChimyonFVVQutqaruv amaliyotiSayyohToshkent viloyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar Sirdaryo baliqlarida xavfli modda aniqladiOlimlar Sirdaryo baliqlarida xavfli modda aniqladiKecha, 22:3819 yoshli yo‘lovchi 7 kilogrammdan ortiq mefedron bilan ushlandi19 yoshli yo‘lovchi 7 kilogrammdan ortiq mefedron bilan ushlandiKecha, 20:39Chirchiq va Qoradaryo baliqlarida mikroplastik topildiChirchiq va Qoradaryo baliqlarida mikroplastik topildiKecha, 16:04Narkotik ortilgan dron Amudaryodan o‘tayotganda to‘xtatildiNarkotik ortilgan dron Amudaryodan o‘tayotganda to‘xtatildiKecha, 15:08"Ippodrom" bozorida kuchli yomg‘irdan keyin odamlarni aravachada suvdan olib o‘tildi ( video)"Ippodrom" bozorida kuchli yomg‘irdan keyin odamlarni aravachada suvdan olib o‘tildi ( video)Kecha, 12:23Talabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildiTalabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildiKecha, 00:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi