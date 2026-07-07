Yunusobodda 17 yoshli narkokuryer qo‘lga olindi
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan giyohvand moddalar savdosiga qarshi o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida 17 yoshli yigit qo‘lga olindi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, u giyohvand moddalarni yashirin tarzda tarqatish bilan shug‘ullanganlikda gumon qilinmoqda. Tekshiruv jarayonida uning yonidan sotuvga tayyorlangan 42 ta o‘ram giyohvand modda aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan.
Hozirda mazkur moddalarning turi va miqdorini aniqlash yuzasidan ekspertiza tayinlangan. Shuningdek, yigitning ushbu noqonuniy faoliyatga qanday jalb etilgani, moddalarni kimdan olgani va ularni kimlarga yetkazib berishi kerak bo‘lgani yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Holat yuzasidan tegishli tartibda jinoyat ishi qo‘zg‘atish masalasi ko‘rib chiqilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar giyohvand moddalar savdosi va ularning noqonuniy aylanishiga qarshi tezkor tadbirlar izchil davom ettirilayotganini ma’lum qildi.
…