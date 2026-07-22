Cobalt'dan tushib ketganmi yoki boshqa gap bormi? 24 yoshli yigit o‘limi savol uyg‘otdi

·1.6K·Jamiyat
Cobalt'dan tushib ketganmi yoki boshqa gap bormi? 24 yoshli yigit o‘limi savol uyg‘otdi

Jizzax viloyatining Do‘stlik tumanida yashovchi 24 yoshli Asadbek Bo‘riboyevning Sirdaryo viloyatida halok bo‘lishi jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo‘ldi. Rasmiy ma’lumotlarda u harakatlanayotgan avtomashinadan o‘zini tashlab yuborgani aytilsa, marhumning yaqinlari bu voqeaga boshqacha nuqtayi nazardan qaramoqda.

Qarindoshlarining so‘zlariga ko‘ra, Asadbek 29 iyun kuni Toshkentdan uyiga qaytayotgan vaqtda oila a’zolariga qo‘ng‘iroq qilib, Sirdaryo tumanidagi qarindoshinikida tunab qolishini aytgan. Oradan ko‘p o‘tmay, yarim tun atrofida uning og‘ir ahvolda ekani haqida xabar kelgan.

Marhumning amakisi Asqar Sharipovning ta’kidlashicha, shifoxonaga yetib borishganida yigitning bo‘yni singan bo‘lgan va u tongga yaqin vafot etgan. Uning aytishicha, voqea joyida bo‘lganlar Asadbek mast holda harakatlanayotgan Cobalt avtomashinasidan tushmoqchi bo‘lib, yiqilib ketganini bildirgan.

Biroq marhumning yaqinlari bu izohga shubha bilan qaramoqda. Ularning fikricha, jasaddagi ayrim jarohatlar oddiy yiqilish oqibatiga o‘xshamaydi.

«Yuzi deyarli shikastlanmagan, ammo ikki qo‘li va bel qismida ko‘karishlar bor edi. Bu holat bizda turli gumonlarni uyg‘otdi», — deydi marhumning amakisi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, voqea ishtirokchilari bergan ko‘rsatmalar ham bir-biriga mos kelmaydi. Ayrimlar Asadbek Cobaltdan tushib ketganini aytgan bo‘lsa, boshqalar uni shifoxonaga Damas avtomashinasida olib borishganini bildirgan. Shuningdek, jasadning yuvilib, oq choyshabga o‘ralgan holda olib kelingani ham qarindoshlarda qator savollarni tug‘dirgan.

Marhumning yaqinlari voqea yuzasidan xolis va atroflicha tekshiruv o‘tkazilishini so‘rab, uning kiyimlari va shaxsiy buyumlarini ham huquqni muhofaza qiluvchi organlarga topshirganini ma’lum qildi.

Bosh prokuratura axborot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, hodisa haqida xabar 30 iyun kuni Sirdaryo tuman IIB navbatchilik qismiga kelib tushgan. Dastlabki ma’lumotlarga asosan, avtomashinada old o‘rindiqda ketayotgan Asadbek Bo‘riboyev bir necha marta haydovchidan transport vositasini to‘xtatishni so‘ragan. Biroq avtomashina to‘xtamaganidan so‘ng, u harakatlanayotgan transportdan o‘zini tashlab yuborgani qayd etilgan.

Rasmiy ma’lumotda aytilishicha, yigit olgan og‘ir tan jarohatlari sabab shifokorlar ko‘rsatgan tibbiy yordamga qaramasdan vafot etgan.

Dastlabki sud-tibbiy ekspertiza xulosasida ham o‘lim sababi harakatlanayotgan avtomashinadan tushib ketish natijasida yetkazilgan jarohatlar ekani qayd etilgan.

Ayni paytda ushbu holat yuzasidan Sirdaryo tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda. Tergov yakuni voqeaning barcha jihatlariga huquqiy baho berilishiga oydinlik kiritishi kutilmoqda.

Asadbek BoriboyevTashkentJizzakhCobaltDamas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Bugun, 00:39Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiTibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiBugun, 00:32Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiBugun, 00:17Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55Sement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiSement ortilgan HOWO yuk mashinasi tuproq cho‘kishi oqibatida ag‘darildiKecha, 19:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi