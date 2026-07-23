Baliqchilar yoniga tashlangan shubhali tugun ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi
Ijtimoiy tarmoqlarda ko‘prik ostida baliq tutayotgan fuqarolar yoniga tashlangan shubhali tugun aks etgan video keng tarqaldi. Lattaga o‘ralgan o‘ram ochilganida, uning ichida qulf hamda turli jismlar sanchilgan qo‘g‘irchoq borligi ko‘rilgan. Bu esa tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida turli taxmin va bahslarga sabab bo‘ldi.
Videotasvirlarda voqea yirik ko‘prik ostida sodir bo‘lgani ko‘rinadi. Daryo bo‘yida 3–4 nafar fuqaro baliq ovlab o‘tirgan vaqtda, ko‘prik ustidan noma’lum shaxs tomonidan lattaga o‘ralgan tugun pastga uloqtirilgan. Tasodifan o‘ram to‘g‘ridan to‘g‘ri baliqchilar yoniga tushgan.
Tugunni ochib ko‘rgan fuqarolar uning ichida qulf va turli jismlar sanchilgan qo‘g‘irchoqni ko‘rib hayratda qolgan. Ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari buni «jodu qilingan buyum» deb baholagan bo‘lsa, boshqalar uni shunchaki sahnalashtirilgan holat yoki e’tibor jalb qilish uchun tayyorlangan videolardan biri bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Hozircha ushbu voqea yuzasidan rasmiy ma’lumot berilmagan.
…