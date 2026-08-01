Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi

·31·Jamiyat
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Qisqacha

Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumanida o‘tkazilgan hashar vaqtida yuzaga kelgan baxtsiz hodisa oqibatida “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi xodimi Tohirjon Jo‘rayev halok bo‘ldi. Hodisa 29 iyul kuni sodir bo‘lgan bo‘lib, unda yollanma ishchilar foydalangan o‘t o‘rish moslamasining pichog‘i sinib ketgan va yaqinda turgan xodimning qorniga sanchilgan. Og‘ir jarohat olgan marhum shifokorlarning yordamiga qaramamay vafot etgan.

Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumanida hashar vaqtida yuz bergan baxtsiz hodisa oqibatida “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi xodimi Tohirjon Jo‘rayev halok bo‘ldi. Bu haqda Ijtimoiy himoya milliy agentligi ma’lum qildi.

Hodisa 29 iyul kuni tuman hududida o‘tkazilgan hashar vaqtida sodir bo‘lgan. Ma’lum qilinishicha, hokimlik tomonidan “mahalla yettiligi” vakillari hasharga jalb etilgan.

Hashar davomida yollanma ishchilar o‘t o‘rish uchun maxsus asbobdan foydalangan. Jarayon vaqtida qurilmaning pichog‘i sinib ketib, yaqin atrofda turgan Uchko‘prik tumani “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi xodimi Tohirjon Jo‘rayevning qorniga sanchilgan.

Og‘ir jarohat olgan xodim shifokorlar tomonidan ko‘rsatilgan yordamga qaramay, vafot etgan.

Ijtimoiy himoya milliy agentligi marhumning oila a’zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirib, uning oilasi doimiy e’tiborda bo‘lishini hamda zarur ijtimoiy ko‘mak ko‘rsatilishini ma’lum qildi.

Agentlik mazkur voqea yuzasidan mehnat xavfsizligi talablariga rioya etilishi, xodimlarning xizmat vazifasiga kirmaydigan ishlarga jalb qilinishi hamda mas’ul shaxslarning javobgarligi bilan bog‘liq holatlar o‘rganilishini bildirdi. Tekshiruv yakunlari bo‘yicha tegishli choralar ko‘rilishi aytilgan.

FerganaTohirjon JurayevInsonUchcoprik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘yxonadagi “O‘rgimchak-odam” chiqishi internetda keng tarqaldiTo‘yxonadagi “O‘rgimchak-odam” chiqishi internetda keng tarqaldiBugun, 18:10Kitob tumanidagi adirlikda quruq o‘tlar yondiKitob tumanidagi adirlikda quruq o‘tlar yondiBugun, 17:17Yangihayot tumanida noqonuniy qurilma bartaraf etildiYangihayot tumanida noqonuniy qurilma bartaraf etildiBugun, 16:47Yarashuv eng yaxshi qaror bo‘ldi: Zominda oilaviy nizoga nuqta qo‘yildiYarashuv eng yaxshi qaror bo‘ldi: Zominda oilaviy nizoga nuqta qo‘yildiBugun, 16:45Farg‘ona viloyatida o‘t o‘rish moslamasining tig‘i chiqib ketib xodimga borib sanchilib ketdiFarg‘ona viloyatida o‘t o‘rish moslamasining tig‘i chiqib ketib xodimga borib sanchilib ketdiBugun, 16:12Talabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandiTalabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandiBugun, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi