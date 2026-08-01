Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumanida o‘tkazilgan hashar vaqtida yuzaga kelgan baxtsiz hodisa oqibatida “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi xodimi Tohirjon Jo‘rayev halok bo‘ldi. Hodisa 29 iyul kuni sodir bo‘lgan bo‘lib, unda yollanma ishchilar foydalangan o‘t o‘rish moslamasining pichog‘i sinib ketgan va yaqinda turgan xodimning qorniga sanchilgan. Og‘ir jarohat olgan marhum shifokorlarning yordamiga qaramamay vafot etgan.
Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumanida hashar vaqtida yuz bergan baxtsiz hodisa oqibatida “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi xodimi Tohirjon Jo‘rayev halok bo‘ldi. Bu haqda Ijtimoiy himoya milliy agentligi ma’lum qildi.
Hodisa 29 iyul kuni tuman hududida o‘tkazilgan hashar vaqtida sodir bo‘lgan. Ma’lum qilinishicha, hokimlik tomonidan “mahalla yettiligi” vakillari hasharga jalb etilgan.
Hashar davomida yollanma ishchilar o‘t o‘rish uchun maxsus asbobdan foydalangan. Jarayon vaqtida qurilmaning pichog‘i sinib ketib, yaqin atrofda turgan Uchko‘prik tumani “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi xodimi Tohirjon Jo‘rayevning qorniga sanchilgan.
Og‘ir jarohat olgan xodim shifokorlar tomonidan ko‘rsatilgan yordamga qaramay, vafot etgan.
Ijtimoiy himoya milliy agentligi marhumning oila a’zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirib, uning oilasi doimiy e’tiborda bo‘lishini hamda zarur ijtimoiy ko‘mak ko‘rsatilishini ma’lum qildi.
Agentlik mazkur voqea yuzasidan mehnat xavfsizligi talablariga rioya etilishi, xodimlarning xizmat vazifasiga kirmaydigan ishlarga jalb qilinishi hamda mas’ul shaxslarning javobgarligi bilan bog‘liq holatlar o‘rganilishini bildirdi. Tekshiruv yakunlari bo‘yicha tegishli choralar ko‘rilishi aytilgan.
…