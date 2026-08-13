Bu hodisadan barcha hayratda: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)

·0·Jamiyat
Bu hodisadan barcha hayratda: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)
Qisqacha

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda oq tanali, qora boshli o'rdak maxsus idishdan ozuqa olib, uni suvda to'plangan baliqlar tomon tushirayotgani aks etgan. O'rdak idish va suv o'rtasida takroran harakat qilgan, baliqlar esa uning tumshug'i atrofida yig'ilgan. Biroq kadrlarga qarab o'rdak baliqlarni ataylab ovqatlantirayotganini aniq isbotlab bo'lmaydi, chunki u ozuqani suvda yumshatib yeyayotgan yoki baliqlar ozuqa bo'laklariga ergashayotgan bo'lishi mumkin.

Tabiat ba’zan inson kutmagan manzaralarni namoyish etadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolavhada suv havzasi chetida turgan o‘rdakning maxsus idishdan ozuqa olib, uni suvda to‘plangan baliqlar tomon tushirayotganini ko‘rish mumkin.

Bir qarashda oddiy holatdek tuyuladi. Ammo kadrlar ketma-ketligini kuzatsangiz, o‘rdakning harakati go‘yo baliqlarni navbatma-navbat ovqatlantirayotgandek taassurot qoldiradi.

Ozuqani o‘zi yemay, suv tomon egilmoqda

Videolavhada suv havzasi bo‘yida ozuqa solingan yog‘och idish turibdi.

Oq tanali, qora boshli o‘rdak idish yoniga kelib, tumshug‘i bilan ozuqadan oladi. Keyin esa suv tomon egilib, tumshug‘ini baliqlar to‘plangan joyga yaqinlashtiradi.

Shu zahoti qizil, oq va naqshdor katta baliqlar o‘rdak atrofiga yig‘ilib, suv yuzasida harakatlana boshlaydi.

Keyingi lavhalarda ham xuddi shu holat takrorlanadi: o‘rdak idish va suv o‘rtasida harakat qilib, baliqlar esa uning tumshug‘i atrofida to‘planadi.

Ushbu holat nega odamlarni ta’sirlantirdi?

Bunday manzarani ko‘rganda uni insonlarga xos tushunchalar — mehribonlik, g‘amxo‘rlik va boshqalar bilan bo‘lishish istagi orqali qabul qilish oson.

Videoga ham shunday mazmundagi fikr hamrohlik qilmoqda:

«Tabiat kuchini tasavvur qila olasizmi? Sizlar esa, odamlar, bir-biringizga ozgina bo‘lsa ham mehribon bo‘la olmaysizlar. Qarang, u har bir baliqqa ovqat beryapti...»

Aynan shu kontrast — bir tomonda hayvonning oddiy harakati, ikkinchi tomonda insonlar o‘rtasidagi munosabat haqidagi mulohaza — rolikning ta’sirchanligini yanada oshirgan.

O‘rdak haqiqatan baliqlarni ataylab boqyaptimi?

Bu yerda bir muhim jihat bor.

Faqat kadrlarga qarab o‘rdakning ataylab baliqlarni ovqatlantirish niyati borligini aniq isbotlab bo‘lmaydi. Hayvon xatti-harakatini inson hissiyotlari bilan izohlashda ehtiyot bo‘lish kerak.

Ehtimol, o‘rdak ozuqani suvda yumshatib yeyishga harakat qilayotgandir yoki tumshug‘idan tushayotgan bo‘laklarga baliqlar tezda yig‘ilayotgandir. Baliqlar esa ozuqa qayerdan paydo bo‘lishini o‘rganib, o‘rdak suv chetida paydo bo‘lishi bilan unga yaqinlashishi ham mumkin.

Ammo kadrlardagi takroriy harakat tomoshabinda boshqa taassurot uyg‘otadi: go‘yo o‘rdak «o‘ziga emas, baliqlarga olib kelayotgandek».

Baliqlar ham o‘rdakni yaxshi «tanib olgan»dek

Videolavhada yana bir qiziq detal ko‘rinadi.

Suv havzasining katta qismi bo‘sh turgan bo‘lsa-da, ko‘plab baliqlar aynan o‘rdak turgan qirg‘oq yoniga yig‘ilgan.

Bu ular ozuqa paydo bo‘ladigan joyni yaxshi bilishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Hayvonlar takrorlanadigan signal va sharoitlarni tez o‘rganishi mumkin: muayyan joy, odam yoki boshqa hayvon ozuqa bilan bog‘lansa, keyinchalik shu signalning o‘zi ularni o‘sha yerga jalb qiladi.

Shu sabab videoda o‘rdak va baliqlar o‘rtasida shakllangan o‘ziga xos «ovqatlanish odati» aks etgan bo‘lishi ham ehtimol.

Tabiatdan olinadigan eng oddiy saboq

O‘rdak bu ishni ongli ravishda baliqlarga yaxshilik qilish uchun qilayaptimi yoki bu oddiy oziqlanish mexanizmi natijasimi — buni videoning o‘zi bilan aniq aytish qiyin.

Ammo rolikning insonlarga ta’siri boshqa yerda.

Bir necha soniyalik manzara odamni juda oddiy savol haqida o‘ylashga majbur qiladi:

agar tabiatda bir bo‘lak ozuqa atrofida shunday uyg‘un manzara paydo bo‘layotgan bo‘lsa, insonlar bir-biriga mehribonroq munosabatda bo‘lishi shunchalik qiyinmi?

Ba’zan katta falsafa uchun uzun nutq shart emas.

Bir o‘rdak, bir hovuch ozuqa va uning atrofiga yig‘ilgan baliqlarning o‘zi ham odamni to‘xtab o‘ylashga majbur qilishi mumkin.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Erkak og‘zini zanjirlab, yordam so‘rab ochlik e’lon qildi (video)Bugun, 11:22Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Kontrabanda: Namangandagi noqonuniy dori ombori atrofida nimalar sodir bo‘ldi?Bugun, 10:30Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!Tezkor tadbir: 340 mln so‘mlik quyma oltin va yashirin sex fosh etildi!Bugun, 10:26Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Maktabgacha ta’limda yangi davr: bog‘chalarda qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Bugun, 10:22Namanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiNamanganda avtobusda qizga shilqimlik qilgan erkak va uni urgan qiz jarimaga tortildiKecha, 22:00Farg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdiFarg‘onalik qiz hindistonlik yigitga turmushga chiqdiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi