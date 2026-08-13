Bu hodisadan barcha hayratda: O‘rdak baliqlarni ovqatlantirmoqda (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda oq tanali, qora boshli o'rdak maxsus idishdan ozuqa olib, uni suvda to'plangan baliqlar tomon tushirayotgani aks etgan. O'rdak idish va suv o'rtasida takroran harakat qilgan, baliqlar esa uning tumshug'i atrofida yig'ilgan. Biroq kadrlarga qarab o'rdak baliqlarni ataylab ovqatlantirayotganini aniq isbotlab bo'lmaydi, chunki u ozuqani suvda yumshatib yeyayotgan yoki baliqlar ozuqa bo'laklariga ergashayotgan bo'lishi mumkin.
Tabiat ba’zan inson kutmagan manzaralarni namoyish etadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolavhada suv havzasi chetida turgan o‘rdakning maxsus idishdan ozuqa olib, uni suvda to‘plangan baliqlar tomon tushirayotganini ko‘rish mumkin.
Bir qarashda oddiy holatdek tuyuladi. Ammo kadrlar ketma-ketligini kuzatsangiz, o‘rdakning harakati go‘yo baliqlarni navbatma-navbat ovqatlantirayotgandek taassurot qoldiradi.
Ozuqani o‘zi yemay, suv tomon egilmoqda
Videolavhada suv havzasi bo‘yida ozuqa solingan yog‘och idish turibdi.
Oq tanali, qora boshli o‘rdak idish yoniga kelib, tumshug‘i bilan ozuqadan oladi. Keyin esa suv tomon egilib, tumshug‘ini baliqlar to‘plangan joyga yaqinlashtiradi.
Shu zahoti qizil, oq va naqshdor katta baliqlar o‘rdak atrofiga yig‘ilib, suv yuzasida harakatlana boshlaydi.
Keyingi lavhalarda ham xuddi shu holat takrorlanadi: o‘rdak idish va suv o‘rtasida harakat qilib, baliqlar esa uning tumshug‘i atrofida to‘planadi.
Ushbu holat nega odamlarni ta’sirlantirdi?
Bunday manzarani ko‘rganda uni insonlarga xos tushunchalar — mehribonlik, g‘amxo‘rlik va boshqalar bilan bo‘lishish istagi orqali qabul qilish oson.
Videoga ham shunday mazmundagi fikr hamrohlik qilmoqda:
«Tabiat kuchini tasavvur qila olasizmi? Sizlar esa, odamlar, bir-biringizga ozgina bo‘lsa ham mehribon bo‘la olmaysizlar. Qarang, u har bir baliqqa ovqat beryapti...»
Aynan shu kontrast — bir tomonda hayvonning oddiy harakati, ikkinchi tomonda insonlar o‘rtasidagi munosabat haqidagi mulohaza — rolikning ta’sirchanligini yanada oshirgan.
O‘rdak haqiqatan baliqlarni ataylab boqyaptimi?
Bu yerda bir muhim jihat bor.
Faqat kadrlarga qarab o‘rdakning ataylab baliqlarni ovqatlantirish niyati borligini aniq isbotlab bo‘lmaydi. Hayvon xatti-harakatini inson hissiyotlari bilan izohlashda ehtiyot bo‘lish kerak.
Ehtimol, o‘rdak ozuqani suvda yumshatib yeyishga harakat qilayotgandir yoki tumshug‘idan tushayotgan bo‘laklarga baliqlar tezda yig‘ilayotgandir. Baliqlar esa ozuqa qayerdan paydo bo‘lishini o‘rganib, o‘rdak suv chetida paydo bo‘lishi bilan unga yaqinlashishi ham mumkin.
Ammo kadrlardagi takroriy harakat tomoshabinda boshqa taassurot uyg‘otadi: go‘yo o‘rdak «o‘ziga emas, baliqlarga olib kelayotgandek».
Baliqlar ham o‘rdakni yaxshi «tanib olgan»dek
Videolavhada yana bir qiziq detal ko‘rinadi.
Suv havzasining katta qismi bo‘sh turgan bo‘lsa-da, ko‘plab baliqlar aynan o‘rdak turgan qirg‘oq yoniga yig‘ilgan.
Bu ular ozuqa paydo bo‘ladigan joyni yaxshi bilishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Hayvonlar takrorlanadigan signal va sharoitlarni tez o‘rganishi mumkin: muayyan joy, odam yoki boshqa hayvon ozuqa bilan bog‘lansa, keyinchalik shu signalning o‘zi ularni o‘sha yerga jalb qiladi.
Shu sabab videoda o‘rdak va baliqlar o‘rtasida shakllangan o‘ziga xos «ovqatlanish odati» aks etgan bo‘lishi ham ehtimol.
Tabiatdan olinadigan eng oddiy saboq
O‘rdak bu ishni ongli ravishda baliqlarga yaxshilik qilish uchun qilayaptimi yoki bu oddiy oziqlanish mexanizmi natijasimi — buni videoning o‘zi bilan aniq aytish qiyin.
Ammo rolikning insonlarga ta’siri boshqa yerda.
Bir necha soniyalik manzara odamni juda oddiy savol haqida o‘ylashga majbur qiladi:
agar tabiatda bir bo‘lak ozuqa atrofida shunday uyg‘un manzara paydo bo‘layotgan bo‘lsa, insonlar bir-biriga mehribonroq munosabatda bo‘lishi shunchalik qiyinmi?
Ba’zan katta falsafa uchun uzun nutq shart emas.
Bir o‘rdak, bir hovuch ozuqa va uning atrofiga yig‘ilgan baliqlarning o‘zi ham odamni to‘xtab o‘ylashga majbur qilishi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…