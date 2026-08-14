Qamoqxonaga otasining duosini olish uchun kelgan qiz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
To‘yi arafasida bir qiz qamoqxonaga otasining duosini olish uchun tashrif buyurdi. Uchrashuv aks etgan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.
Inson qilgan xatosi uchun qonun oldida javob berishi va jazosini o‘tashi mumkin. Ammo qamoqxona devorlari inson qalbidagi mehr, sog‘inch va yaqinlariga bo‘lgan tuyg‘ularni to‘sib qo‘ya olmaydi.
Ota qayerda bo‘lishidan qat’i nazar, farzandi uchun baribir otaligicha qoladi. Uning duosi esa hayotining eng muhim kunlaridan birida farzand uchun eng qadrli tilaklardan biridir.
Bu voqea nafaqat bir oilaning taqdirini, balki ota mehri, farzandlik burchi va insoniy tuyg‘ularning naqadar kuchli ekanini ko‘rsatib turibdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…