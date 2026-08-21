«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdi

·0·Jamiyat
«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdi

18 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan o‘tkazilgan ochiq muloqotida taniqli tadbirkor Jahongir Ortiqxo‘jayev O‘zbekistondagi biznes muhitining o‘tmishdagi og‘ir damlari va bugungi o‘zgarishlar haqida ochiq bayonot berdi. «O‘zbekiston 24» telekanaliga bergan intervyusida u avvalgi yillardagi bosimlar, «maski-shou»lar hamda tadbirkorlar chekkan aziyatlarni esga oldi.

«Biznes emas, omon qolish haqida o‘ylardik»: Ortiqxo‘jayevning iqrori

Jahongir Ortiqxo‘jayev o‘tmishda halol mehnat qilgan biznes vakillari doimiy xavotirda kun kechirganini ta’kidladi:

"Ilgari O‘zbekistondagi tadbirkorlar biznesni rivojlantirish haqida emas, balki qanday qilib omon qolish haqida o‘ylashardi. 'Maski-shou'lar tadbirkorlarni shunchalik qiynaganki, 'tadbirkorlik' so‘zining o‘zi xavotir va qo‘rquv uyg‘otardi. Halol mehnat bilan oyoqqa turgan tadbirkor jinoyatchidek doimiy qo‘rquvda yashadi. Bugun esa yosh tadbirkorlar go‘yo jannatda yashayotgandek erkin va qo‘rqmasdan ishlamoqda.", — dedi Jahongir Ortiqxo‘jayev.

Ochiq muloqotdagi asosiy jihatlar va topshiriqlar

Yo‘nalish

Bayonot mazmuni va topshiriq tafsilotlari

O‘tmishdagi muhit

«Maski-shou»lar, doimiy qo‘rquv, mulkdan mahrum bo‘lish va qamoq xavfi

Hozirgi sharoit

Biznes yuritish erkinligi, davlat rahbarining to‘g‘ridan to‘g‘ri himoyasi

Keltirilgan misol

Nohaq qamalib, og‘ir xastalik bilan vafot etgan mebel do‘koni egalari qismati

Prezident topshirig‘i

O‘zbek tadbirkorlarining bosib o‘tgan yo‘li haqida kitob yozish

Asosiy mavzular

Biznes tarixi, cheklovlar davri va «maski-shou» voqealari tahlili

Prezidentdan kitob yozish bo‘yicha maxsus topshiriq

Davlat rahbari Jahongir Ortiqxo‘jayevning nutqidan so‘ng unga o‘zbek tadbirkorlarining bosib o‘tgan mashaqqatli tarixi va to‘plangan tajribasi haqida maxsus kitob yozishni topshirdi. Kitobda «maski-shou» deb nomlangan qora davr voqealari va halol biznes duch kelgan to‘siqlar ochiq yoritilishi lozimligi ta’kidlandi.

Ortiqxo‘jayev misol tariqasida bir paytlar taniqli bo‘lgan mebel do‘koni egalari — aka-ukalarning ayanchli taqdirini tilga oldi: ular asossiz hibsga olinib, biri qamoqdan og‘ir kasallik bilan chiqib olamdan o‘tgan. Tadbirkor bunday fojiali taqdirlar juda ko‘p bo‘lganini va bu tarixni kelajak avlod bilishi shartligini bildirdi.

Sizningcha, o‘zbek tadbirkorlarining o‘tmishdagi sinovlari va «maski-shou»lar davri haqida yoziladigan kitob yosh tadbirkorlar uchun qanday saboq va tajriba berishi mumkin?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizdagi iqtisodiy tarixga qiziquvchi barcha yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildiXalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildiBugun, 06:28Oltinchi yo‘nalish: Yakuniy natijalar va muhim yangiliklar e’lon qilindiOltinchi yo‘nalish: Yakuniy natijalar va muhim yangiliklar e’lon qilindiKecha, 19:48Toshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandiToshkentda taksi orqali narkotik tarqatgan guruh ushlandiKecha, 14:02Chotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiChotqolda kam uchraydigan hayvonlar bir kadrda: fototuzoqlar sirli manzarani ochdiKecha, 10:31O‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiO‘zbekistondagi to‘ylardan birida raqqosa ulkan kitob ichidan chiqib tarmoqlarda barchaning qiziqishini uyg‘otdiKecha, 10:16Noqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdiNoqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdiKecha, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi