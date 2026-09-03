Tilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindi

·0·Jamiyat
Tilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindi

Davlat chegaralari orqali qimmatbaho metallar va zargarlik buyumlarini noqonuniy olib o‘tishga bo‘lgan urinishlarga qarshi kurash kuchaytirilmoqda. Buxoro viloyati bojxona boshqarmasining «Olot» chegara bojxona posti xodimlari tomonidan avgust oyida o‘tkazilgan tezkor nazorat tadbirlari davomida qonunbuzarlarning navbatdagi nayranglari fosh etildi. Kontrabandachilar qimmatbaho taqinchoqlarni bojxona nazoratidan yashirish uchun hatto shaxsiy buyumlari va poyabzallaridan «xufiya joy» sifatida foydalanishga uringan.

Bir oyda to‘rtta holat: 247 grammdan ortiq tilla

Chegara posti orqali harakatlangan fuqarolar va ularning qo‘l yuklari belgilangan tartibda bojxona ko‘rigidan o‘tkazilganda, faqatgina avgust oyining o‘zida 4 ta jiddiy qonunbuzarlik holati aniqlandi:

  • Umumiy vazn: 247,68 gramm tilla taqinchoqlar;

  • Moliyaviy qiymati: Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, to‘xtatib qolingan zargarlik buyumlarining bahosi salkam 290 million so‘mni tashkil etadi;

  • Holati: Tovarlar belgilangan me’yorlardan ortiq bo‘lgani holda yo‘lovchi bojxona deklaratsiyasida ko‘rsatilmagan va og‘zaki so‘rovda ma’lum qilinmagan.

Poshnaga yashirilgan 39 gramm: Kontrabandachilarning antiqa usullari

Aniqlangan holatlar orasida bojxona xodimlarining diqqatini tortgan eng noodatiy urinishlardan biri alohida ajralib turdi:

  • Qonunbuzar yo‘lovchilardan biri 39 gramm og‘irlikdagi tilla taqinchoqlarni maxsus qayta ishlangan oyoq kiyimning poshna qismi ichiga mohirlik bilan yashirib olib o‘tmoqchi bo‘lgan;

  • Biroq chegara postidagi zamonaviy skanerlash uskunalari va nazoratchilarning hushyorligi natijasida ushbu xufiya joy tezda aniqlanib, ashyoviy dalillar xolislar ishtirokida rasmiylashtirildi.

Bojxona tartib-qoidalari: Qonuniy olib kirish nega muhim?

Mutaxassislarning eslatishicha, amaldagi qonunchilik fuqarolarga o‘z ehtiyojlari uchun zargarlik buyumlarini olib kirish huquqini kafolatlaydi, biroq bu belgilangan me’yorlar va majburiy deklaratsiyalash talablariga qat’iy rioya etishni taqozo etadi:

  • Qonunbuzarlik yo‘li bilan olib kiriladigan oltin buyumlar nafaqat davlat budjetiga tushadigan bojxona to‘lovlarini chetlab o‘tadi, balki ichki zargarlik bozorida sifat nazorati bo‘lmagan, soxta yoki past asillikdagi metallar aylanishiga zamin yaratadi;

  • Qimmatbaho metallarni noqonuniy olib o‘tishga uringan shaxslarga nisbatan qonunchilikda qat’iy javobgarlik choralari belgilangan.

Hozirda mazkur holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv va tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda.

Sizningcha, chegara orqali tilla buyumlarni noqonuniy olib kirishga urinishlarning oldini olish uchun qaysi chora samaraliroq: bojxona jarimalarini keskin oshirishmi yoki qonuniy olib kirish qoidalari va imtiyozlarini yanada soddalashtirish? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Magistratura natijalari e’lon qilindi: ularni qayerdan ko‘rish mumkin?Bugun, 06:20IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?IELTS topshirish narxi oshdi: endi qancha to‘lanadi?Bugun, 06:10Toshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladiToshkentda harakatdagi ikki mashina ustiga daraxt quladiKecha, 19:12Toshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiToshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiKecha, 19:09Kanalga tushgan Cobalt'dagi ayolni YPX xodimi qutqardiKanalga tushgan Cobalt'dagi ayolni YPX xodimi qutqardiKecha, 18:55Toshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildiToshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildiKecha, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi