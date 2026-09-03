Tilla taqinchoqlar oyoq kiyim poshnasida: Ushbu zargarlik buyumlari to‘xtatib qolindi
Davlat chegaralari orqali qimmatbaho metallar va zargarlik buyumlarini noqonuniy olib o‘tishga bo‘lgan urinishlarga qarshi kurash kuchaytirilmoqda. Buxoro viloyati bojxona boshqarmasining «Olot» chegara bojxona posti xodimlari tomonidan avgust oyida o‘tkazilgan tezkor nazorat tadbirlari davomida qonunbuzarlarning navbatdagi nayranglari fosh etildi. Kontrabandachilar qimmatbaho taqinchoqlarni bojxona nazoratidan yashirish uchun hatto shaxsiy buyumlari va poyabzallaridan «xufiya joy» sifatida foydalanishga uringan.
Bir oyda to‘rtta holat: 247 grammdan ortiq tilla
Chegara posti orqali harakatlangan fuqarolar va ularning qo‘l yuklari belgilangan tartibda bojxona ko‘rigidan o‘tkazilganda, faqatgina avgust oyining o‘zida 4 ta jiddiy qonunbuzarlik holati aniqlandi:
Umumiy vazn: 247,68 gramm tilla taqinchoqlar;
Moliyaviy qiymati: Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, to‘xtatib qolingan zargarlik buyumlarining bahosi salkam 290 million so‘mni tashkil etadi;
Holati: Tovarlar belgilangan me’yorlardan ortiq bo‘lgani holda yo‘lovchi bojxona deklaratsiyasida ko‘rsatilmagan va og‘zaki so‘rovda ma’lum qilinmagan.
Poshnaga yashirilgan 39 gramm: Kontrabandachilarning antiqa usullari
Aniqlangan holatlar orasida bojxona xodimlarining diqqatini tortgan eng noodatiy urinishlardan biri alohida ajralib turdi:
Qonunbuzar yo‘lovchilardan biri 39 gramm og‘irlikdagi tilla taqinchoqlarni maxsus qayta ishlangan oyoq kiyimning poshna qismi ichiga mohirlik bilan yashirib olib o‘tmoqchi bo‘lgan;
Biroq chegara postidagi zamonaviy skanerlash uskunalari va nazoratchilarning hushyorligi natijasida ushbu xufiya joy tezda aniqlanib, ashyoviy dalillar xolislar ishtirokida rasmiylashtirildi.
Bojxona tartib-qoidalari: Qonuniy olib kirish nega muhim?
Mutaxassislarning eslatishicha, amaldagi qonunchilik fuqarolarga o‘z ehtiyojlari uchun zargarlik buyumlarini olib kirish huquqini kafolatlaydi, biroq bu belgilangan me’yorlar va majburiy deklaratsiyalash talablariga qat’iy rioya etishni taqozo etadi:
Qonunbuzarlik yo‘li bilan olib kiriladigan oltin buyumlar nafaqat davlat budjetiga tushadigan bojxona to‘lovlarini chetlab o‘tadi, balki ichki zargarlik bozorida sifat nazorati bo‘lmagan, soxta yoki past asillikdagi metallar aylanishiga zamin yaratadi;
Qimmatbaho metallarni noqonuniy olib o‘tishga uringan shaxslarga nisbatan qonunchilikda qat’iy javobgarlik choralari belgilangan.
Hozirda mazkur holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv va tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda.
Sizningcha, chegara orqali tilla buyumlarni noqonuniy olib kirishga urinishlarning oldini olish uchun qaysi chora samaraliroq: bojxona jarimalarini keskin oshirishmi yoki qonuniy olib kirish qoidalari va imtiyozlarini yanada soddalashtirish? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…