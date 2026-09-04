Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildi

·0·Jamiyat
Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildi

Farg‘ona vodiysi bo‘ylab giyohvandlik vositalari hamda kuchli ta’sir qiluvchi dori vositalarining yashirin savdosiga qarshi keng ko‘lamli maxsus operatsiyalar o‘tkazildi. Davlat xavfsizlik xizmatining Farg‘ona va Namangan viloyatlari bo‘yicha boshqarmalari xodimlari Ichki ishlar hamda Bojxona organlari bilan hamkorlikda Qo‘qon shahri va mintaqalararo yo‘nalishlarda xavfli zanjirlarni fosh etdi. Tezkor tadbirlar davomida muqaddam sudlangan shaxslarning xonadonlaridan yashirin dori omborlari, og‘ir giyohvand moddalar hamda chakana sotuvga mo‘ljallangan maxsus jihozlar musodara qilindi.

Qo‘qondagi tintuv: Yerto‘lada saqlangan 782 dona «Tropikamid»

Qo‘qon shahrida o‘tkazilgan birinchi tezkor tadbirda ilgari ham qonunni buzgan shaxsning jinoiy faoliyatiga chek qo‘yildi:

  • Muqaddam sudlangan shaxs: Tezkor xodimlar tomonidan muqaddam jinoiy javobgarlikka tortilgan 44 yoshli fuqaroning turar joyi xolislar ishtirokida sinchkovlik bilan ko‘zdan kechirildi;

  • Yerto‘ladagi yashirin zaxira: Uyning yerto‘la qismi tekshirilganda, qora bozorda noqonuniy tarqatish uchun mo‘ljallangan 782 dona «Tropikamid» kuchli ta’sir qiluvchi dori vositasi topilib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi.

Qadoqlash sexi: 758 gramm gashish, tarozilar va narkotik qoldiqli pichoqlar

Shahar hududida amalga oshirilgan navbatdagi operatsiya giyohvand moddalarni maydalab sotish bilan shug‘ullangan yashirin nuqtani fosh qildi:

  • Yirik miqdordagi gashish: 1975 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaroning yashash xonadoni tintuv qilinganda, sotuvga tayyorlab qo‘yilgan 758 gramm «gashish» moddasi topildi;

  • Chakana savdo uskunalari: Xonadondan giyohvand moddalarni bo‘laklash va qadoqlashda foydalanilgan, yuzasida narkotik vositalar qoldiqlari bo‘lgan 6 dona maxsus pichoq hamda o‘lchov uchun ishlatilgan 4 dona kichik hajmli elektron tarozi olindi.

«Farg‘ona — Namangan» yo‘nalishidagi nazorat va tranzit kanallari

Amaliyotning davomi sifatida hududlararo narkotrafik yo‘nalishlarini kesish bo‘yicha choralar kuchaytirildi:

  • Strategik yo‘ldagi to‘siq: DXX Namangan viloyati boshqarmasi xodimlari IIB va Bojxona idoralari bilan birgalikda «Farg‘ona — Namangan» avtomobil yo‘nalishida viloyatlararo tranzit kanallarini aniqlash va jinoiy yuk harakatini to‘xtatish bo‘yicha tezkor chora-tadbirlarni amalga oshirdi;

  • Qat’iy tergov: Aniqlangan barcha holatlar yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, ushbu moddalarni yetkazib bergan boshqa jinoiy sheriklarni fosh etish bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.

Sizningcha, ko‘p qavatli uylar yoki mahallalarda bu kabi yashirin narkotik qadoqlash va dori savdosi nuqtalarini o‘z vaqtida payqash hamda fosh qilish uchun jamoatchilik va profilaktika inspektorlari o‘rtasidagi aloqani qanday yaxshilash lozim? Kuchli ta’sir qiluvchi dorilar savdosiga qarshi yana qanday keskin cheklovlar zarur? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)Bugun, 15:45Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)Bugun, 15:28Glinka ko‘chasidagi favqulodda holat: Hokimlik gaz sizib chiqishi bo‘yicha rasmiy bayonot berdiGlinka ko‘chasidagi favqulodda holat: Hokimlik gaz sizib chiqishi bo‘yicha rasmiy bayonot berdiBugun, 14:51Maktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdiMaktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdiBugun, 12:12Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?Bugun, 10:09«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlari«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlariBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq