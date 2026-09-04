Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildi
Farg‘ona vodiysi bo‘ylab giyohvandlik vositalari hamda kuchli ta’sir qiluvchi dori vositalarining yashirin savdosiga qarshi keng ko‘lamli maxsus operatsiyalar o‘tkazildi. Davlat xavfsizlik xizmatining Farg‘ona va Namangan viloyatlari bo‘yicha boshqarmalari xodimlari Ichki ishlar hamda Bojxona organlari bilan hamkorlikda Qo‘qon shahri va mintaqalararo yo‘nalishlarda xavfli zanjirlarni fosh etdi. Tezkor tadbirlar davomida muqaddam sudlangan shaxslarning xonadonlaridan yashirin dori omborlari, og‘ir giyohvand moddalar hamda chakana sotuvga mo‘ljallangan maxsus jihozlar musodara qilindi.
Qo‘qondagi tintuv: Yerto‘lada saqlangan 782 dona «Tropikamid»
Qo‘qon shahrida o‘tkazilgan birinchi tezkor tadbirda ilgari ham qonunni buzgan shaxsning jinoiy faoliyatiga chek qo‘yildi:
Muqaddam sudlangan shaxs: Tezkor xodimlar tomonidan muqaddam jinoiy javobgarlikka tortilgan 44 yoshli fuqaroning turar joyi xolislar ishtirokida sinchkovlik bilan ko‘zdan kechirildi;
Yerto‘ladagi yashirin zaxira: Uyning yerto‘la qismi tekshirilganda, qora bozorda noqonuniy tarqatish uchun mo‘ljallangan 782 dona «Tropikamid» kuchli ta’sir qiluvchi dori vositasi topilib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi.
Qadoqlash sexi: 758 gramm gashish, tarozilar va narkotik qoldiqli pichoqlar
Shahar hududida amalga oshirilgan navbatdagi operatsiya giyohvand moddalarni maydalab sotish bilan shug‘ullangan yashirin nuqtani fosh qildi:
Yirik miqdordagi gashish: 1975 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaroning yashash xonadoni tintuv qilinganda, sotuvga tayyorlab qo‘yilgan 758 gramm «gashish» moddasi topildi;
Chakana savdo uskunalari: Xonadondan giyohvand moddalarni bo‘laklash va qadoqlashda foydalanilgan, yuzasida narkotik vositalar qoldiqlari bo‘lgan 6 dona maxsus pichoq hamda o‘lchov uchun ishlatilgan 4 dona kichik hajmli elektron tarozi olindi.
«Farg‘ona — Namangan» yo‘nalishidagi nazorat va tranzit kanallari
Amaliyotning davomi sifatida hududlararo narkotrafik yo‘nalishlarini kesish bo‘yicha choralar kuchaytirildi:
Strategik yo‘ldagi to‘siq: DXX Namangan viloyati boshqarmasi xodimlari IIB va Bojxona idoralari bilan birgalikda «Farg‘ona — Namangan» avtomobil yo‘nalishida viloyatlararo tranzit kanallarini aniqlash va jinoiy yuk harakatini to‘xtatish bo‘yicha tezkor chora-tadbirlarni amalga oshirdi;
Qat’iy tergov: Aniqlangan barcha holatlar yuzasidan qonunbuzarlarga nisbatan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilib, ushbu moddalarni yetkazib bergan boshqa jinoiy sheriklarni fosh etish bo‘yicha tergov harakatlari davom etmoqda.
Sizningcha, ko‘p qavatli uylar yoki mahallalarda bu kabi yashirin narkotik qadoqlash va dori savdosi nuqtalarini o‘z vaqtida payqash hamda fosh qilish uchun jamoatchilik va profilaktika inspektorlari o‘rtasidagi aloqani qanday yaxshilash lozim? Kuchli ta’sir qiluvchi dorilar savdosiga qarshi yana qanday keskin cheklovlar zarur? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring!
…