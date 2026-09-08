Yoqilg‘i narxi oziq-ovqatni qimmatlashtirmoqda: Kuzda bizni nima kutyapti?
Mamlakatimizda iste’mol bozoridagi narx-navo yana keskin ko‘tarilib, aholining haqli e’tirozlariga sabab bo‘lmoqda. Avgust oyida eng yuqori sur’atda qimmatlashgan 30 ta tovar turining naq 19 tasini aynan oziq-ovqat mahsulotlari tashkil etdi. Iqtisodchilarning ta’kidlashicha, inflyatsiya sur’atlarining kuchayishiga bevosita yoki bilvosita ta’sir ko‘rsatayotgan asosiy omil — yoqilg‘i mahsulotlarining sun’iy va uzluksiz qimmatlashishidir. Xo‘sh, yoqilg‘i narxining tinimsiz o‘sishi transport va logistika xarajatlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi hamda kuz mavsumida bozorlarda vaziyat qanday tus oladi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — hududlar o‘rtasidagi ulkan farq hamda milliy taomimizning aniq qiymatini ochib beramiz.
Yoqilg‘i narxining oziq-ovqat zanjiriga ta’siri
Taniqli iqtisodchi Otabek Bakirovning tahlillariga ko‘ra, yoqilg‘i qiymatining oshishi barcha turdagi mahsulotlarni tashish xarajatlarini keskin oshirib yubormoqda. Bu esa o‘z navbatida butun oziq-ovqat yetkazib berish zanjirini og‘irlashtirib, kuz mavsumida inflyatsiya bosimini yanada kuchaytirishi muqarrar.
Oziq-ovqat ustunligi: O‘tgan oyda eng ko‘p qimmatlashgan tovarlarning katta qismi aynan kundalik iste’moldagi oziq-ovqat mahsulotlari hissasiga to‘g‘ri keldi.
Logistika muammolari: Yoqilg‘ining qimmatlashuvi ishlab chiqaruvchidan tortib to do‘kon raflarigacha bo‘lgan masofadagi transport xarajatlarini oshirib, narxlarga bevosita ta’sir qilmoqda.
«Yoqilg‘i narxining to‘xtamasligi transport xarajatlarini va butun oziq-ovqat zanjirini og‘irlashtirmoqda — kuzda inflyatsiya effekti yanada kuchayadi», — deya qayd etadi mutaxassislar.
Hududlar kesimida osh va go‘sht narxlaridagi keskin farqlar
Respublika bo‘ylab milliy taomimiz — oshning narxi deyarli barcha hududlarda o‘sgani kuzatildi, biroq hududlar o‘rtasida sezilarli tafovutlar mavjud:
Hududlar
Osh narxi yoki dinamikasi
Asosiy ko‘rsatkichlar
Andijon viloyati
Narx pasaygan yagona hudud
1 kg osh 1 foizga arzonlashdi (go‘sht 114 907 so‘mdan 111 713 so‘mga tushdi)
Farg‘ona viloyati
Eng qimmat go‘sht
Go‘sht narxi 127 491 so‘mni tashkil etib, Andijondan 14.1 foizga qimmat
Toshkent shahri
Eng qimmat osh
Poytaxtda 1 kg osh narxi 130 285 so‘mga yetdi
Asosiy yechim va kuzgi prognoz
Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng asosiy savol — nima uchun faqat birgina hududda narxlar pasaydi va qolgan masalliqlar qanday o‘zgardi? Mutaxassislar hisob-kitobiga ko‘ra, avgust oyida faqat Andijonda go‘shtning biroz arzonlashuvi evaziga osh narxi pasaygan. Qolgan barcha hududlarda esa oshning bir kilogrammi 2.1 foizgacha qimmatlashgan. Shuningdek, goroxdan tashqari osh tayyorlashda ishlatiladigan barcha boshqa masalliqlarning narxi o‘sish tendensiyasini saqlab qolgan.
Sizningcha, kuz mavsumida oziq-ovqat va yoqilg‘i narxlarining keskin o‘sishiga qarshi qanday ta’sirli choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim tahlilni yaqinlaringizga ulashing!
…