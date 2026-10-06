Skuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablari

·0·Jamiyat
Skuterlar hayot uchun xavf tug‘dirmoqda: Haydovchilik guvohnomasi talab etilishi sabablari

O‘zbekiston yo‘llarida so‘nggi paytlarda ommalashib borayotgan moped va skuterlar bilan bog‘liq YTHlar soni jiddiy xavotir uyg‘ota boshladi. Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati (YHXX) 2026 yilning dastlabki 8 oyi yakunlari bo‘yicha ushbu transport vositalari ishtirokidagi baxtsiz hodisalar yuzasidan keskin statistikani e’lon qildi.

Taqdim etilgan rasmiy raqamlar moped va skuterlarni tartibga solish, ularni boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasi hamda davlat raqam belgilarini joriy etish tashabbusi nechog‘lik hayotiy zaruratga aylanganini isbotlamoqda.

Ayanchli oqibatlar: 8 oy ichida 89 kishi hayotdan ko‘z yumdi

YHXX hisobotiga ko‘ra, joriy yilning o‘tgan sakkiz oyida mamlakatimiz bo‘ylab ikki g‘ildirakli kichik transport vositalari bilan bog‘liq quyidagi ko‘ngilsiz holatlar qayd etilgan:

  • YTHlar soni: Skuter va mopedlar ishtirokida jami 563 ta yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lgan;

  • Tan jarohati olganlar: Avariyalar oqibatida 488 nafar fuqaro turli darajadagi og‘ir tan jarohatlarini olgan;

  • O‘lim holatlari: Eng achinarlisi, mazkur YTHlar tufayli 89 nafar inson bevaqt hayotdan ko‘z yumgan.

Qoidabuzarliklar keskin oshdi: 300 tadan 4 312 tagacha

Ma’lumotlarda haydovchilarning yo‘l harakati intizomiga bepisandligi keskin yomonlashgani yaqqol ko‘rinadi:

  • 14 barobardan ortiq o‘sish: Agar 2025 yil davomida moped va skuter boshqargan shaxslar tomonidan qoidabuzarlik sodir etish bilan bog‘liq 300 ga yaqin holat qayd etilgan bo‘lsa, 2026 yilning o‘tgan 8 oyida bu ko‘rsatkich naq 4 312 tani tashkil etgan;

  • Mast va hujjatsiz haydovchilar: Aniqlangan qoidabuzarliklarning 162 ta holatida skuter haydovchilari nafaqat tegishli hujjatlarga ega bo‘lmagan, balki transportni spirtli ichimlik ta’sirida, ya’ni mast holda boshqarib ketayotganda to‘xtatilgan.

Nega haydovchilik guvohnomasi va qat’iy talab zarur?

Soha mutaxassislari ushbu raqamlarni oddiy statistika emas, balki insonlar hayotiga tahdid soluvchi jiddiy omil sifatida baholamoqda:

  • Mas’uliyat va bilim tanqisligi: Haydovchilik guvohnomasisiz, yo‘l harakati qoidalarini puxta o‘rganmasdan katta serqatnov yo‘llarga chiqayotgan yoshlar va kuryerlar ko‘pincha svetoforning qizil chirog‘iga to‘xtamaslik, qarshi yo‘nalishga chiqib ketish va xavfli manyovrlar qilish oqibatida fojialarga sabab bo‘lmoqda;

  • Huquqiy javobgarlik: Guvohnoma, davlat raqami va sug‘urta polisining talab etilishi boshboshdoshlikka chek qo‘yib, har bir harakat ishtirokchisining xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan muhim qonuniy himoyadir.

YHXX barcha ota-onalar, yoshlar va yo‘lovchi tashish hamda yetkazib berish xizmatlarida faoliyat yurituvchilarni yo‘llarda ehtiyotkor bo‘lishga, tezlikni oshirmaslikka va himoya shlemlaridan doimiy foydalanishga chaqirmoqda.

YTHlarmopedskuterYHXX
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?1 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?7 iyul 14:41Mikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindiMikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindi1 iyul 21:30Yozda tonirovka narxi 412 ming so'mga tushishi haqidagi xabarlar rad etildiYozda tonirovka narxi 412 ming so'mga tushishi haqidagi xabarlar rad etildi27 aprel 11:04Kameralar O'zbekistonda guvohnomasiz yurgan 192 haydovchini aniqladiKameralar O'zbekistonda guvohnomasiz yurgan 192 haydovchini aniqladi25 aprel 18:49Mikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqdaMikromobillikda yangi davr: Skuter ijarasi uchun yoshni tasdiqlash tizimi joriy etilmoqda23 iyun 19:52Latviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaLatviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqda31 iyul 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi