Xonanda Ali Otajonov uzoq kutilgan egizaklarini ilk bor bag‘riga bosdi (video)
Taniqli xonanda va aktyor Ali Otajonov xonadonida chinakam bayram va uzoq kutilgan qo‘shaloq quvonch. 2026 yilning oktyabr oyi boshida egizak farzandli bo‘lgan san’atkor shifoxonadagi ilk hayajonli lahzalar va farzandlarini bag‘riga bosgan ta’sirli onlar aks etgan videolavhalarni o‘zining Instagram sahifasida muxlislari bilan bo‘lishdi.
Otaning ko‘z yoshlari va cheksiz shukronaligi aks etgan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, minglab kuzatuvchilarni to‘lqinlantirib yubordi.
«Mani eshityapsanmi, bolam?»: Palatada kechgan eng samimiy daqiqalar
Tug‘ruqxona palatasiga maxsus tibbiy xalatda kirib kelgan xonandaning yuragidagi tug‘yon va titroq videoda yaqqol sezilib turadi:
Ilk so‘zlar va cheksiz mehr: Tinchgina yotgan jajji qizi Oyshaning tepasiga kelgan xonanda his-tuyg‘ularini jilovlay olmadi: «Oysha, Oysha qizim. Voy dod, voy dod. Chaqalog‘im mani. Mani eshitib yotibsanmi bolam?» deya pichirlab, kichkintoyni avaylab erkaladi;
Ko‘z yoshlar va shukronalik: Uzoq yillar orziqib kutilgan bu diydor chog‘ida Ali Otajonov quvonchini yashira olmadi. U har ikki chaqaloqni mehr bilan bag‘riga bosar ekan, ushbu baxtni ato etgan Yaratganga qayta-qayta shukronalar aytdi.
Qo‘shaloq baxt tafsilotlari: Oilada endi uch farzand
Ali Otajonovning oilasidagi yangi bosqich haqida muhim ma’lumotlar:
O‘g‘il va qiz egizaklar: Xonanda egizaklariga chiroyli va fayzli ismlarni tanladi — chaqaloqlarga Muhammad Ali hamda Oysha deb ism qo‘yildi;
Sabrning mevasi: Bunga qadar uzoq vaqt farzand kutish sinovini boshdan kechirgan oila uchun bu tug‘ilish chinakam mo‘jiza va haqiqiy mukofotga aylandi;
Katta qizalog‘i bor: Ma’lumot uchun, yangi tug‘ilgan egizaklardan tashqari, san’atkorning Maryam ismli katta qizi ham bor bo‘lib, endilikda Ali Otajonov uch farzandning baxtli va mas’uliyatli otasiga aylandi.
Muxlislar tilagi: «Niyat qilgan barchaga nasib qilsin!»
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ushbu ta’sirli video ostida minglab iliq izohlar va samimiy tabriklar yozib qoldirmoqda. Ko‘pchilik «Niyat qilgan har bir insonga mana shunday farzand ne’mati va ko‘z quvonchi nasib etsin» deya duo qilmoqda.
Biz ham Ali Otajonov va uning oilasini qo‘shaloq farzandlar bilan muborakbod etib, Muhammad Ali hamda Oyshaga mustahkam sog‘lik, sermazmun va baxtli umr tilaymiz!
Izohlar 0
…