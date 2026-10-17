Bugun, 17 oktyabr — do‘stlar, qarindoshlar va yaqinlar bilan yarashish uchun eng ezgu kun
Har birimizning hayotimizda tushunmovchiliklar, qattiq gap-so‘zlar yoki arzimas sabablar bilan aloqalari uzilgan qadrdonlar, do‘stlar va yaqin insonlar bor. Bugun, 17 oktyabr — O‘tmishdagi xafagarchiliklarni kechirish kuni sifatida ramziy ma’noga ega bo‘lib, qalbdagi og‘ir gina-kuduratlardan xalos bo‘lish hamda munosabatlarni qayta tiklash uchun eng qulay imkoniyatdir.
Ko‘ngildagi sovuqlik va arazlashish nafaqat insonlararo rishtalarni uzadi, balki kishining ichki xotirjamligini ham yemiradi. Shu bois bugun birinchi bo‘lib qadam tashlash chinakam ma’naviy jasorat hisoblanadi.
Birinchi qadam: Bitta samimiy xabar mo‘jiza yaratishi mumkin
Uzoq vaqtdan beri gaplashmay yurgan insoningiz bilan oradagi masofani qisqartirish uchun katta bahonalar shart emas:
Eski do‘stlar va yaqinlar: Yillar davomida bir-biridan uzoqlashgan qadrdonlarga oddiy «Ahvollaringiz yaxshimi?» qabilidagi birgina SMS yozish sovuqlik muzini eritish uchun kifoya qiladi;
Qarindosh-urug‘lik rishtalari: Oilaviy va qarindoshchilik munosabatlaridagi mayda xafagarchiliklarni unutib, silai rahm qilish — ikki dunyo saodatiga erishish yo‘lidir;
Sevgan inson bilan yarashuv: G‘ururni chetga surib, sevgi va sadoqatni ustun qo‘yish munosabatlarni yanada mustahkamlaydi.
Kechirimlilikning ma’naviy va ruhiy kuchi
Kechirimli bo‘lish — kuchsizlik emas, balki ruhiy yetuklik belgisidir:
«Kechirganni Alloh kechiradi»: Muqaddas ta’limotlarda ham bandaning boshqalarni kechirishi Yaratganning rahmati va kechirimiga sabab bo‘lishi ta’kidlangan;
Ichki yengillik va sog‘liq: Psixologlarning fikricha, gina saqlab yurish yurak va asab tizimiga ulkan salbiy yuk bo‘ladi; kechirishni bilgan odam esa ruhiy yengillik, xotirjamlik va sog‘lom turmushga erishadi.
Bugun g‘urur to‘siqlarini yengib, telefonni qo‘lga olish, birgina samimiy qo‘ng‘iroq yoki yarashuv xabari orqali uzilgan ko‘ngil rishtalarini qayta bog‘lash uchun eng xayrli kundir.
Izohlar 0
…