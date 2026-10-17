Bugun, 17 oktyabr — do‘stlar, qarindoshlar va yaqinlar bilan yarashish uchun eng ezgu kun

·0·Jamiyat
Bugun, 17 oktyabr — do‘stlar, qarindoshlar va yaqinlar bilan yarashish uchun eng ezgu kun

Har birimizning hayotimizda tushunmovchiliklar, qattiq gap-so‘zlar yoki arzimas sabablar bilan aloqalari uzilgan qadrdonlar, do‘stlar va yaqin insonlar bor. Bugun, 17 oktyabr — O‘tmishdagi xafagarchiliklarni kechirish kuni sifatida ramziy ma’noga ega bo‘lib, qalbdagi og‘ir gina-kuduratlardan xalos bo‘lish hamda munosabatlarni qayta tiklash uchun eng qulay imkoniyatdir.

Ko‘ngildagi sovuqlik va arazlashish nafaqat insonlararo rishtalarni uzadi, balki kishining ichki xotirjamligini ham yemiradi. Shu bois bugun birinchi bo‘lib qadam tashlash chinakam ma’naviy jasorat hisoblanadi.

Birinchi qadam: Bitta samimiy xabar mo‘jiza yaratishi mumkin

Uzoq vaqtdan beri gaplashmay yurgan insoningiz bilan oradagi masofani qisqartirish uchun katta bahonalar shart emas:

  • Eski do‘stlar va yaqinlar: Yillar davomida bir-biridan uzoqlashgan qadrdonlarga oddiy «Ahvollaringiz yaxshimi?» qabilidagi birgina SMS yozish sovuqlik muzini eritish uchun kifoya qiladi;

  • Qarindosh-urug‘lik rishtalari: Oilaviy va qarindoshchilik munosabatlaridagi mayda xafagarchiliklarni unutib, silai rahm qilish — ikki dunyo saodatiga erishish yo‘lidir;

  • Sevgan inson bilan yarashuv: G‘ururni chetga surib, sevgi va sadoqatni ustun qo‘yish munosabatlarni yanada mustahkamlaydi.

Kechirimlilikning ma’naviy va ruhiy kuchi

Kechirimli bo‘lish — kuchsizlik emas, balki ruhiy yetuklik belgisidir:

  • «Kechirganni Alloh kechiradi»: Muqaddas ta’limotlarda ham bandaning boshqalarni kechirishi Yaratganning rahmati va kechirimiga sabab bo‘lishi ta’kidlangan;

  • Ichki yengillik va sog‘liq: Psixologlarning fikricha, gina saqlab yurish yurak va asab tizimiga ulkan salbiy yuk bo‘ladi; kechirishni bilgan odam esa ruhiy yengillik, xotirjamlik va sog‘lom turmushga erishadi.

Bugun g‘urur to‘siqlarini yengib, telefonni qo‘lga olish, birgina samimiy qo‘ng‘iroq yoki yarashuv xabari orqali uzilgan ko‘ngil rishtalarini qayta bog‘lash uchun eng xayrli kundir.

Kechirish kuniO‘tmishdagi xafagarchiliklarni kechirishPsixologik salomatlikMuqaddas ta’limot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentyabr — yaqinlar qadrini yana bir bor eslash kuni: bugun kim bilan diydorlashasiz?10 sentabr 08:23Pul bo‘lsa — chapak, bo‘lmasa — elak: Omad ketganda yaqinlar va do‘stlar nega yuz o‘giradi?Pul bo‘lsa — chapak, bo‘lmasa — elak: Omad ketganda yaqinlar va do‘stlar nega yuz o‘giradi?15 oktabr 13:41Toshkentda issiq suv sifati yuzasidan shikoyatlar ko‘paydiToshkentda issiq suv sifati yuzasidan shikoyatlar ko‘paydiKecha 16:48Olmazor tumanida 16 yoshli qiz o‘z uyida osilgan holda topildiOlmazor tumanida 16 yoshli qiz o‘z uyida osilgan holda topildiKecha 16:13Erta turmush va noqonuniy nikohga qarshi keskin choralar: yangi jarimalar kuchga kirdiErta turmush va noqonuniy nikohga qarshi keskin choralar: yangi jarimalar kuchga kirdiKecha 09:08Smartfonga qaramlik: Tarmoq foydalanuvchilarini to‘lqinlantirgan muhim ijtimoiy masalaSmartfonga qaramlik: Tarmoq foydalanuvchilarini to‘lqinlantirgan muhim ijtimoiy masalaKecha 08:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?