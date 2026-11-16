O‘zbekistonda bank kartalari va P2P o‘tkazmalari bo‘yicha yangi qoidalar kuchga kirdi

1 daqiqa o'qish0
O‘zbekistonda bank kartalari va P2P o‘tkazmalari bo‘yicha yangi qoidalar kuchga kirdi

O‘zbekistonda masofaviy moliyaviy xizmatlar xavfsizligini yanada kuchaytirish hamda fuqarolarning mablag‘larini firibgarlardan himoya qilish maqsadida qabul qilingan yangi o‘zgartirishlar amaliyotga joriy etildi. Markaziy bankning mazkur nizomi bank kartalari, onlayn o‘tkazmalar va ilovalarda ro‘yxatdan o‘tish tartiblarini tubdan o‘zgartiradi.

P2P o‘tkazmalar va banklarning to‘liq javobgarligi

Endilikda banklar va to‘lov tashkilotlari P2P (kartadan kartaga) o‘tkazmalarda OTP-kod yoki muqobil usul orqali tasdiqlash talab etilmaydigan eng yuqori summani mustaqil ravishda belgilaydilar. Ushbu belgilangan chegaradan yuqori bo‘lgan barcha o‘tkazmalar qat’iy ravishda majburiy tasdiqlanadi.

Eng muhimi, tasdiqlash talab etilmagan o‘tkazmalarda firibgarlik yoki noqonuniy harakat sodir etilsa, to‘liq javobgarlik bank yoki to‘lov tashkilotining zimmasiga yuklanadi.

Yangi tartib yo‘nalishlari

Asosiy shartlar va talablar

P2P limitlari

Banklar va to‘lov tashkilotlari tomonidan mustaqil belgilanadi

Firibgarlik javobgarligi

Tasdiqlanmagan o‘tkazmalarda yuzaga kelgan zarar uchun bank javobgar

Qarindosh raqami

Telefon raqami yaqin qarindosh nomida bo‘lganlar ham munosabatni tasdiqlab ro‘yxatdan o‘tishi mumkin

Biometrik nazorat

Ilovada ro‘yxatdan o‘tish, parolni tiklash va boshqa qurilmadan kirishda shart

Qarindosh nomidagi raqamlar va biometrik identifikatsiya

Yangi qoidalarga ko‘ra, foydalanuvchining telefon raqami yaqin qarindoshi nomida rasmiylashtirilgan bo‘lsa ham, u bank ilovasida ro‘yxatdan o‘tishi mumkin. Buning uchun faqatgina tegishli qarindoshlik munosabati rasman tasdiqlanishi talab etiladi.

Shu bilan birga, ilovada yangidan ro‘yxatdan o‘tish, parolni tiklash yoki akkauntga boshqa qurilmadan kirish jarayonlarida biometrik identifikatsiyadan o‘tish majburiy etib belgilandi. Biroq bank kartasini ilovaga biriktirish jarayonida biometriya talab qilinmaydi — buning uchun oddiy OTP-kod orqali tasdiqlashning o‘zi yetarli bo‘ladi.

Kartalar xavfsizligi va qo‘shimcha ogohlantirishlar

Akkauntga boshqa qurilmadan kirilganda yoki parol tiklanganda, ilovadagi mavjud kartalar o‘chirib yuborilmaydi. Ular vaqtincha nofaol holatga o‘tkaziladi va foydalanuvchi tomonidan OTP-kod yordamida osongina qayta faollashtiriladi.

Qo‘shimcha ravishda, foydalanuvchining qurilmasida biror-bir zararli dastur yoki masofadan boshqarish vositasi aniqlanadigan bo‘lsa, bank mijozni darhol SMS xabarnoma hamda PUSH-bildirishnoma orqali birgalikda qat’iy ogohlantiradi.

Sizningcha, bank kartalari va o‘tkazmalar xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan ushbu yangi talablar firibgarlik holatlarini kamaytirishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari