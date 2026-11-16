O‘zbekistonda bank kartalari va P2P o‘tkazmalari bo‘yicha yangi qoidalar kuchga kirdi
O‘zbekistonda masofaviy moliyaviy xizmatlar xavfsizligini yanada kuchaytirish hamda fuqarolarning mablag‘larini firibgarlardan himoya qilish maqsadida qabul qilingan yangi o‘zgartirishlar amaliyotga joriy etildi. Markaziy bankning mazkur nizomi bank kartalari, onlayn o‘tkazmalar va ilovalarda ro‘yxatdan o‘tish tartiblarini tubdan o‘zgartiradi.
P2P o‘tkazmalar va banklarning to‘liq javobgarligi
Endilikda banklar va to‘lov tashkilotlari P2P (kartadan kartaga) o‘tkazmalarda OTP-kod yoki muqobil usul orqali tasdiqlash talab etilmaydigan eng yuqori summani mustaqil ravishda belgilaydilar. Ushbu belgilangan chegaradan yuqori bo‘lgan barcha o‘tkazmalar qat’iy ravishda majburiy tasdiqlanadi.
Eng muhimi, tasdiqlash talab etilmagan o‘tkazmalarda firibgarlik yoki noqonuniy harakat sodir etilsa, to‘liq javobgarlik bank yoki to‘lov tashkilotining zimmasiga yuklanadi.
Yangi tartib yo‘nalishlari
Asosiy shartlar va talablar
P2P limitlari
Banklar va to‘lov tashkilotlari tomonidan mustaqil belgilanadi
Firibgarlik javobgarligi
Tasdiqlanmagan o‘tkazmalarda yuzaga kelgan zarar uchun bank javobgar
Qarindosh raqami
Telefon raqami yaqin qarindosh nomida bo‘lganlar ham munosabatni tasdiqlab ro‘yxatdan o‘tishi mumkin
Biometrik nazorat
Ilovada ro‘yxatdan o‘tish, parolni tiklash va boshqa qurilmadan kirishda shart
Qarindosh nomidagi raqamlar va biometrik identifikatsiya
Yangi qoidalarga ko‘ra, foydalanuvchining telefon raqami yaqin qarindoshi nomida rasmiylashtirilgan bo‘lsa ham, u bank ilovasida ro‘yxatdan o‘tishi mumkin. Buning uchun faqatgina tegishli qarindoshlik munosabati rasman tasdiqlanishi talab etiladi.
Shu bilan birga, ilovada yangidan ro‘yxatdan o‘tish, parolni tiklash yoki akkauntga boshqa qurilmadan kirish jarayonlarida biometrik identifikatsiyadan o‘tish majburiy etib belgilandi. Biroq bank kartasini ilovaga biriktirish jarayonida biometriya talab qilinmaydi — buning uchun oddiy OTP-kod orqali tasdiqlashning o‘zi yetarli bo‘ladi.
Kartalar xavfsizligi va qo‘shimcha ogohlantirishlar
Akkauntga boshqa qurilmadan kirilganda yoki parol tiklanganda, ilovadagi mavjud kartalar o‘chirib yuborilmaydi. Ular vaqtincha nofaol holatga o‘tkaziladi va foydalanuvchi tomonidan OTP-kod yordamida osongina qayta faollashtiriladi.
Qo‘shimcha ravishda, foydalanuvchining qurilmasida biror-bir zararli dastur yoki masofadan boshqarish vositasi aniqlanadigan bo‘lsa, bank mijozni darhol SMS xabarnoma hamda PUSH-bildirishnoma orqali birgalikda qat’iy ogohlantiradi.
Sizningcha, bank kartalari va o‘tkazmalar xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan ushbu yangi talablar firibgarlik holatlarini kamaytirishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…