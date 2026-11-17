Toshkentdagi Qorasuv kanalidan kichik Nil timsohi topildi
Toshkent shahridagi Qorasuv kanalidan kichik Nil timsohi topildi. Sudralib yuruvchi baliqchilar tomonidan aniqlanib, mutaxassislarga topshirildi.
Ma’lum qilinishicha, 15 noyabr kuni baliqchilar Qorasuv kanalida kichik Nil timsohini ko‘rib qolgan. Shundan so‘ng voqea joyiga Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi hamda Toshkent hayvonot bog‘i mutaxassislari yetib kelgan.
Mutaxassislar timsohni xavfsiz tarzda tutib, hayvonot bog‘iga olib ketgan. Shundan keyin hududda qo‘shimcha tekshiruv o‘tkazilib, boshqa ekzotik hayvonlar bor-yo‘qligi o‘rganilgan. Biroq tekshiruv davomida boshqa sudralib yuruvchilar aniqlanmagan.
Hayvonot bog‘i mutaxassislari aholiga bunday hayvonlarni mustaqil ravishda tutish yoki haydashga urinmaslikni, ular aniqlangan taqdirda tegishli xizmatlarga xabar berishni tavsiya qildi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…