Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)
20 iyul kuni 11 yoshini Vetnamda qarshi olgan raqqosa Parizodaning ikkinchi qizi Sa’diya ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga navbatdagi videosini joyladi. Unda Vetnam sohilida Sa’diyaning quvnoq kayfiyatda raqs ijro etayotgani aks etgan.
Video ostiga u "Tansuy, smeysya, jivi" ("Raqsga tush, kul, yasha") mazmunidagi ilhomlantiruvchi jumlani yozib qoldirgan. Ko‘pchilik kuzatuvchilar Sa’diyaning samimiyligi, energiyasi va raqsdagi erkin harakatlarini alohida e’tirof etishmoqda.
Avvalroq qizini tug‘ilgan kuni bilan tabriklagan Parizoda Sa’diya ismi bejiz tanlanmaganini aytgandi. Raqqosaning so‘zlariga ko‘ra, qizi oilaga quvonch, kulgi va ko‘tarinki kayfiyat olib kirsin, degan ezgu niyat bilan unga aynan shu ism berilgan. Haqiqatan ham, Sa’diyaning sho‘x, quvnoq va xushchaqchaq fe’l-atvori muxlislar tomonidan opasi E’zozaga nisbatan tez-tez tilga olinmoqda.
Yangi video ham ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi. Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar Sa’diyaning raqs mahoratini yuqori baholab, uning iste’dodi va erkin harakatlariga qoyil qolganini yozishmoqda.
…