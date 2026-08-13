JONY muxlisining to‘yiga kutilmaganda kirib borib, uni hayratda qoldirdi

·0·Madaniyat
JONY muxlisining to‘yiga kutilmaganda kirib borib, uni hayratda qoldirdi

Muxlisining Instagram orqali qilgan iltimosini ko‘rgan JONY uni e’tiborsiz qoldirmadi. Xonanda Moskvadan Anapaga borib, 8 avgust kuni muxlisining to‘yiga kutilmaganda tashrif buyurdi.

Muxlis xonandaga murojaat qilgan

Kelin Instagram orqali JONY'ga murojaat qilib, uni to‘yiga taklif etgan. U so‘nggi ikki yil davomida og‘ir kunlarni boshidan kechirganini, bo‘lajak turmush o‘rtog‘i bilan tanishuvi esa hayotidagi eng muhim voqealardan biri bo‘lganini aytgan.

Kelin uchun to‘yida sevimli xonandasini ko‘rish katta orzu bo‘lgan.

JONY muxlisining murojaatini ko‘rib, uning istagini amalga oshirishga qaror qildi.

Moskvadan Anapaga yo‘l oldi

Xonanda murojaatga javoban Moskvadan Anapaga borgan va to‘y marosimida kelin-kuyov uchun kutilmagan syurpriz qilgan.

JONYning to‘yga tashrifi mehmonlar va yangi oila uchun ham unutilmas lahzaga aylangan.

Sizga mashhur xonanda sevimli qo‘shiqchingiz bo‘lib, to‘yingizga kutilmaganda kelsa, qanday his qilar edingiz? Fikringizni izohlarda yozing va yangilikni do‘stlaringiz bilan ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlarRonaldu va Jorjinaning to‘yi: e’tiborni tortgan tafsilotlarKecha, 15:31Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)Ra’no Shodiyeva 47 yoshni qarshi oldi (video)Kecha, 14:55Ann Xeteuey homiladorligi haqidagi mish-mishlarga javob berdiAnn Xeteuey homiladorligi haqidagi mish-mishlarga javob berdiKecha, 13:42Djenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandiDjenna Ortega tashqi ko‘rinishi sabab shov-shuvga aylandiKecha, 10:40Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Kecha, 00:54Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)11.08, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladi
“Sevgi iztirobi” yulduzlari yana bir serialda jam bo‘ladi