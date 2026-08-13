JONY muxlisining to‘yiga kutilmaganda kirib borib, uni hayratda qoldirdi
Muxlisining Instagram orqali qilgan iltimosini ko‘rgan JONY uni e’tiborsiz qoldirmadi. Xonanda Moskvadan Anapaga borib, 8 avgust kuni muxlisining to‘yiga kutilmaganda tashrif buyurdi.
Muxlis xonandaga murojaat qilgan
Kelin Instagram orqali JONY'ga murojaat qilib, uni to‘yiga taklif etgan. U so‘nggi ikki yil davomida og‘ir kunlarni boshidan kechirganini, bo‘lajak turmush o‘rtog‘i bilan tanishuvi esa hayotidagi eng muhim voqealardan biri bo‘lganini aytgan.
Kelin uchun to‘yida sevimli xonandasini ko‘rish katta orzu bo‘lgan.
JONY muxlisining murojaatini ko‘rib, uning istagini amalga oshirishga qaror qildi.
Moskvadan Anapaga yo‘l oldi
Xonanda murojaatga javoban Moskvadan Anapaga borgan va to‘y marosimida kelin-kuyov uchun kutilmagan syurpriz qilgan.
JONYning to‘yga tashrifi mehmonlar va yangi oila uchun ham unutilmas lahzaga aylangan.
Sizga mashhur xonanda sevimli qo‘shiqchingiz bo‘lib, to‘yingizga kutilmaganda kelsa, qanday his qilar edingiz? Fikringizni izohlarda yozing va yangilikni do‘stlaringiz bilan ulashing.
…