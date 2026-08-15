Kanye West konserti boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida Olmaotada elektr o'chdi: minglab muxlislar xavotirda

·0·Madaniyat
Kanye West konserti boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida Olmaotada elektr o'chdi: minglab muxlislar xavotirda

Olmaotada Kanye West konserti boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida shaharning bir nechta hududida elektr ta'minotida uzilishlar kuzatildi. Muammo konsert o'tkazilishi rejalashtirilgan Markaziy stadion joylashgan hududga ham ta'sir qilgani aytilmoqda.

Konsert bekor qilinadimi?

Ye'ning konserti soat 21:00 ga belgilangan. Ayni paytda taxminan 300 MVt quvvat uzilgani, ayrim hududlarda internet bilan bog'liq muammolar ham kuzatilayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda.

Eng katta savol — konsert belgilangan vaqtda boshlanadimi yoki yo'qmi?

Minglab muxlislar kutmoqda

Konsertni tomosha qilish uchun O'zbekistondan ham minglab muxlislar Olmaotaga borgan. Tashkilotchilar hozircha tadbir bekor qilingani yoki boshqa vaqtga ko'chirilgani haqida rasmiy bayonot bermagan.

Shu sababli muxlislar yakuniy qarorni intiqlik bilan kutmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!Bugun, 11:06Selena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildiSelena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildiKecha, 15:38Zebo Raximova “Student”ning 2-fasli uchun noodatiy taklifnomalar tarqatdiZebo Raximova “Student”ning 2-fasli uchun noodatiy taklifnomalar tarqatdi13.08, 19:30Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”Ahad Qayum: “Men shu qizlarning muxlisiman”13.08, 15:04Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)Durdona Qurbonova o‘ziga o‘zi orzu qilgan kamyob rangdagi iPhone xarid qildi! (video)13.08, 14:43Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdiRa’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi13.08, 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)