Kanye West konserti boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida Olmaotada elektr o'chdi: minglab muxlislar xavotirda
Olmaotada Kanye West konserti boshlanishiga sanoqli soatlar qolganida shaharning bir nechta hududida elektr ta'minotida uzilishlar kuzatildi. Muammo konsert o'tkazilishi rejalashtirilgan Markaziy stadion joylashgan hududga ham ta'sir qilgani aytilmoqda.
Konsert bekor qilinadimi?
Ye'ning konserti soat 21:00 ga belgilangan. Ayni paytda taxminan 300 MVt quvvat uzilgani, ayrim hududlarda internet bilan bog'liq muammolar ham kuzatilayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda.
Eng katta savol — konsert belgilangan vaqtda boshlanadimi yoki yo'qmi?
Minglab muxlislar kutmoqda
Konsertni tomosha qilish uchun O'zbekistondan ham minglab muxlislar Olmaotaga borgan. Tashkilotchilar hozircha tadbir bekor qilingani yoki boshqa vaqtga ko'chirilgani haqida rasmiy bayonot bermagan.
Shu sababli muxlislar yakuniy qarorni intiqlik bilan kutmoqda.
…