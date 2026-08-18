“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)
“Afrosiyob” tezyurar poyezdida odatiy safar kutilmaganda jonli konsertga aylandi. Xonanda Munisa Rizayeva vagonda yo‘lovchilar uchun bir nechta qo‘shig‘ini ijro etib, safarga o‘zgacha kayfiyat bag‘ishladi.
Xonandaning kutilmagan chiqishi vagondagi yo‘lovchilarda katta qiziqish uyg‘otgan.
Munisa kuylay boshlagach, ayrim yo‘lovchilar ham unga qo‘shilib, qo‘shiqlarni birgalikda ijro etgan.
Safar davomida quvnoq va samimiy muhit yuzaga kelgan.
“Temiryo‘lЕkspress” matbuot xizmati tomonidan e’lon qilingan videolarda xonandaning vagonda chiqish qilgani va yo‘lovchilarning unga jo‘r bo‘lgani aks etgan.
Matbuot xizmatining qayd etishicha, bunday kutilmagan chiqishlar poyezddagi safarni yo‘lovchilar uchun yanada yorqin va unutilmas qiladi.
Kim biladi, balki “Afrosiyob”ning navbatdagi safarida ham yo‘lovchilarni shunday musiqiy syurpriz kutib turgandir.
…