Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)
O‘zbek shou-biznesining taniqli vakili, xonanda Milena Matmusayeva ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yangi videosi bilan muxlislariga ko‘tarinki kayfiyat ulashdi. Unda san’atkor poytaxtning tarixiy hududlaridan biri hisoblangan «Ko‘kcha — Oqtepa» iborasini bitta urinishda tez va aniq aytib berish sinovini bajarishga harakat qilgan.
Biroq, oddiy ko‘ringan ushbu so‘z birikmasini talaffuz qilish jarayoni xonanda uchun kutilmaganda haqiqiy qiziqarli boshqotirmaga aylandi.
Ikki so‘z uchun o‘ndan ortiq urinish
Videolavhada xonandaning so‘zlarni to‘g‘ri jamlash uchun qilgan ketma-ket urinishlari aks etgan:
«Oqtepa, Kokchoka. Kokchok? Kokcho. Kokcho Oqtepa. Kokcho Oqtepa. Bu yerda kelib... Oqtepa, Kokcha. Kokcho Oqtepa. Kokcha Oqtepa. Kokcha. Kokcha Oqtepa. Bormi?»
Til sinishi va so‘zlarning aralashib ketishi sababli yuzaga kelgan bu holat xonandaning o‘zini ham, suratga olayotgan ijodiy jamoani ham kulgidan to‘xtata olmadi.
Elegant obraz va samimiy kulgi
Tasvirlarda Milena Matmusayeva o‘zining hashamatli qora libosi, qo‘lqoplari va nafis pardozi bilan namoyon bo‘lgan. San’atkor jiddiy va chiroyli obrazga qaramay, o‘z xatolaridan uyalib o‘tirmasdan, yuzidagi samimiy kulgi va bolalarcha hayajon bilan vaziyatni yengil qabul qilgani ko‘pchilikka manzur bo‘ldi.
Muxlislar izohlarda poytaxt mahallalari nomlarini tez talaffuz qilish ba’zan har qanday odamni shoshirib qo‘yishi mumkinligini ta’kidlab, xonandaning samimiyatini olqishlashmoqda.
…