Rayhon va Izzat Shukurovdan yangi duet tarona: "Dil yig‘lar" muxlislar e’tiborida (video)

·0·Madaniyat
Rayhon va Izzat Shukurovdan yangi duet tarona: "Dil yig‘lar" muxlislar e’tiborida (video)

O‘zbek estrada san’atining taniqli vakillari Rayhon va Izzat Shukurov muxlislariga yangi duet taqdim etdi. "Dil yig‘lar" deb nomlangan tarona ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilinib, tinglovchilarning e’tiborini tortmoqda.

Xonandalar ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida "Dil yig‘lar" taronasini tinglash mumkinligini ma’lum qildi. Qo‘shiq YouTube, Yandex Music va boshqa musiqiy platformalarda taqdim etilgan.

"Bir so‘z bilan aytingchi — bu trekni qanday his qildingiz?"

Xonandalarning muxlislariga yo‘llagan savoli ham izohlarda turli fikrlar bildirilishiga sabab bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda tinglovchilar Rayhon va Izzat Shukurov ijrosidagi yangi taronaga o‘z munosabatlarini bildirmoqda. Ayrim muxlislar qo‘shiqni chiroyli duet sifatida baholab, xonandalarga iliq fikrlar yozib qoldirgan. Yangi tarona muxlislar orasida allaqachon muhokama qilina boshlagan. Endi qo‘shiq tinglovchilar orasida qanday taassurot qoldirishi qiziq.

RayhonIzzat ShukurovDil yig‘larYouTube
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqdaRayhon va Izzat Shukurovdan kutilmagan duet: muxlislar yangi taronani kutmoqda22 sentabr 13:48Rayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildiRayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildi17 sentabr 16:34Rayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldiRayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldi16 sentabr 13:00Munisa Rizayevaning «qora ro‘yxat»iga tushgan san’atkor kim edi?Munisa Rizayevaning «qora ro‘yxat»iga tushgan san’atkor kim edi?25 iyun 19:10Izzat Ibragimov ijodiga katta hissa qo'shgan marhum Ruslan Sharipov haqida ta'sirli voqeaIzzat Ibragimov ijodiga katta hissa qo'shgan marhum Ruslan Sharipov haqida ta'sirli voqea14 aprel 16:59"Qalpoq" hajviy ko‘rsatuvidagi Alfiya kampirga shoir choldan sovchi kelgani rostmi?"Qalpoq" hajviy ko‘rsatuvidagi Alfiya kampirga shoir choldan sovchi kelgani rostmi?Bugun 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi