O‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfi

·0·Madaniyat
O‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfi

Gollivudning eng taniqli va badavlat aktyorlaridan biri, «Uddalab bo‘lmas topshiriq» («Mission: Impossible») franshizasining bosh qahramoni Tom Kruz bilan o‘zbekistonlik yosh yigitning kutilmagan va samimiy uchrashuvi aks etgan lavhalar tarmoqlarda keng tarqaldi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi Otabek Azimov (Otabek Azimov) xorijiy shahar markazlaridan birida o‘nlab muxlislar va kuzatuvchilar qurshovida turgan jahon kinosi yulduzi bilan shaxsan uchrashishga, undan qimmatli dastxat olishga va esdalik uchun eksklyuziv suratga tushishga muvaffaq bo‘ldi.

Kadrlarda jahon yulduzi o‘zbek yigiti bilan nihoyatda samimiy muomalada bo‘lib, tabassum bilan selfiga tushgani hamda maxsus plakatga o‘z imzosini qo‘yib bergani aks etgan. Ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlardagi o‘zbek segmentida qizg‘in muhokamalarga va minglab ijobiy munosabatlarga sabab bo‘lmoqda.

«Oqshomdagi shov-shuv, yulduzli dastxat va samimiy tabassum»: 5 ta asosiy nuqta

O‘zbekistonlik yigit va Tom Kruz uchrashuvi bo‘yicha eng qiziqarli tafsilotlar:

  • Gollivud superyulduzi bilan jonli muloqot: O‘zbekistonlik Otabek Azimov kino olamining tirik afsonasi Tom Kruz bilan shaxsan ko‘rishishga erishdi;

  • Eksklyuziv dastxat olindi: Jahon aktyori o‘zining surati tushirilgan maxsus plakatga shaxsiy imzosini qoldirdi;

  • Olomon ichidagi tarixiy kadr: Chet eldagi gavjum ko‘chada, ko‘plab muxlislar orasidan aynan vatandoshimiz aktyor bilan yonma-yon selfiga tushdi;

  • Tom Kruzning kamtarligi va ochiq chehrasi: Jahon yulduzi muxlislarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo‘lib, ochiq tabassum bilan video va suratlarga tushdi;

  • Tarmoqlarda virusli mashhurlik: «Otabekazimov14» nomi ostida tarqalgan ushbu videolavha o‘zbekistonlik kinoixlosmandlari o‘rtasida rekord darajada tomosha qilinmoqda.

Uchrashuv tafsilotlari va kino ixlosmandlarining e’tibori tasnifi

Tom Kruz bilan bo‘lib o‘tgan mazkur uchrashuvning asosiy parametrlari tahlili:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

Qayd etilgan tafsilotlar va voqea rivoji

Jahon kino yulduzi

Tom Kruz («Top Gun», «Mission: Impossible» afsonasi)

Vatandoshimiz shaxsi

Otabek Azimov (ijtimoiy tarmoq blogeri / ixlosmandi)

Uchrashuv formati

Ochiq ko‘chadagi muxlislar yig‘ini va jonli avtograf-sessiya

Olingan xotiralar

Shaxsiy dastxat (avtograf) va bir nechta selfi-kadrlar

Yulduzning munosabati

Yuqori darajadagi samimiyat, ochiq tabassum va sabr-toqat

Ijtimoiy tarmoqdagi aks-sado

O‘zbekistonlik yoshlar tomonidan katta qiziqish va faxr to‘lqini

Madaniyat va media ekspertizasi: Nega bu kabi uchrashuvlar internetda portlash yasaydi?

Kinoshunoslar, PR-mutaxassislar va media tahlilchilarining xulosalari:

  • «Birinchi eshelon yulduzining odamiyligi»: Odatda Gollivudning A-toifadagi aktyorlariga yaqinlashish juda murakkab, ular qalin tansoqchilar himoyasida yuradi; biroq Tom Kruz dunyo bo‘ylab o‘z muxlislariga bo‘lgan samimiy ehtiromi, ko‘chada to‘xtab avtograf berishi va sabr bilan selfi tushishi orqali mashhur; o‘zbek yigiti bilan tushgan videosida ham uning hech qanday kibrsiz, tabiiy chehrasi yaqqol namoyon bo‘lgan;

  • Orzularning chegara bilmasligi: Bu video yoshlar uchun ilhom manbai bo‘ldi; oddiy o‘zbek yigitining bolalikdan ekranda ko‘rib katta bo‘lgan jahon kumiri bilan yuzma-yuz kelishi va suhbatlashishi zamonaviy dunyoda har qanday maqsadga intilish orqali yetish mumkinligini ko‘rsatdi;

  • Shaxsiy brend va qiziqarli kontent: Kutilmagan va noyob lahzalarni kameraga muhrlash — bugungi raqamli olamda eng yuqori virus effekt beruvchi omildir; Otabekning ushbu jasorati va chaqqonligi uni qisqa fursatda tarmoq qahramonlaridan biriga aylantirdi.

Siz bolaligingizdan qaysi dunyo tan olgan Gollivud yulduzi yoki sport afsonasi bilan shaxsan uchrashib, dastxat olishni orzu qilardingiz? Agar yo‘lingizda Tom Kruzni ko‘rib qolsangiz, unga birinchi bo‘lib qanday savol bergan bo‘lardingiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha kino ixlosmandlarining kayfiyatini ko‘taruvchi ushbu qiziqarli tahlilni yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Tom KruzOtabek AzimovMission: Impossibleavtograf sessiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Devid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahzaDevid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahza13 iyun 21:14Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiYangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildi15 sentabr 10:18Tom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladiTom Holland Zendaya bilan nikohini rasman tasdiqladi18 iyun 22:36Gollivud yulduzi Enn Xeteuey “InshaAlloh” iborasi bilan muhokamalar markaziga tushdiGollivud yulduzi Enn Xeteuey “InshaAlloh” iborasi bilan muhokamalar markaziga tushdi23 aprel 14:49Shahzoda Muhammedova: “Parodiyaga juda qiziqaman”Shahzoda Muhammedova: “Parodiyaga juda qiziqaman”Bugun 16:02Anjelina Joli 24,75 million dollarlik tarixiy qasrini sotdi: hashamatli uy ortida qanday hikoya bor?Anjelina Joli 24,75 million dollarlik tarixiy qasrini sotdi: hashamatli uy ortida qanday hikoya bor?Bugun 15:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi