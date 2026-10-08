Ra’no Ahmadjonova G‘aybulla Tursunov klipida yoshi kattaroq ko‘rsatilgani sababini aytdi (video)

·0·Madaniyat
Ra’no Ahmadjonova G‘aybulla Tursunov klipida yoshi kattaroq ko‘rsatilgani sababini aytdi (video)

Aktrisa Ra’no Ahmadjonova “Omon-omon” ko‘rsatuvida xonanda G‘aybulla Tursunovning “Xastamanu” taronasiga ishlangan klipda nega yoshi nisbatan kattaroq ko‘rsatilgani haqida gapirdi.

Boshlovchi aktrisadan aynan ushbu klipda odatdagidan biroz kattaroq ko‘ringanining sababini so‘radi.

“Bu klipda mening partnyorim Muhammad Ali aka. U kishining yoshi mendan katta bo‘lgani uchun ularning yonida ancha yosh qiz bo‘lib qoldim. Lekin aynan shu klipda men rol ijro etishim kerak bo‘lgani uchun va rejissyorlarning o‘zlari shunday taklif qilishgani sabab yoshimni biroz kattaroq ko‘rsatish uchun menga shunday makiyaj qilindi”, — dedi Ra’no Ahmadjonova.

Aktrisa, shuningdek, san’at sohasini tanlashida oilasida katta qarshiliklarga duch kelganini ham ma’lum qildi.

“Bu sohaga kirishimda juda katta qarshiliklar bo‘lgan. Dadam meni yurist qilmoqchi bo‘lganlar, prokuror bo‘lasan, deganlar. Chunki men oilada yagona qizman. Lekin dodajonim meni qo‘llab-quvvatlaganlar. O‘zlari ham shu kasbni yaxshi ko‘rganlari uchun menga yordam berib, 'Yo‘q, tanlaydi, hali yuzimni yorug‘ qiladi', deb ishonch bildirganlar.

Dadamning qarshiliklari esa ko‘proq oilam, keyinchalik turmushga chiqishim bilan bog‘liq edi. Chunki san’at sohasini hamma ham tushunmaydi, bu sohani faqat uning ichidagilar tushunadi, deganlar.

Men yoshligimdan niyat qilganman. O‘zimni qanday bo‘lsam, shu Ra’noligimcha qabul qiladigan insonni kutaman”, — deya qo‘shimcha qildi aktrisa.

Ra’no AhmadjonovaG‘aybulla TursunovMuhammad AliKlip «Xastamanu»
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘aybulla Tursunovning kutilgan “Bu yurak” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)G‘aybulla Tursunovning kutilgan “Bu yurak” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)10 iyul 20:56Zuhra Soliyeva: Sevimli san’atkorimdan o‘zim chipta so‘raymanZuhra Soliyeva: Sevimli san’atkorimdan o‘zim chipta so‘rayman3 iyun 10:33Buxorolik 3 yoshli Muhammad Alining orzusi ushaldi: sevimli xonandasi Xcho uning yoniga keldiBuxorolik 3 yoshli Muhammad Alining orzusi ushaldi: sevimli xonandasi Xcho uning yoniga keldi15 sentabr 13:57Aleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladiAleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladi20 avgust 22:47Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?30 iyul 21:00G‘aybulla Tursunov Prezident hazilidan keyingi holatini aytdi: «Gapiradigan gaplarimni ham unutdim» (video)G‘aybulla Tursunov Prezident hazilidan keyingi holatini aytdi: «Gapiradigan gaplarimni ham unutdim» (video)29 avgust 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi